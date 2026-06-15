A sértett a vádlott által ígért szolgáltatás ellenértékeként több mint 130 ezer forintot utalt át a nő által megjelölt bankszámlára. Az utalás után azonban a nő a sértettnek elérhetetlenné vált. Ezt követően a nő újból regisztrálta magát egy másik profilnéven a weboldalon, majd felvette a sértettel a kapcsolatot – akinek telefonszámát az előző kapcsolatfelvétel során szerezte meg –, majd az új álnéven felajánlotta ismételten szexuális szolgáltatását.
Úgy volt, hogy 130 ezerért nagyon jó lesz az aktus, de gyorsan felkopott a kuncsaft álla
Egy másik 95 ezret fizetett.
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A sértett ekkor további 95 ezer forintot utalt át a vádlott által megjelölt másik bankszámlára, azonban a vádlott ezt követően is elérhetetlenné vált a sértettnek, a kínált szexuális szolgáltatást nem nyújtotta. A vádlott cselekménye a csalás vétségének a megállapítására alkalmas – írja az ügyészség.
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