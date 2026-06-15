vádlottpécsi járási ügyészségszexuális szolgáltatás

Úgy volt, hogy 130 ezerért nagyon jó lesz az aktus, de gyorsan felkopott a kuncsaft álla

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Egy másik 95 ezret fizetett.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2026. 06. 15. 13:56
mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
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A sértett a vádlott által ígért szolgáltatás ellenértékeként több mint 130 ezer forintot utalt át a nő által megjelölt bankszámlára. Az utalás után azonban a nő a sértettnek elérhetetlenné vált. Ezt követően a nő újból regisztrálta magát egy másik profilnéven a weboldalon, majd felvette a sértettel a kapcsolatot – akinek telefonszámát az előző kapcsolatfelvétel során szerezte meg –, majd az új álnéven felajánlotta ismételten szexuális szolgáltatását.

A sértett ekkor további 95 ezer forintot utalt át a vádlott által megjelölt másik bankszámlára, azonban a vádlott ezt követően is elérhetetlenné vált a sértettnek, a kínált szexuális szolgáltatást nem nyújtotta. A vádlott cselekménye a csalás vétségének a megállapítására alkalmas – írja az ügyészség. 

 

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