Úgy volt, hogy 130 ezerért nagyon jó lesz az aktus, de gyorsan felkopott a kuncsaft álla

A sértett a vádlott által ígért szolgáltatás ellenértékeként több mint 130 ezer forintot utalt át a nő által megjelölt bankszámlára. Az utalás után azonban a nő a sértettnek elérhetetlenné vált. Ezt követően a nő újból regisztrálta magát egy másik profilnéven a weboldalon, majd felvette a sértettel a kapcsolatot – akinek telefonszámát az előző kapcsolatfelvétel során szerezte meg –, majd az új álnéven felajánlotta ismételten szexuális szolgáltatását.