Megszületett a megállapodás Iránnal, de még nem dőlhetnek hátra a világ vezetői + videó

A közel-keleti helyzet is napirendre kerül a G7-csúcson

A nemzetközi vezetők hétfőn Évianban találkoznak a G7-csúcson, ahol a közel-keleti helyzet is napirendre kerül. Ursula von der Leyen azt írta:

Európa készen áll arra, hogy betöltse a szerepét.

Már a csúcstalálkozó előestéjén elszabadultak az indulatok: szélsőbaloldali aktivisták Genfben vasárnap összecsaptak a rendőrökkel, tüzeket gyújtottak és üzleteket rongáltak meg. A hatóságok könnygázzal és vízágyúkkal próbálták megfékezni őket – erről az alábbi cikkünkben részletesen írtunk.

Trump bejelentette az iráni megállapodást, de a szakértő szerint korai még pezsgőt bontani

Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, de a háttérben továbbra is súlyos kérdések maradtak nyitva Teherán nukleáris programja és a közel-keleti katonai konfliktus ügyében. Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő lapunknak arról beszélt:

a mostani egyezséget nem szabad túlértékelni.

Borítókép: Kaja Kallas, Ursula von der Leyen és António Costa (Fotó: AFP)