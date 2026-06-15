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Megszületett a megállapodás Iránnal, de még nem dőlhetnek hátra a világ vezetői + videó

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Mint ismert, megszületett a megállapodás Irán és az Egyesült Államok között a konfliktus lezárásáról. A Politico beszámolója szerint Ursula von der Leyen, António Costa és Kaja Kallas is üdvözölte a fejleményeket, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy mielőbb enyhíteni kell a globális energiapiacra nehezedő nyomást. Keir Starmer leszögezte: Irán nem juthat atomfegyverhez. Bár a felek tűzszünetről állapodtak meg, Izrael egyelőre nem írta alá az egyezséget. Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő szerint is korai még pezsgőt bontani.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 15:32
Ursula von der Leyen, António Costa és Kaja Kallas is üdvözölte a fejleményeket Forrás: AFP
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A megállapodást több más európai vezető is üdvözölte

Friedrich Merz német kancellár gratulált az iráni félnek és Donald Trump amerikai elnöknek a megállapodás létrejöttéhez. 

Emmanuel Macron francia elnök szerint

a megállapodás utat nyithat azoknak az átfogó tárgyalásoknak, amelyek a Közel-Kelet békéjét és biztonságát szolgálják.

Keir Starmer brit miniszterelnök szintén üdvözölte a bejelentést, ugyanakkor ismét hangsúlyozta: 

Irán nem juthat atomfegyverhez.

„Az Iráni Iszlám Köztársasággal kötött megállapodás most lezárult” – írta Donald Trump vasárnap késő este a Truth Socialon. Pakisztán miniszterelnöke, Sebáz Sarif – akinek országa közvetített a tárgyalások során – nem sokkal később megerősítette a bejelentést. A közösségi médiában azt írta, hogy 

mindkét fél azonnali és végleges tűzszünetben állapodott meg minden fronton, beleértve Libanont is. 

Sharif hozzátette, hogy pénteken Svájcban írhatják alá a megállapodást. Emellett megköszönte Katar, Szaúd-Arábia és Törökország vezetőinek a közvetítői erőfeszítéseket.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Hezbollah bízott abban, hogy Libanon is bekerül az Egyesült Államokkal kötendő megállapodásba. A Reuters szerint erről pénteken beszélt a szervezet egyik vezető politikusa.

Izrael egyelőre nem írta alá a megállapodást. Itamar Ben Gvir külügyminiszter szerint az egyezség nem kötelező az országára nézve.

Izrael nem az Egyesült Államok alárendeltje. Független és szuverén ország vagyunk

– idézte az izraeli média.

A közel-keleti helyzet is napirendre kerül a G7-csúcson

A nemzetközi vezetők hétfőn Évianban találkoznak a G7-csúcson, ahol a közel-keleti helyzet is napirendre kerül. Ursula von der Leyen azt írta: 

Európa készen áll arra, hogy betöltse a szerepét.

Már a csúcstalálkozó előestéjén elszabadultak az indulatok: szélsőbaloldali aktivisták Genfben vasárnap összecsaptak a rendőrökkel, tüzeket gyújtottak és üzleteket rongáltak meg. A hatóságok könnygázzal és vízágyúkkal próbálták megfékezni őket – erről az alábbi cikkünkben részletesen írtunk. 

Trump bejelentette az iráni megállapodást, de a szakértő szerint korai még pezsgőt bontani

Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, de a háttérben továbbra is súlyos kérdések maradtak nyitva Teherán nukleáris programja és a közel-keleti katonai konfliktus ügyében. Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő lapunknak arról beszélt

a mostani egyezséget nem szabad túlértékelni.

Borítókép: Kaja Kallas, Ursula von der Leyen és António Costa (Fotó: AFP)

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