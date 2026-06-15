Megszületett a megállapodás Iránnal, de még nem dőlhetnek hátra a világ vezetői + videó

A megállapodást több más európai vezető is üdvözölte
Friedrich Merz német kancellár gratulált az iráni félnek és Donald Trump amerikai elnöknek a megállapodás létrejöttéhez.
Friedrich Merz német kancellár gratulált az iráni félnek és Donald Trump amerikai elnöknek a megállapodás létrejöttéhez.
Emmanuel Macron francia elnök szerint
a megállapodás utat nyithat azoknak az átfogó tárgyalásoknak, amelyek a Közel-Kelet békéjét és biztonságát szolgálják.
Keir Starmer brit miniszterelnök szintén üdvözölte a bejelentést, ugyanakkor ismét hangsúlyozta:
Irán nem juthat atomfegyverhez.
„Az Iráni Iszlám Köztársasággal kötött megállapodás most lezárult” – írta Donald Trump vasárnap késő este a Truth Socialon. Pakisztán miniszterelnöke, Sebáz Sarif – akinek országa közvetített a tárgyalások során – nem sokkal később megerősítette a bejelentést. A közösségi médiában azt írta, hogy
mindkét fél azonnali és végleges tűzszünetben állapodott meg minden fronton, beleértve Libanont is.
Sharif hozzátette, hogy pénteken Svájcban írhatják alá a megállapodást. Emellett megköszönte Katar, Szaúd-Arábia és Törökország vezetőinek a közvetítői erőfeszítéseket.
Mint arról korábban beszámoltunk, a Hezbollah bízott abban, hogy Libanon is bekerül az Egyesült Államokkal kötendő megállapodásba. A Reuters szerint erről pénteken beszélt a szervezet egyik vezető politikusa.
Izrael egyelőre nem írta alá a megállapodást. Itamar Ben Gvir külügyminiszter szerint az egyezség nem kötelező az országára nézve.
Izrael nem az Egyesült Államok alárendeltje. Független és szuverén ország vagyunk
– idézte az izraeli média.
A nemzetközi vezetők hétfőn Évianban találkoznak a G7-csúcson, ahol a közel-keleti helyzet is napirendre kerül. Ursula von der Leyen azt írta:
Európa készen áll arra, hogy betöltse a szerepét.
Már a csúcstalálkozó előestéjén elszabadultak az indulatok: szélsőbaloldali aktivisták Genfben vasárnap összecsaptak a rendőrökkel, tüzeket gyújtottak és üzleteket rongáltak meg. A hatóságok könnygázzal és vízágyúkkal próbálták megfékezni őket – erről az alábbi cikkünkben részletesen írtunk.
Az Egyesült Államok megkötötte a megállapodást Iránnal a konfliktus lezárásáról, de a háttérben továbbra is súlyos kérdések maradtak nyitva Teherán nukleáris programja és a közel-keleti katonai konfliktus ügyében. Csicsmann László Közel-Kelet-szakértő lapunknak arról beszélt:
a mostani egyezséget nem szabad túlértékelni.
Borítókép: Kaja Kallas, Ursula von der Leyen és António Costa (Fotó: AFP)
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