Budapest Airport: így készül a repülőtér az év legforgalmasabb hónapjaira

Befejeződött a G jelű gurulóút több mint 17 ezer négyzetméteres felújítása is. A beruházás során megújult a burkolat, a csapadékvíz-elvezetés és a világítási rendszer, valamint új információs táblákat is telepítettek. Ezzel párhuzamosan a futópályák és egyéb repülőgépműveleti területek felkészítése is megtörtént a nyári csúcsforgalomra.