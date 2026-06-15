Befejeződött a G jelű gurulóút több mint 17 ezer négyzetméteres felújítása is. A beruházás során megújult a burkolat, a csapadékvíz-elvezetés és a világítási rendszer, valamint új információs táblákat is telepítettek. Ezzel párhuzamosan a futópályák és egyéb repülőgépműveleti területek felkészítése is megtörtént a nyári csúcsforgalomra.
Budapest Airport: így készül a repülőtér az év legforgalmasabb hónapjaira
A nyári utazási szezon előtt több jelentős fejlesztést is átad a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője. A Budapest Airport új parkolóval, bővített check-in kapacitással, gyorsabb biztonsági ellenőrzéssel és háttérberuházásokkal készül az év legforgalmasabb időszakára.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!