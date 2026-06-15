Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérberuházásutasforgalom

Budapest Airport: így készül a repülőtér az év legforgalmasabb hónapjaira

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A nyári utazási szezon előtt több jelentős fejlesztést is átad a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér üzemeltetője. A Budapest Airport új parkolóval, bővített check-in kapacitással, gyorsabb biztonsági ellenőrzéssel és háttérberuházásokkal készül az év legforgalmasabb időszakára.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 15:52
Forrás: Budapest Airport
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Befejeződött a G jelű gurulóút több mint 17 ezer négyzetméteres felújítása is. A beruházás során megújult a burkolat, a csapadékvíz-elvezetés és a világítási rendszer, valamint új információs táblákat is telepítettek. Ezzel párhuzamosan a futópályák és egyéb repülőgépműveleti területek felkészítése is megtörtént a nyári csúcsforgalomra.

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