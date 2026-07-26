Karácsony Gergely egy újabb ígéretet kapott a Tisza-kormánytól

Karácsony tervei szerint a Népliget megújításának első ütemét európai uniós forrásból tudnák megvalósítani, de az előző kormány politikai okokból ezt megakadályozta. Reméli, hogy az új kormány partner lesz ebben és a park megújításának további lépéseiben is. – Ezt a partnerséget kértem pénteken levélben Tanács Zoltán miniszter úrtól, akinek elküldtem a Népliget megújításának részletes terveit – jelezte Karácsony Gergely.

A fővárosi önkormányzat abban is reménykedett a kormányváltás után, hogy mentesülhet a szolidaritási hozzájárulás egy részétől, de a Tisza-kormány hivatali ideje alatt is inkasszózták már a számlájukat.