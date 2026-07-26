Borbély négy perc után lecserélte hibázó játékosát, négy kapott gólnál jár a Fradi

A nagy iram és a fordulatosság is folytatódott, ez pedig újabb gólt hozott: Szalai József a 41. percben Varga mellett a hálóba emelt, a kapus csak hozzáérni tudott a labdához (2-2). Négygólos döntetlennél mehettek pihenőre a csapatok.

Fordulás után nem telt el tíz perc, és a Paks először szerzett vezetést: Szalai fejese még kimaradt, a kipattanót ugyanő lábbal már a kapuba helyezte. Ezúttal is Haraszti Zsolt adta neki a gólpasszt (3-2). Aztán az 59. percben Pető Milán is duplázott, a szólója végén a tizenhatoson belülre érve a bal alsó sarokba lőtte a labdát (4-2).

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Labdarúgó NB I, 1. forduló

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