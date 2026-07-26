NB IFerencvárosLabdarúgó NB IPaksi FCBognár GyörgyBorbély BalázsKovacevicmagyar foci

Borbély négy perc után lecserélte hibázó játékosát, négy kapott gólnál jár a Fradi

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A labdarúgó NB I 1. fordulójának vasárnapi rangadóján a Magyar Kupa-győztes Ferencváros a legutóbbi bajnoki idényben harmadik Paks vendége, miután a Puskás Akadémia Németh András duplájával 2-0-ra győzött Debrecenben. Kövesse velünk a Paks–FTC mérkőzés eseményeit!

Wiszt Péter
2026. 07. 26. 20:11
Franko Kovacevic kihagyta a ziccert, majd a negyedik percben lecserélték a Paks ellen Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A nagy iram és a fordulatosság is folytatódott, ez pedig újabb gólt hozott: Szalai József a 41. percben Varga mellett a hálóba emelt, a kapus csak hozzáérni tudott a labdához (2-2). Négygólos döntetlennél mehettek pihenőre a csapatok.

Fordulás után nem telt el tíz perc, és a Paks először szerzett vezetést: Szalai fejese még kimaradt, a kipattanót ugyanő lábbal már a kapuba helyezte. Ezúttal is Haraszti Zsolt adta neki a gólpasszt (3-2). Aztán az 59. percben Pető Milán is duplázott, a szólója végén a tizenhatoson belülre érve a bal alsó sarokba lőtte a labdát (4-2).

Cikkünk frissül a további eseményekkel!

Labdarúgó NB I, 1. forduló

Péntek:

Szombat:

Vasárnap:

Hétfő:

  • MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 19.30

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Elter Tamás
idezojelekbudapest

Pusztító légi háború Magyarország felett

Elter Tamás avatarja

A hazai történelmi köztudatban mind a mai napig erősen él az a tévhit, hogy a pusztító angolszász bombázóoffenzíva az ország 1944. március 19-i német megszállásának volt az egyenes következménye.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu