Borbély négy perc után lecserélte hibázó játékosát, négy kapott gólnál jár a Fradi

A nagy iram és a fordulatosság is folytatódott, ez pedig újabb gólt hozott: Szalai József a 41. percben Varga mellett a hálóba emelt, a kapus csak hozzáérni tudott a labdához (2-2). Négygólos döntetlennél mehettek pihenőre a csapatok.
Fordulás után nem telt el tíz perc, és a Paks először szerzett vezetést: Szalai fejese még kimaradt, a kipattanót ugyanő lábbal már a kapuba helyezte. Ezúttal is Haraszti Zsolt adta neki a gólpasszt (3-2). Aztán az 59. percben Pető Milán is duplázott, a szólója végén a tizenhatoson belülre érve a bal alsó sarokba lőtte a labdát (4-2).
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Labdarúgó NB I, 1. forduló
Péntek:
Szombat:
Vasárnap:
- Vasas FC–ETO FC 2-2 (0-0)
- Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC 0-2 (0-2)
- Paksi FC–Ferencvárosi TC 4-2 (2-2) – élő
Hétfő:
- MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC 19.30
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