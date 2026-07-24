Szappanos Péter szörnyű hibákkal debütált az Újpestben
Meglepetést hozott az idénynyitó a labdarúgó NB I-ben. A Nyíregyháza hátrányból fordítva 2-1-re nyert az Újpest ellen. Igaz, a hazai sikerhez Szappanos Péter hibáira is szükség volt. A meccset eldöntő gól úgy született, hogy a lila-fehérek a nyáron Puskás Akadémiától igazolt válogatott kapusa kétszer is nagyot bakizott.
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