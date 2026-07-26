Visszatér a rendőrséghez a volt szóvivő, Garamvölgyi László
Garamvölgyi László nyugalmazott dandártábornok ismét a rendőrség kötelékében dolgozik: az új országos rendőrfőkapitány, Mecser Tamás kommunikációs főtanácsadónak kérte fel. A volt szóvivő szerint a rendőrségi kommunikációban nincs helye a hírzárlatnak, a bizalom alapja az átlátható és gyors tájékoztatás.
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