Nő a nyomás a főpolgármesteren, valamit kezdeniük kellene Rákosrendezővel
Angyalföld polgármestere után a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője is kemény hangú üzenetet küldött Karácsony Gergelyéknek. Gál József azt írta, azonnal el kell kezdeni a Tatai úti épületek bontását és a terület érdemi rendbetételét. Gál szerint a MÁV-házak környékén tarthatatlanná váltak az állapotok.
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