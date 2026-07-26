Nő a nyomás a főpolgármesteren, valamit kezdeniük kellene Rákosrendezővel

Brém-Nagy Ferenc sulyok tamás A végén tényleg köztársasági elnök lesz belőle

A mély változások hajtóanyagot jelenthetnek karriereknek, vannak, akik gyorsan emelkednek ki a tömegből. Ám arra kevés a példa, hogy egy fotelforradalmár, egy ízig-vérig biztonsági játékos venné célba a sztratoszférát.