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Lángok emésztik Nyugat-Európát

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Több, mint 330 ezer embert evakuáltak az egyre jobban elharapódzó tűzvészek miatt Franciaországban és Spanyolországban. A legnagyobb veszélyben a franciaországi Bordeaux és környéke van, Spanyolországban pedig a főváros mellett is egyre jobban fenyegetnek a lángok.

2026. 07. 26. 14:16
Fotó: HANDOUT Forrás: UME
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A terület igen kedvelt a turisták körében, a fő tűzfészkek ott égnek, ahol turisták tömegei nyaralnak az óceán partján. Sokan úgy gondolkodnak, a befizetett nyaralásukat már kitöltik, bár a levegő fojtogató, az utcákon pedig fekete hamu gyűlik össze. Franciaország külügyminisztere arra kért mindenkit, hogy ne mondja le tervezett utazását, az ország túlnyomó része biztonságos, így Párizsban vagy a Földközi-tenger partján semmiféle problémát nem jelent a nyugati tűzvész.

A környéken hetek óta nem esett az eső és rekkenő a hőség, a meteorológusok nem is számítanak jobb időjárásra az előttünk álló napokban. Nunez szerint hosszú időbe telik, amíg urai lesznek a helyzetnek, és amíg ez meg nem történik, addig biztosan senkit se engednek vissza az otthonába. Franciaországban a katonaságot is a tűz elleni küzdelemre utasították. 

Emmanuel Macron köztársasági elnök kijelentette, újjá fogják építeni az elpusztult országrészt, és a kormányra mindig számítani lehet.

 A francia-spanyol határt ugyanakkor lezárták. 

Rendkívüli állapot Spanyolországban

Spanyolországban rendkívüli állapotot hirdettek a tűzvész miatt, amely azt jelenti, hogy a központi kormány átveszi az autonóm közösségektől egyes feladataikat. Madrid és Ávila környékéről 90 ezernél többen kényszerültek távozni, szombat késő este pedig Toledo környékén nyolc járásban szólították fel a lakosokat a menekülésre. Isabel Díaz Ayuso, Madrid regionális elnöke közölte, a tartomány történelmében még soha nem volt ilyen szörnyű tűzvész. Pedro Sánchez spanyol kormányfő szerint „bonyolult időknek nézünk elébe”. 

Borítókép: Spanyol tűzoltó Guadalajara mellett (Forrás: UME)

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