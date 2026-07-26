Lángok emésztik Nyugat-Európát

A terület igen kedvelt a turisták körében, a fő tűzfészkek ott égnek, ahol turisták tömegei nyaralnak az óceán partján. Sokan úgy gondolkodnak, a befizetett nyaralásukat már kitöltik, bár a levegő fojtogató, az utcákon pedig fekete hamu gyűlik össze. Franciaország külügyminisztere arra kért mindenkit, hogy ne mondja le tervezett utazását, az ország túlnyomó része biztonságos, így Párizsban vagy a Földközi-tenger partján semmiféle problémát nem jelent a nyugati tűzvész.

A környéken hetek óta nem esett az eső és rekkenő a hőség, a meteorológusok nem is számítanak jobb időjárásra az előttünk álló napokban. Nunez szerint hosszú időbe telik, amíg urai lesznek a helyzetnek, és amíg ez meg nem történik, addig biztosan senkit se engednek vissza az otthonába. Franciaországban a katonaságot is a tűz elleni küzdelemre utasították.

Emmanuel Macron köztársasági elnök kijelentette, újjá fogják építeni az elpusztult országrészt, és a kormányra mindig számítani lehet.

A francia-spanyol határt ugyanakkor lezárták.

Rendkívüli állapot Spanyolországban

Spanyolországban rendkívüli állapotot hirdettek a tűzvész miatt, amely azt jelenti, hogy a központi kormány átveszi az autonóm közösségektől egyes feladataikat. Madrid és Ávila környékéről 90 ezernél többen kényszerültek távozni, szombat késő este pedig Toledo környékén nyolc járásban szólították fel a lakosokat a menekülésre. Isabel Díaz Ayuso, Madrid regionális elnöke közölte, a tartomány történelmében még soha nem volt ilyen szörnyű tűzvész. Pedro Sánchez spanyol kormányfő szerint „bonyolult időknek nézünk elébe”.

Borítókép: Spanyol tűzoltó Guadalajara mellett (Forrás: UME)