A forint is belenyúl az üzemanyagárakba – ezért maradhatnak magasan
Ha a forint a következő napokban stabil marad, valamelyest tompíthatja a nemzetközi olajpiaci drágulás hazai hatását. Ha azonban újra gyengülni kezd, akkor még változatlan Brent-ár mellett is emelkedhet a kőolaj és az importált kész üzemanyagok forintban számolt beszerzési ára, ami néhány napos késéssel a magyar nagykereskedelmi, végső soron pedig a kiskereskedelmi üzemanyagárakban is megjelenhet.
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