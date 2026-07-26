Sztárallűrök helyett jól muzsikált: 25 éves a Honda Jazz

2005-ben történt a ráncfelvarrás, egyes kivitelek oldalindexe a tükörházba költözött

Fotó: Honda

Persze ma már benne van a korban, sokan inkább az utódjának (2008-2015) szavaznak bizalmat, a harmadik Jazz-generáció pedig az ügyes Magic Seat üléskoncepció megtartása mellett főleg a biztonsági és multimédia rendszerek terén nyújtott előrelépést. Az aktuális, 2020 óta gyártott negyedik nemzedék nálunk kizárólag öntöltő hibrid hajtással érhető el, akár terepes beütésű Crosstar változatban is. Utóbbiból készült egy speciális kézi festésű példány, mellyel a Honda méltóan ünnepli a 25 éves jubileumot – na meg az Európában eladott több mint egymillió Jazzt.