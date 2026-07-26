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Sztárallűrök helyett jól muzsikált: 25 éves a Honda Jazz

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Szó sem volt improvizációról, a japán gyártó eleve családbarátnak fejlesztette a 2001-ben debütált városi autót.

Kismartoni András
2026. 07. 26. 8:30
Fotó: Honda
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2005-ben történt a ráncfelvarrás, egyes kivitelek oldalindexe a tükörházba költözött 
Fotó: Honda

Persze ma már benne van a korban, sokan inkább az utódjának (2008-2015) szavaznak bizalmat, a harmadik Jazz-generáció pedig az ügyes Magic Seat üléskoncepció megtartása mellett főleg a biztonsági és multimédia rendszerek terén nyújtott előrelépést. Az aktuális, 2020 óta gyártott negyedik nemzedék nálunk kizárólag öntöltő hibrid hajtással érhető el, akár terepes beütésű Crosstar változatban is. Utóbbiból készült egy speciális kézi festésű példány, mellyel a Honda méltóan ünnepli a 25 éves jubileumot – na meg az Európában eladott több mint egymillió Jazzt.

Zene inspirálta dekorációt kapott az aktuális Jazz-széria egyetlen jubileumi példánya
Fotó: Honda

 

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