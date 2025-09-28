youngtimerjapán autóHonda CR-V4x4SUV

Ki gondolta volna? Veteránkorba lép a sokodalú Honda CR-V

Harminc éve mutatkozott be a nagyközönségnek a japán autógyártó előremutató modellje, amely a SUV-divat egyik első képviselője volt, és a terepes fazont személyautós dinamizmussal kombinálta. Külön érdekessége a Honda CR-V-nek, hogy egy kempingasztalt is elrejtettek benne.

2025. 09. 28. 8:51
Fotó: Honda Forrás: Honda
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Hosszú évtizedeken keresztül egyértelmű volt a képlet: a hagyományos építésű autó közútra való, a terepjáró pedig sárba, murvára, hóba, erdőre-mezőre – amikor pedig mégis aszfalton használják, a munkagépek komfortját nyújtja. Akadtak persze szép számmal domesztikálási kísérletek, a Range Roverek mellett sokan az önhordó karosszériás Lada Nivát is ide sorolják, más gyártók pedig kétkerék hajtású crossover-szerűségekben gondolkodtak, ilyen volt például a Talbot-Matra Rancho. 

Akárcsak a rusztikusabb, alvázas építésű régi Suzuki Vitara, kívül hordta a pótkerekét
 (Fotó: Honda)

Szokatlan ötletek és extrák a fedélzeten

Ám az igazi, a terepjárók helykínálatát valóban komfortos és dinamikus menettulajdonságokkal kombináló, divatos megjelenésű, 4x4-hajtású szabadidőautók (SUV-ok) kora a kilencvenes évek közepétől jött el. Ezek első valódi képviselője a Toyota RAV4 volt, amelyet 1994-ben mutattak be háromajtósként, majd ’95-ben öt ajtóval is elérhető lett. Alig néhány hónap késéssel érkezett meg a Honda csattanós válasza, a CR-V (Comfortable Recreational Vehicle), Kawase Hiroyuki ügyes formatervével, részben a Civic Shuttle igényes műszaki alapjaira építve.

A feláras tartozékok között csomagtartóba integrált, elektromos szivattyúval ellátott zuhany is szerepelt
(Fotó: Honda)

Különösen hátulnézetből volt érdekes a megjelenése, lámpái felfutottak a D oszlopra, pótkerekét pedig kívül, csomagtérajtón helyezték el. Hátsó szélvédője felfelé, maga az ajtó pedig oldalra nyílt, 

a raktér padlókárpitja alól pedig egy kisasztalt lehetett elővarázsolni

– a lábait szétnyitva máris indulhatott a szabadtéri piknikezés, igaz, a székekről már a tulajdonosnak kellett gondoskodnia. Ugyanez igaz volt a napernyőre is, amely rúdjának hagytak egy lyukat az asztalka közepén a Honda-mérnökök. 

CR-V 30 Anniversary
Íme, a kivehető és szétnyitható kempingasztal – úgy helyezték el a csomagtérben, hogy ne zörögjön
(Fotó: Autó-Motor)

Számtalan kisebb-nagyobb rekeszt alakítottak ki a hátsó traktusban és az utastérben is, a hátsó üléspad pedig középen osztott kartámaszt kapott, és a támlák szegmenseinek dőlésszöge külön-külön állítható. Sőt, az első foteleket elfektetve még ágyszerűséget is ki lehet alakítani, így a kabin középső részén lévő óriási tolótetőt kinyitva egy-egy nyári éjen elég romantikus a csillagos égboltot bámulni. Tovább javítja az utastér használhatóságát, hogy az 1997-ig alapáron adott automataváltó előválasztója nem középre, hanem a kormányoszlopra került. 

Egy japán belpiacos, automata váltós és navigációval felszerelt Honda CR-V belseje
(Fotó: Honda)

Csak benzinesként létezett az első Honda CR-V

Később a kézi kapcsolás is megjelent, de a nyomatékot szükség esetén a hátsó kerekekhez is átirányító összkerékhajtás (Real Time AWD) számtalan piacon széria maradt. Ez a rendszer, illetve az igényes, hátul is független (multink) felfüggesztés messze a korabeli hagyományos terepjárók fölé emelte a CR-V komfortját, stabilitását és gazdaságosságát. Magas szintű kifinomultság jellemezte az egyetlen elérhető motort, a B20 kódú kétliteres benzinest is, mely 128–146 lóerős teljesítménnyel került be a Japánban vagy Angliában gyártott SUV orrába.

CR-V 5 Door
Kizárólag kétliteres DOHC-motorokat építettek be, az 1999-es facelift után kisebb módosításokkal
(Fotó: Honda)

Végül a barátságos megjelenése, sokféle extrája és magas színvonalú műszaki tartalma miatt sikeres ős-CR-V 2001-ben adta át a stafétát utódjának, mely az immár i-VTEC vezérlésű benzinesek mellet turbódízel (i-CDTI) motorral is elérhető volt. Hasonló hajtást kombinált friss formavilággal a 2006-ban piacra dobott harmadik nemzedék, napjainkban pedig már a hatodik szériánál járunk, melyet – legalábbis Európában – már öntöltő vagy plug-in hibrid hajtás mozgat, és a márka immár háromtagű SUV-palettájának csúcsmodellje.

Mind a hat generáció sikeres volt, az ősmodell első példányai jövőre OT-rendszámot kaphatnak
(Fotó: Honda)


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekFrancesca

Csak azok fogják olvasni, akiknek szól

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu