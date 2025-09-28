Ki gondolta volna? Veteránkorba lép a sokodalú Honda CR-V

Hosszú évtizedeken keresztül egyértelmű volt a képlet: a hagyományos építésű autó közútra való, a terepjáró pedig sárba, murvára, hóba, erdőre-mezőre – amikor pedig mégis aszfalton használják, a munkagépek komfortját nyújtja. Akadtak persze szép számmal domesztikálási kísérletek, a Range Roverek mellett sokan az önhordó karosszériás Lada Nivát is ide sorolják, más gyártók pedig kétkerék hajtású crossover-szerűségekben gondolkodtak, ilyen volt például a Talbot-Matra Rancho.

Akárcsak a rusztikusabb, alvázas építésű régi Suzuki Vitara, kívül hordta a pótkerekét

Szokatlan ötletek és extrák a fedélzeten

Ám az igazi, a terepjárók helykínálatát valóban komfortos és dinamikus menettulajdonságokkal kombináló, divatos megjelenésű, 4x4-hajtású szabadidőautók (SUV-ok) kora a kilencvenes évek közepétől jött el. Ezek első valódi képviselője a Toyota RAV4 volt, amelyet 1994-ben mutattak be háromajtósként, majd ’95-ben öt ajtóval is elérhető lett. Alig néhány hónap késéssel érkezett meg a Honda csattanós válasza, a CR-V (Comfortable Recreational Vehicle), Kawase Hiroyuki ügyes formatervével, részben a Civic Shuttle igényes műszaki alapjaira építve.

A feláras tartozékok között csomagtartóba integrált, elektromos szivattyúval ellátott zuhany is szerepelt

Különösen hátulnézetből volt érdekes a megjelenése, lámpái felfutottak a D oszlopra, pótkerekét pedig kívül, csomagtérajtón helyezték el. Hátsó szélvédője felfelé, maga az ajtó pedig oldalra nyílt,

a raktér padlókárpitja alól pedig egy kisasztalt lehetett elővarázsolni

– a lábait szétnyitva máris indulhatott a szabadtéri piknikezés, igaz, a székekről már a tulajdonosnak kellett gondoskodnia. Ugyanez igaz volt a napernyőre is, amely rúdjának hagytak egy lyukat az asztalka közepén a Honda-mérnökök.

Íme, a kivehető és szétnyitható kempingasztal – úgy helyezték el a csomagtérben, hogy ne zörögjön

Számtalan kisebb-nagyobb rekeszt alakítottak ki a hátsó traktusban és az utastérben is, a hátsó üléspad pedig középen osztott kartámaszt kapott, és a támlák szegmenseinek dőlésszöge külön-külön állítható. Sőt, az első foteleket elfektetve még ágyszerűséget is ki lehet alakítani, így a kabin középső részén lévő óriási tolótetőt kinyitva egy-egy nyári éjen elég romantikus a csillagos égboltot bámulni. Tovább javítja az utastér használhatóságát, hogy az 1997-ig alapáron adott automataváltó előválasztója nem középre, hanem a kormányoszlopra került.