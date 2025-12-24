Rendkívüli

Áldott és kegyelemteljes karácsonyt kívánunk olvasóinknak!

betleheméjféli misekarácsony

Betlehembe érkezett az éjféli misére a latin pátriárka

A hagyományok szerint Jeruzsálemből Betlehembe ért kíséretével Pierbattista Pizzaballa bíboros, latin pátriárka, hogy ott megtartsa a Születés templománál a katolikus Szent Katalin-templomban az éjféli misét.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 24. 17:31
Betlehembe érkezett a latin pátriárka Fotó: ISSAM RIMAWI Forrás: ANADOLU
Az elmúlt két háborús évben a szokásosnál jóval kevesebben voltak Betlehemben karácsony idején, és a háború árnyékában csak csendben, visszafogottan ünnepeltek a keresztények.

Latin Patriarch of Jerusalem Italian Pierbattista Pizzaballa is welcomed by pilgrims, tourists and Palestinians as he arrive to lead the Christmas Mass in the Church of the Nativity in the Israeli-occupied West Bank city of Bethlehem, believed to be the birthplace of Jesus Christ, on December 24, 2025. Palestinian Scouts marched under a clear blue sky in Bethlehem on December 24, 2025, as the Palestinian city emerged from the shadow of the war in Gaza to celebrate its first festive Christmas in more than two years. Throughout the Gaza war that began with Hamas's attack on Israel in October 2023, a sombre tone marked Chistmases in Bethlehem, the biblical birthplace of Jesus Christ. (Photo by HAZEM BADER / AFP)
Ezrek fogadták Betlehemben a latin pátriárkát
(Fotó: AFP)

Idén ismét feldíszítették a hatalmas karácsonyfát a Születés templománál, és ismét hangos dudaszóval, karácsonyi dalokat játszva masíroztak az elmúlt két évben a háború ellen hallgatással tiltakozó cserkészzenekarok.

Ezrek fogadták a Születés temploma előtti Jászol téren a latin pátriárkát, a Szentföld legfőbb katolikus vezetőjét, aki a Jeruzsálemből Betlehembe tartó hagyományos körmenettel nyitotta meg az idei ünnepségeket.

A bíboros Betlehemhez érve fényben gazdag karácsonyt kívánt.

Két év sötétség után fényre van szükségünk

– mondta, amikor belépett a városba az azt körülvevő nyolc méter magas betonfal kapujánál.

A Jászol téren átadta a Gázai övezet hatszáz lelket számláló keresztény közösségének üdvözletét, akiket néhány napja meglátogatott, és ahol vasárnap karácsony előtti misét celebrált. 

Együtt, mindannyian úgy döntünk, hogy mi leszünk a fény, és Betlehem fénye a világ fénye

– üzente a Jászol téren őt váró több ezer embernek.

A Jeruzsálem szomszédságában, Ciszjordániában fekvő Betlehemet súlyosan érintette az elmúlt két év gázai háborúja, mert szinte teljesen visszaesett az idegenforgalom, melyből a város mintegy nyolcvan százaléka él. A gázai háború idején a városban a munkanélküliek aránya tizennégyről 65 százalékra ugrott, amiben az is közrejátszott, hogy Izrael biztonsági okokból visszavonta a munkavállalási engedélyek jelentős részét. Az elmúlt években mintegy négyezren hagyták el a várost.

A karácsonyra Betlehembe utazó tömegnek még idén is csak csekély része jött külföldről, főleg Ciszjordánia és Izrael keresztény közösségeiből érkeztek az ünneplők. Ciszjordániában mintegy hárommillióan élnek, akiknek kevesebb mint két százaléka keresztény, és számuk folyamatosan csökken. A Közel-Keleten általában is visszaesett a keresztény lakosság aránya a konfliktusok és a háborúk miatt.

Az izraeli turisztikai minisztérium becslése szerint december végéig 130 ezer turista látogat el Izraelbe, közülük mintegy negyvenezren keresztények. 2019-ben, a koronavírus járvány előtti rekordévben csak karácsony hetében 150 ezer keresztény érkezett Izraelbe.

Borítókép: Betlehembe érkezik az éjféli misére a latin pátriárka

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

