Ukrán ejtőernyősök csaptak le az oroszokra

Egy orosz egység Kupjanszk környékén próbált meg aknákat telepíteni, hogy megnehezítsék az ukránok műveleteit. Az akció azonban nem maradt észrevétlen, és az ukrán ejtőernyős osztag likvidálta a csoportot – írja a 24TV.

Az ukrán katonák felszámolták a szabotőr csoportot

Fotó: WOLFGANG SCHWAN / ANADOLU

A város környékén húzódó front az elmúlt időben kiemelt terepe lett a szabotázs akcióknak. A jelentések szerint az orosz haderő rendszeresen próbálkozik aknásítással. A közlés szerint az ejtőernyős osztag katonái szinte azonnal érzékelték mire készül a csoport és meg is indultak az irányukba.

A felvételeken jól látható, amint két orosz katonát azonosítanak az ukránok. Az ejtőernyős csoport tagjai légi felderítés segítségével azonosították az ellenséges erőket és semlegesítették a fenyegetést. Az aknásítással az oroszok a közlés szerint az utánpótlási útvonalakat és az ukrán csapatok mozgását akarták megakadályozni.

A hasonló incidensek ellenére az ukrán csapatok továbbra is tartják magukat a településen.

Borítókép: Ukrán katonák Kupjanszk közelében (Fotó: AFP)