Ukrán ejtőernyősök csaptak le az oroszokra

Egy kisebb orosz csapat aknásítási művelettel próbálkozott Kupjanszk környékén, azonban az ukrán haderő megfülelte az akciót. A közlés szerint a művelet megakadályozására az Ukrán Fegyveres Erők Légideszant Rohamosztagosait vetették be.

Magyar Nemzet
2026. 03. 08. 6:34
Fotó: WOLFGANG SCHWAN Forrás: ANADOLU
Egy orosz egység Kupjanszk környékén próbált meg aknákat telepíteni, hogy megnehezítsék az ukránok műveleteit. Az akció azonban nem maradt észrevétlen, és az ukrán ejtőernyős osztag likvidálta a csoportot – írja a 24TV

Az ukrán katonák felszámolták a szabotőr csoportot
Az ukrán katonák felszámolták a szabotőr csoportot 
Fotó: WOLFGANG SCHWAN / ANADOLU

A város környékén húzódó front az elmúlt időben kiemelt terepe lett a szabotázs akcióknak. A jelentések szerint az orosz haderő rendszeresen próbálkozik aknásítással. A közlés szerint az ejtőernyős osztag katonái szinte azonnal érzékelték mire készül a csoport és meg is indultak az irányukba. 

A felvételeken jól látható, amint két orosz katonát azonosítanak az ukránok. Az ejtőernyős csoport tagjai légi felderítés segítségével azonosították az ellenséges erőket és semlegesítették a fenyegetést. Az aknásítással az oroszok a közlés szerint az utánpótlási útvonalakat és az ukrán csapatok mozgását akarták megakadályozni. 

A hasonló incidensek ellenére az ukrán csapatok továbbra is tartják magukat a településen. 

Borítókép: Ukrán katonák Kupjanszk közelében (Fotó: AFP)

