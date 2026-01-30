Front Robert C. Castellel: Ukrajna súlyos dilemmával néz szembe + videó

A diplomáciai fronton Castel az orosz és amerikai kommunikációs manőverekre hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a Putyin által tett tárgyalási felajánlások célja az információs hadviselés, vagyis a közvélemény befolyásolása. Az amerikai biztonsági garanciák kérdését illetően kiemelte:

A Trump-adminisztráció nem Ukrajna szövetségeseként látja magát, hanem egyfajta közvetítőként.

Castel rávilágított, hogy az információs háború komplexitása miatt a tények megbízhatóságának ellenőrzése rendkívül nehéz. A fronthelyzet folyamatosan változik és a napfényre kerülő információk ellentmondásosak. Hangsúlyozta, hogy az elemzőknek és a laikusoknak egyaránt tartózkodniuk kell a gyors következtetések levonásától, és a híreket fenntartásokkal kell kezelni.

Véleménye szerint Ukrajna súlyos dilemmával néz szembe, ugyanis dönteniük kell a területek átadásáról egy darab papírért cserébe, miközben a háború hosszú távú folytatására is fel kell készülniük.

A beszélgetés során többek között szóba került még Grönland, a Közel-Kelet, a NATO és a BRICS helyzete is. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Front korábbi részében Castel arról számolt be, hogy a világrendszerváltás már elkezdődött.