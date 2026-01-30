Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a Front legújabb adásában részletesen értékelte az orosz–ukrán háború állását: a frontvonal változásait, a diplomáciai erőfeszítéseket és a biztonsági garanciák kérdését. Castel Jeruzsálemből kapcsolódott be az adásba, és az ukrajnai helyzet mellett Európa, valamint Kína és Irán is szóba került.
Front Robert C. Castellel: Ukrajna súlyos dilemmával néz szembe + videó
A Front eheti adásában Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő az orosz–ukrán háború aktuális fejleményeit elemezte. Értékelése szerint több térségben fokozódnak a harcok, miközben az információk gyakran ellentmondásosak, ezért a helyzet megítélése bizonytalan. Beszélt az információs hadviselés szerepéről, az amerikai közvetítői pozícióról és a biztonsági garanciák kérdésköréről is. Ukrajna súlyos dilemmával néz szembe: dönteniük kell a területek átadásáról egy darab papírért cserébe, de a háború folytatására is fel kell készülniük.
A szakértő hangsúlyozta, hogy az ukrán jelentések szerint az orosz csapatok drasztikusan növelték a légitámadások számát Pokrovszknál. Az előrejelzések szerint nagyszabású orosz offenzíva készülhet, ugyanakkor a helyzet pontos értékelése nehéz, hiszen például Csasziv Jarban is ellentmondásos információk láttak napvilágot. Míg egyes források szerint a város elesett, mások szerint továbbra is folynak a harcok. Pokrovszknál világosabb a kép, az ukránok elismerik, hogy az oroszok elfoglalták a város nyugati részét, míg – a saját állításuk szerint – az északi területeken még tartják magukat.
Castel megjegyezte, hogy Liman és Kupjanszk környékén is intenzív folynak harcok, de az elmúlt hetekben nagy változások itt nem történtek. Helyzetértékelése szerint
a nagyszabású orosz támadásról szóló hírek egy részét az ukrán propaganda előkészítő narratívaként használhatja arra, hogy magyarázatot adjon esetleges területi veszteségekre.
A hideg időjárás súlyosbítja Ukrajna helyzetét, hiszen az áramszolgáltatás, a fűtés és a vízellátás is veszélybe kerülhet. Castel kiemelte, hogy Donald Trump január 29-i közvetítése révén Vlagyimir Putyin állítólag beleegyezett, hogy a rendkívüli hideg tél miatt ne támadja Kijevet, bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg. A szakértő rámutatott, hogy az orosz cél nem a teljes katonai győzelem, hanem az ukrán ellenállás akaratának megtörése:
A katonai cél csupán egy nagyobb politikai célt szolgál.
A diplomáciai fronton Castel az orosz és amerikai kommunikációs manőverekre hívta fel a figyelmet, hangsúlyozva, hogy a Putyin által tett tárgyalási felajánlások célja az információs hadviselés, vagyis a közvélemény befolyásolása. Az amerikai biztonsági garanciák kérdését illetően kiemelte:
A Trump-adminisztráció nem Ukrajna szövetségeseként látja magát, hanem egyfajta közvetítőként.
Castel rávilágított, hogy az információs háború komplexitása miatt a tények megbízhatóságának ellenőrzése rendkívül nehéz. A fronthelyzet folyamatosan változik és a napfényre kerülő információk ellentmondásosak. Hangsúlyozta, hogy az elemzőknek és a laikusoknak egyaránt tartózkodniuk kell a gyors következtetések levonásától, és a híreket fenntartásokkal kell kezelni.
Véleménye szerint Ukrajna súlyos dilemmával néz szembe, ugyanis dönteniük kell a területek átadásáról egy darab papírért cserébe, miközben a háború hosszú távú folytatására is fel kell készülniük.
A beszélgetés során többek között szóba került még Grönland, a Közel-Kelet, a NATO és a BRICS helyzete is. Ahogy arról lapunk is beszámolt, a Front korábbi részében Castel arról számolt be, hogy a világrendszerváltás már elkezdődött.
Zelenszkij már egyszer beavatkozott egy választásba
Az ukrán elnök Donald Tusk mellett tette le a voksát.
Medvegyev kérdőre vonta az ENSZ-főtitkárt
A népek önrendelkezési joga nem alkalmazható a Krím vagy a Donbasz esetében?
Az EU annak ellenére önti a pénzt Ukrajnának, hogy erre racionális indoka nincsen
Eközben a Tisza Párt külpolitikai szakértője már NATO-tagságról beszél – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Nézőpont Intézet elemzője.
Zelenszkij: Év végéig felkészülünk az uniós csatlakozásra
Csak Magyarország szabhat gátat a brüsszeli terveknek!
Zelenszkij már egyszer beavatkozott egy választásba
Az ukrán elnök Donald Tusk mellett tette le a voksát.
Medvegyev kérdőre vonta az ENSZ-főtitkárt
A népek önrendelkezési joga nem alkalmazható a Krím vagy a Donbasz esetében?
Az EU annak ellenére önti a pénzt Ukrajnának, hogy erre racionális indoka nincsen
Eközben a Tisza Párt külpolitikai szakértője már NATO-tagságról beszél – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Nézőpont Intézet elemzője.
Zelenszkij: Év végéig felkészülünk az uniós csatlakozásra
Csak Magyarország szabhat gátat a brüsszeli terveknek!
