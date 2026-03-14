Csíkszeredai piros lap rossz labdaátvétel miatt, Bálint László lemondott a meccs után

A román Superliga alsóházi rájátszását az Otelul Galati elleni idegenbeli 3-2-es győzelemmel kezdte a Csíkszereda. Eppel Márton és Kleinheisler László is gólt lőtt a Csíkszereda mezében, amelynek edzője, Ilyés Róbert a hajrában piros lapot kapott Kovács Szabolcs játékvezetőtől. A legyőzött csapat edzője, Bálint László lemondott a vereség után.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 22:50
Ilyés Róbert, a Csíkszereda vezetőedzője furcsa piros lapot kapott az Otelul Galati elleni győztes román bajnoki meccs végjátékában Fotó: NurPhoto via AFP/Flaviu Buboi
A 30. forduló után kettéosztották a román labdarúgó élvonal, a Superliga mezőnyét: az első hat csapat a felső-, a többi tíz az alsóházban küzd tovább. Utóbbihoz tartozik a magyar identitású FK Csíkszereda, amely a rájátszást az Otelul Galati otthonában kezdte szombaton. Két korábbi magyar válogatott játékos, Eppel Márton és Kleinheisler László is betalált a Csíkszereda mezében.

Kovács István öccse, Kovács Szabolcs vezette az Otelul Galati és a Csíkszereda meccsén, a hajrában piros lapot adott Ilyés Róbertnek Fotó: NurPhoto via AFP/Flaviu Buboi

A korábbi magyar gólkirály, Eppel egészen korán vezetést szerzett, de erre még volt válasza a hazai csapatnak, az első félidő után 1-1 volt az állás.

Kleinheisler László több mint két év után lőtt gólt

A második félidő elején Kleinheisler László szerezte meg újra a vezetést a Csíkszeredának, aki magánéleti nehézségei után, több mint két év elteltével szerzett újra gólt hivatalos meccsen.

Kleinheislert nem sokkal később lecserélte Ilyés Róbert, de a helyére beküldött Dzsebari is gólt szerzett. A hosszabbításban büntetőből szépített az Otelul, de 3-2-re így is nyert a Csíkszereda, ezzel legalább átmenetileg fellépett az osztályozós helyről biztos bennmaradást jelentő pozícióba.

Csíkszereda: piros lap Kovács Szabolcstól és edzőbuktatás

Ilyés a hajrában piros lapot kapott Kovács Szabolcstól – aki a legutóbbi BL-döntő játékvezetőjének, Kovács Istvánnak az öccse –, amiért labda pályára küldésével húzta az időt. Ilyés szerint rossz labdaátvételről volt szó.

– Az ellenfél játékosa túl erősen rúgta meg a labdát, és mivel én is futballista voltam, sajnálom, hogy nem tudtam lekezelni. Szégyellem is, hogy a lövés után visszapattant rólam a labda. Ösztönösen ki akartam tenni a lábam, de a labda visszakerült a pályára. Ez az én hibám, ezért két meccsre eltiltanak, jogosan, el kell ismernem – mondta az esetről Ilyés, aki szerint megérdemelt győzelmet aratott csapata.

Bálint László, az Otelul Galati vezetőedzője ebben nem volt biztos, mégis bejelentette a vereség után, hogy lemond a posztjáról.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
