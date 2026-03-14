Csíkszeredai piros lap rossz labdaátvétel miatt, Bálint László lemondott a meccs után

A 30. forduló után kettéosztották a román labdarúgó élvonal, a Superliga mezőnyét: az első hat csapat a felső-, a többi tíz az alsóházban küzd tovább. Utóbbihoz tartozik a magyar identitású FK Csíkszereda, amely a rájátszást az Otelul Galati otthonában kezdte szombaton. Két korábbi magyar válogatott játékos, Eppel Márton és Kleinheisler László is betalált a Csíkszereda mezében.

Kovács István öccse, Kovács Szabolcs vezette az Otelul Galati és a Csíkszereda meccsén, a hajrában piros lapot adott Ilyés Róbertnek Fotó: NurPhoto via AFP/Flaviu Buboi

A korábbi magyar gólkirály, Eppel egészen korán vezetést szerzett, de erre még volt válasza a hazai csapatnak, az első félidő után 1-1 volt az állás.

Kleinheisler László több mint két év után lőtt gólt

A második félidő elején Kleinheisler László szerezte meg újra a vezetést a Csíkszeredának, aki magánéleti nehézségei után, több mint két év elteltével szerzett újra gólt hivatalos meccsen.