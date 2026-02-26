PSG-Monaco: az edző nekiesett Kovács Istvánnak Bajnokok Ligájában történtek miatt

A Bajnokok Ligája rájátszásénak francia párharcában a címvédő PSG a múlt heti első meccsen idegenben nyert 3-2-re a Monaco ellen, majd a szerda esti visszavágón Párizsban 2-2 lett az eredmény, így 5-4-es összesítéssel Luis Enrique csapata jutott a nyolcaddöntőbe. A meccs egyik főszereplője Kovács István játékvezető volt, aki a Monaco 1-0-s vezetésénél, ellentmondás ítéetet hozva kiállította a vendégektől Mamadou Coulibalyt az 58. percben.

Nagy volt a Monaco tagjainak a felháborodása Kovács István ellen a BL-ben (Fotó: AFP/Franck Fife)

Kovács István négy perccel négy perccel korábban sárga lapot adott a Monaco játékosának egy becsúszás miatt, majd következett Coulibaly vitatott párharca a PSG-s Achraf Hakimi ellen. A monacói belépője nem volt különösebben kemény, ám a marokkói védő rájátszott az esetre, Kovács pedig felmutatta a második sárga lapot, amivel kiállította Coulibalyt.

A Monaco edzője Kovács István ítéletét bírálta, Luis Enrique hallgat

A meccset követően a Monaco edzője, Sebastien Pocognoli a sajtótájékoztatón bírálta Kovács Istvánt, kettős mércével vádolva őt.

– Szerintem Coulibaly kiállítása nem volt jogos – jelentette ki a Monaco edzője. – Úgy gondolom, túl szigorú döntés volt, különösen úgy, hogy mindkét sárgát öt percen belül kapta. Ha a játékvezető Coulibalynak sárgát adott, akkor ugyanígy kellett volna eljárnia Lucas Hernández esetében is.

Coulibaly fiatal játékos, Hernández világbajnok, mégis neki mondják, hogy nyugodjon meg. Kettős mérce volt. Velünk, a Monacóval ez túl gyakran fordul elő.

A PSG edzőjét, Luis Enriquét is megkérdezték, hogy a monacói játékos kiállítása segítette-e a párizsiakat a továbbjutásban, ám a spanyol szakember nem kívánt érdemben reagálni, csak ennyt mondott: – Soha nem beszélek a játékvezetőkről.

Romániában és Franciaországban is téma a PSG-t segítő ítélet

A francia L’Équipe szakértője, a korábbi nemzetközi játékvezető Saïd Ennjimi Kovács István oldalán áll.

– Az események láncolata miatt a második sárga lap logikus. Ha kiragadjuk az esetet, valóban szigorúnak tűnik. Hakimi tudta, hogyan használja ki a helyzetet. De a monacói játékos saját magát hozta ebbe a helyzetbe, kezdve az előző szabálytalansággal, amelyet Nuno Mendes ellen követett el. Ezután feltartotta Hakimit egy nem súlyos, de szabálytalan mozdulattal. Ilyen viselkedés mellett nem számíthatott másra, mint egy második sárga lapra – mondta Ennjimi.

A francia sajtó ugyanakkor megosztott volt. A Le Parisien szerint a Coulibalynak adott második sárga lap „túl szigorú döntés” volt.

Romániában sem kímélték Kovácsot, a Gazeta Sporturilor cikke szerint a korábbi játékvezető, Constantin Zotta túlzónak ítélte meg a döntést.