Élesedik a feszültség: Amerika felől érkezőket lőttek le a kubaiak

A kubai belügyminisztérium tájékoztatása szerint a határőrség hajója helyi idő szerint a szerda reggeli órákban megközelítette az Egyesült Államokban regisztrált, a kubai Villa Clara tartomány partjait nagyjából egy tengeri mérföldre megközelítő motorcsónakot azonosítás céljából, de a járműből lövéseket adtak le, mire a kubai biztonsági erők viszonozták a tüzet. A tűzpárbajban egy kubai járőrhajó parancsnoka is megsebesült.

Kuba és az Egyesült Államok között kiéleződött a feszültség (Fotó: AFP)

A sebesült külföldi támadókat evakuálták és orvosi ellátásban részesültek.

A belügyminisztérium közölte, hogy vizsgálatot folytat a körülmények teljes tisztázása érdekében.

Az incidens olyan időszakban történt, amikor éleződik a Kuba és az Egyesült Államok közötti feszültség. Washington gyakorlatilag a szigetországba tartó minden minden olajszállítmányt blokkolt, növelve a kommunista kormányra nehezedő nyomást.

A jelenlegi kihívásokkal szembesülve Kuba megerősíti elkötelezettségét felségvizeinek védelme iránt, abból az elvből kiindulva, hogy a nemzetvédelem alapvető pillérnek számít a kubai állam szuverenitásának és a régió stabilitásának megőrzése érdekében

– tették hozzá.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)