Rendkívüli

Orbán Viktor nyílt levelet írt Zelenszkijnek: azonnali lépést követel a Barátság kőolajvezeték ügyében + videó

háborúkormányOrbán ViktorVálasztás 2026Magyar Péter

Kettős front nyílt: Kijevből külső, Magyar Péter képében belső támadást indítottak Magyarország ellen + videó

Ha a magyar kormány nyerni tud egy ekkora nemzetközi nyomással szemben is, és blokkolni tudja Ukrajna uniós csatlakozását, az Brüsszelnek nem jó, hiszen más országoknak is példamutatók lehetünk – mondta Bende Balázs. A külügyi szakértő az Igazság órájában rámutatott: Brüsszel ezért mindenáron példát akar statuálni velünk, minden eszközt bevetnek, hogy leváltsák a nemzeti kormányt.

Munkatársunktól
2026. 02. 26. 9:00
Bende Balázs Igazság órája YouTube
Az ellenzék is egyértelműen Kijev és Brüsszel pártján áll, jól látszik, hogy a kőolajzsarolási ügyben is Ukrajna pártjára álltak. A Barátság vezeték ép, képes a szállításra, Ukrajna egy politikai döntés miatt nem indítja újra a szállítást Magyarország felé, hogy energiakáoszt okozzon és beavatkozzon a választásokba – értékelte a helyzetet Bende Balázs az Igazság órája csütörtöki adásában.

Bende Balázs
Bende Balázs: Az ukránoknak nagy tapasztalatuk van a dróntámadásban, fel kell erre készülni (Forrás: YouTube)

 

Kettős fronton támadják hazánkat

A külpolitikai szakértő emlékeztetett: az Adria vezeték nem szállított még annyi kőolajat, mint amire szüksége lenne hazánknak. Megjegyezte, Orbán Viktor nem véletlenül mondta, hogy nem utólag reagálunk, hanem előre készülünk.

– A miniszterelnök jogosan rendelte el a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését, ugyanis az ukránoknak nagy tapasztalata van a dróntámadásban, fel kell erre készülni. A legfontosabb energiaelosztókat megerősített katonai és rendőri védelemmel látják el, és drónrepülési tilalmat rendeltek el Szabolcs vármegyében, miután az ukránok százezer számban gyártják  drónokat – hívta fel a figyelmet Bende Balázs. A szakértő szerint

egyfajta kettős front nyílt meg: Kijev részéről külső, Magyar Péter képében belső támadást indítottak ellenünk.

Arra a felvetésre, miszerint a 444.hu előre szólt, hogy Orbán Viktor dróntámadásokkal fog riogatni a választások előtt, Bende Balázs megjegyezte: a baloldal szerint eleve nincs is háború.

– A baloldali sajtó számára mindegy, mit tesz a kormány vagy Orbán Viktor, ha nem készül fel, és dróntámadás éri az energetikai infrastruktúrát, az a baj, de ha felkészül egy esetleges támadásra, az is baj – fűzte hozzá.

Bende Balázs emlékeztetett: az ukrán médiában több tucat szakértő beszél arról napi szinten, hogy le kell váltani a magyar kormányt, és Magyar Péter majd megteszi, amit tennie kell.

Ha a magyar kormány nyerni tud egy ekkora nemzetközi nyomással szemben is, és blokkolni tudja Ukrajna uniós csatlakozását, az Brüsszelnek nem jó, hiszen azt jelenti, hogy egy ilyen kicsi országnak is van szava, és más országoknak is példamutatók lehetünk. Brüsszel most mindenáron példát akar statuálni velünk, minden eszközt bevetnek, hogy leváltsák a nemzeti kormányt

– közölte az elemző.

Amíg a Tisza Párt és a jelöltjei gépiesen felmondták a kötelezőeket, hogy nem lesz háború, ehhez képest az Európai Unióban a négyéves orosz–ukrán háború kitörésének évfordulóján Brüsszelben úgy fogalmaztak: Ukrajna háborúja Európa háborúja.

– Most akkor ki hazudik? – tette fel a kérdést Bende Balázs. Kitért a Medián kutatására is, amely szerint kétharmados győzelemre számíthat a Tisza.

 – Ha pedig pofára esnek, jön majd az a válasz, hogy ez csak választási csalás miatt történhetett így – jelezte, majd arra is felhívta a figyelmet: hatalmas politikai uszítás zajlik, elképesztő az a gyűlölet, ami a két politikai oldal között kialakult. Németh Balázs ezzel kapcsolatban megjegyezte, a plakátrongálás csak egy dolog, de már ott tartunk, hogy fideszes szimpatizánsokat támadnak meg, fideszes bábut kötnek fel, és arról beszélnek, nem a fideszes plakátoknak kellene lógniuk, hanem a fideszes jelölteknek.

– Vannak, akiknek pontosan ez a célja, hogy felhergeljék a két tábort, miközben

Magyar Péter már arról beszél, ha nem nyer a Tisza, elhagyja az országot, és itt hagyja azt feszültséget, amelyet ő maga teremtett a szimpatizánsaiban.

Ez nagyon veszélyes – húzta alá Bende Balázs.

Borítókép: Bende Balázs az Igazság órájában (Forrás: YouTube)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Békés Bence
idezojelekhann endre

Bevállalós Bandi

Békés Bence avatarja

Hann Endre egyszerűen beismeri, hogy a közvéleményt nem tájékoztatni, hanem befolyásolni akarta.

