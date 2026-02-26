Kettős front nyílt: Kijevből külső, Magyar Péter képében belső támadást indítottak Magyarország ellen + videó

Az ellenzék is egyértelműen Kijev és Brüsszel pártján áll, jól látszik, hogy a kőolajzsarolási ügyben is Ukrajna pártjára álltak. A Barátság vezeték ép, képes a szállításra, Ukrajna egy politikai döntés miatt nem indítja újra a szállítást Magyarország felé, hogy energiakáoszt okozzon és beavatkozzon a választásokba – értékelte a helyzetet Bende Balázs az Igazság órája csütörtöki adásában.

Bende Balázs: Az ukránoknak nagy tapasztalatuk van a dróntámadásban, fel kell erre készülni (Forrás: YouTube)

Kettős fronton támadják hazánkat

A külpolitikai szakértő emlékeztetett: az Adria vezeték nem szállított még annyi kőolajat, mint amire szüksége lenne hazánknak. Megjegyezte, Orbán Viktor nem véletlenül mondta, hogy nem utólag reagálunk, hanem előre készülünk.

– A miniszterelnök jogosan rendelte el a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését, ugyanis az ukránoknak nagy tapasztalata van a dróntámadásban, fel kell erre készülni. A legfontosabb energiaelosztókat megerősített katonai és rendőri védelemmel látják el, és drónrepülési tilalmat rendeltek el Szabolcs vármegyében, miután az ukránok százezer számban gyártják drónokat – hívta fel a figyelmet Bende Balázs. A szakértő szerint

egyfajta kettős front nyílt meg: Kijev részéről külső, Magyar Péter képében belső támadást indítottak ellenünk.

Arra a felvetésre, miszerint a 444.hu előre szólt, hogy Orbán Viktor dróntámadásokkal fog riogatni a választások előtt, Bende Balázs megjegyezte: a baloldal szerint eleve nincs is háború.

– A baloldali sajtó számára mindegy, mit tesz a kormány vagy Orbán Viktor, ha nem készül fel, és dróntámadás éri az energetikai infrastruktúrát, az a baj, de ha felkészül egy esetleges támadásra, az is baj – fűzte hozzá.

Bende Balázs emlékeztetett: az ukrán médiában több tucat szakértő beszél arról napi szinten, hogy le kell váltani a magyar kormányt, és Magyar Péter majd megteszi, amit tennie kell.

Ha a magyar kormány nyerni tud egy ekkora nemzetközi nyomással szemben is, és blokkolni tudja Ukrajna uniós csatlakozását, az Brüsszelnek nem jó, hiszen azt jelenti, hogy egy ilyen kicsi országnak is van szava, és más országoknak is példamutatók lehetünk. Brüsszel most mindenáron példát akar statuálni velünk, minden eszközt bevetnek, hogy leváltsák a nemzeti kormányt

– közölte az elemző.