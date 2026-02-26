Oroszország összehangolt művelet részeként mért csapásokat Ukrajna több településére. A beérkezett információk szerint az érintett városokban lakóházak és a civil infrastruktúra egyes létesítményei megsérültek vagy lángra kaptak, a jelentések pedig több tucatnyi sebesültről és halálos áldozatokról szóltak – számolt be róla az Origo.
Hatalmas a pusztítás: újabb orosz támadás indult Ukrajna ellen + videó
Oroszország egy gondosan kitervelt légicsapás-sorozatot hajtott végre több ukrán város ellen. Ukrajna fővárosát robbanások rázták meg, ahol a lakosság óvóhelyeken próbálja átvészeli a támadásokat. Harkivban, Zaporizzsjában és Krivij Rihben is súlyos károkról, sebesültekről érkeztek jelentések, a halálos áldozatok számáról viszont nem áll rendelkezésre pontos információ.
Az első detonációk helyi idő szerint hajnali négy óra tájban rázták meg az ukrán fővárost, miközben a légvédelem több érkező célpontot megsemmisített.
Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője közölte, hogy a várost ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadják, és arra kérte a lakosságot, hogy a légiriadó lefújásáig maradjanak az óvóhelyeken.
Vitalij Klicsko főpolgármester megerősítette, hogy a légvédelmi rendszerek működnek, és arra figyelmeztette a kijevieket, hogy az elfogások idején biztonságos helyen tartózkodjanak.
Figyelőcsatornák arról is hírt adtak, hogy orosz stratégiai repülőgépekről újabb rakétákat indíthattak, ami további támadások lehetőségére enged következtetni.
A fővárosban a károk és az esetleges áldozatok tekintetében kezdetben nem állt rendelkezésre azonnali adat.
Később a hatóságok több kijevi kerületből is rongálódásokról számoltak be: a Holoszijivszkij városrészben egy magántulajdonú ingatlannál keletkezett tűz, míg a Pecserszkij kerületben egy kétszintes lakóépület gyulladt ki a csapást követően.
A támadások a fővároson kívül is súlyos következményekkel jártak, jelentős károkról és áldozatokról érkeztek hírek.
Harkivban a tisztviselők szerint nagyszabású akció zajlott, amely során 17 drónt és két rakétát vetettek be, és a város több kerülete – a Sevcsenkivszkij, a Kijevszkij, a Szaltivszkij és a Szlobidszkij – is találatot kapott. Oleg Szinyehubov kormányzó közlése alapján egy toronyház megrongálódott, legalább kilencen megsérültek. A közeli Raj-Olenivkát is csapás érte, így a Harkivi területen az érintett helyszíneken a sérültek száma legalább 14-re nőtt, köztük egy gyermekkel.
Zaporizzsjában Ivan Fedorov regionális vezető arról tájékoztatott, hogy egy lakóépület több szintje lángra lobbant, és egy ember a tűzben rekedt. A támadás során egy bevásárlóközpont és egy családi ház is károsodott. Egy személy életét vesztette, nyolcan megsérültek, közülük egy embert ismeretlen állapotban vittek kórházba.
Krivij Rihben a csapás két sérültet követelt – egy 89 éves férfit és egy 82 éves nőt – jelentette Olekszandr Hanzsa regionális kormányzó. A támadás egy magas lakóépületben tüzet okozott. A hatóságok jelezték, hogy az áldozatok számára és a károk mértékére vonatkozó adatok pontosítása még folyamatban van.
Borítókép: A légicsapások egyik elszenvedője (Fotó: AFP)
