Hatalmas a pusztítás: újabb orosz támadás indult Ukrajna ellen + videó

Az első detonációk helyi idő szerint hajnali négy óra tájban rázták meg az ukrán fővárost, miközben a légvédelem több érkező célpontot megsemmisített.

Timur Tkacsenko, a Kijevi Városi Katonai Közigazgatás vezetője közölte, hogy a várost ballisztikus rakétákkal és drónokkal támadják, és arra kérte a lakosságot, hogy a légiriadó lefújásáig maradjanak az óvóhelyeken.

Vitalij Klicsko főpolgármester megerősítette, hogy a légvédelmi rendszerek működnek, és arra figyelmeztette a kijevieket, hogy az elfogások idején biztonságos helyen tartózkodjanak.

Figyelőcsatornák arról is hírt adtak, hogy orosz stratégiai repülőgépekről újabb rakétákat indíthattak, ami további támadások lehetőségére enged következtetni.

A fővárosban a károk és az esetleges áldozatok tekintetében kezdetben nem állt rendelkezésre azonnali adat.

New photos from Kyiv. Three districts of the city were hit, but, ad far as I know, no injuries were sustained.#StopRussia pic.twitter.com/EcmX0djWuI — Tim White (@TWMCLtd) February 26, 2026

Később a hatóságok több kijevi kerületből is rongálódásokról számoltak be: a Holoszijivszkij városrészben egy magántulajdonú ingatlannál keletkezett tűz, míg a Pecserszkij kerületben egy kétszintes lakóépület gyulladt ki a csapást követően.

A támadások a fővároson kívül is súlyos következményekkel jártak, jelentős károkról és áldozatokról érkeztek hírek.

Harkivban a tisztviselők szerint nagyszabású akció zajlott, amely során 17 drónt és két rakétát vetettek be, és a város több kerülete – a Sevcsenkivszkij, a Kijevszkij, a Szaltivszkij és a Szlobidszkij – is találatot kapott. Oleg Szinyehubov kormányzó közlése alapján egy toronyház megrongálódott, legalább kilencen megsérültek. A közeli Raj-Olenivkát is csapás érte, így a Harkivi területen az érintett helyszíneken a sérültek száma legalább 14-re nőtt, köztük egy gyermekkel.

Zaporizzsjában Ivan Fedorov regionális vezető arról tájékoztatott, hogy egy lakóépület több szintje lángra lobbant, és egy ember a tűzben rekedt. A támadás során egy bevásárlóközpont és egy családi ház is károsodott. Egy személy életét vesztette, nyolcan megsérültek, közülük egy embert ismeretlen állapotban vittek kórházba.