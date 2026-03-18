Eltorlaszolt ajtó mögött találták meg egy fiatal férfi holttestét Érpatakon

Egy kétségbeesett édesanya kért segítséget kedden, miután egész nap nem tudott kapcsolatba lépni 27 éves fiával. A tűzoltók a rendőrség jelenlétében hatoltak be az ingatlanba, ahol szörnyű látvány fogadta őket: a férfi holtteste mellett egy korábbi tűz nyomai és súlyos sérülések árulkodtak a drámáról.

2026. 03. 18. 18:02
A segélyhívás után a hatóságok azonnal megszállták a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei község csendes utcáját. A helyszínre elsőként kiérkező újfehértói tűzoltók a rendőrség jelenlétében felfeszítették a belülről eltorlaszolt ajtót, így léptek be a házba, ahol megtalálták az ott lakó fiatalember holttestét – írta meg az Origo.

Ebben az érpataki házban került elő az összekaszabolt holttest (Fotó: Szon)

Az ingatlanban a szakemberek előbb egy már kialudt tűz nyomait észlelték, beljebb haladva pedig rátaláltak a fiatalember élettelen testére.

 

Erről árulkodott a holttest

A 27 éves férfi holttestén több szúrt és vágott sérülést találtak, ami felvetette az idegenkezűség lehetőségét. A rendőrség ezért kordonnal lezárta a környéket, majd megérkeztek a forrónyomosok és a bűnügyi helyszínelők is.

A szakértők jelenleg is vizsgálják, hogy mi vezetett a halálesethez és, hogy más is járt-e a házban a tragédia napján.

Bayer Zsolt
Kiszámolták…

Bayer Zsolt avatarja

Szakértők kiszámolták, hogy mekkora marha Szabó Andrea szociológus és „szakértői” csapata.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
