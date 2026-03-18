Eltorlaszolt ajtó mögött találták meg egy fiatal férfi holttestét Érpatakon

A segélyhívás után a hatóságok azonnal megszállták a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei község csendes utcáját. A helyszínre elsőként kiérkező újfehértói tűzoltók a rendőrség jelenlétében felfeszítették a belülről eltorlaszolt ajtót, így léptek be a házba, ahol megtalálták az ott lakó fiatalember holttestét – írta meg az Origo.

Ebben az érpataki házban került elő az összekaszabolt holttest (Fotó: Szon)

Az ingatlanban a szakemberek előbb egy már kialudt tűz nyomait észlelték, beljebb haladva pedig rátaláltak a fiatalember élettelen testére.

Erről árulkodott a holttest

A 27 éves férfi holttestén több szúrt és vágott sérülést találtak, ami felvetette az idegenkezűség lehetőségét. A rendőrség ezért kordonnal lezárta a környéket, majd megérkeztek a forrónyomosok és a bűnügyi helyszínelők is.

A szakértők jelenleg is vizsgálják, hogy mi vezetett a halálesethez és, hogy más is járt-e a házban a tragédia napján.