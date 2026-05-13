Hazaárulónak tartják és minden vagyonától megfosztották a volt Bayern-sztárt

Ali Karimi válogatottbeli statisztikája:

mérkőzések száma: 127,

gólok száma: 38,

bemutatkozás: 1998. október 13-án Kuvait ellen,

szerepelt a 2006-os németországi világbajnokságon, valamint több Ázsia-kupán.

Karimi a pályafutása során megfordult Iránban, az Egyesült Arab Emírségekben, Katarban és Európában, a német Bundesligában is. Utóbbi esetben két történelmi klubnak, a Bayern Münchennek (2005 és 2007 között) és a Schalke (2011) csapatának volt a tagja. A bajorokkal bajnoki címet és kupát nyert, míg utóbbiakkal német kupagyőztes lett.

Ali Karimi a Bayern Münchenben: