ali karimiingatlaniránegyesült államokbayernschalke

Hazaárulónak tartják és minden vagyonától megfosztották a volt Bayern-sztárt

Úgy tűnik, hogy Iránban tényleg semmi sem szent: aki nem a rendszer hűséges kiszolgálója, mindegy, mit csinált a múltban, a jelenben halálos ellenséggé válik. Az ázsiai ország igazságügyi szervei lefoglalták Ali Karimi korábbi válogatott csapatkapitány és futball-legenda ingatlanjait, mert a teokratikus rezsim hazaárulónak és a rendszer ellenségének bélyegezte az emigrációban élő sportolót. A Bayern München és a Schalke korábbi sztárja már nem Iránban él, és nem is reagált a döntésre.

Molnár László
2026. 05. 13. 8:34
Ali Karimi élete is sokáig veszélyben volt az Iránból érkező fenyegetések miatt
Ali Karimi élete is sokáig veszélyben volt az Iránból érkező fenyegetések miatt Fotó: ROLF VENNENBERND Forrás: DPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ali Karimi válogatottbeli statisztikája:

  • mérkőzések száma: 127,
  • gólok száma: 38,
  • bemutatkozás: 1998. október 13-án Kuvait ellen,
  • szerepelt a 2006-os németországi világbajnokságon, valamint több Ázsia-kupán.

Karimi a pályafutása során megfordult Iránban, az Egyesült Arab Emírségekben, Katarban és Európában, a német Bundesligában is. Utóbbi esetben két történelmi klubnak, a Bayern Münchennek (2005 és 2007 között) és a Schalke (2011) csapatának volt a tagja. A bajorokkal bajnoki címet és kupát nyert, míg utóbbiakkal német kupagyőztes lett. 

Ali Karimi a Bayern Münchenben:

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelektisza párt

Mit mondhatnék? Gratulálok, Magyarország!

Kondor Katalin avatarja

Beléptünk tehát egy új kapun, s nem tudjuk még, hogy mi vár ránk azon túl.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.