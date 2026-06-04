A bevont források lehetővé teszik az Axiom Space számára, hogy felgyorsítsa kiemelt programjainak megvalósítását, így az emberes űrrepülési szolgáltatások, az űrruhafejlesztések, valamint az Axiom Station kereskedelmi űrállomás fejlesztését, amely a Nemzetközi Űrállomás utódjaként szolgálhat.
4iG: akkora üzlet született, ami még az űrből is látszik
Újabb szintet lépett a magyar technológiai szektor nemzetközi terjeszkedése: jelentős befektetéssel szállt be az amerikai Axiom Space vállalatba a 4iG-csoport. A 4iG-t első magyar és legnagyobb európai stratégiai befektetőként üdvözölte az Axiom Space, amely több mint 525 millió dolláros tőkebevonást zárt le kiemelkedő befektetői érdeklődés mellett.
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