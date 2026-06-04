4iG: akkora üzlet született, ami még az űrből is látszik

A bevont források lehetővé teszik az Axiom Space számára, hogy felgyorsítsa kiemelt programjainak megvalósítását, így az emberes űrrepülési szolgáltatások, az űrruhafejlesztések, valamint az Axiom Station kereskedelmi űrállomás fejlesztését, amely a Nemzetközi Űrállomás utódjaként szolgálhat.