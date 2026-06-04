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Brüsszel megerősítette Szerbia európai elköteleződését

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Alekszandar Vucsics szerb elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke belgrádi tárgyalásukon a kétoldalú kapcsolatok, valamint Szerbia európai uniós csatlakozási folyamatának jövőjéről egyeztettek. A felek a megbeszélést követően egyaránt hangsúlyozták: az uniós integráció továbbra is közös stratégiai cél.

Magyar Nemzet
Forrás: RTV.rs2026. 06. 04. 15:06
Alekszandar Vucsics szerb elnök és Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke Belgrádban Forrás: Képernyőkép
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Nagyon hálás vagyok António Costa európai tanácsi elnöknek ezért a látogatásért, a nyílt eszmecseréért és a jövőre vonatkozó elképzelések megvitatásáért

– fogalmazott a szerb államfő.

Ez rendkívül fontos nekünk mint olyan országnak, amely az európai úton van, és amely Európával nemcsak politikai és értékalapú kérdésekben osztozik, hanem – és ez a legfontosabb – gazdasági értelemben is szorosan összekapcsolódik

– tette hozzá.

A szerb elnök szerint az Európai Unió továbbra is kulcsfontosságú gazdasági partnere az országnak. 

„A teljes árukereskedelem és szolgáltatáscsere Szerbia és az Európai Unió között 58 milliárd eurót tesz ki, ami messze a legnagyobb része az exportunknak és importunknak” – hangsúlyozta. Vucsics arra is rámutatott, hogy Szerbia exportjának jelentős része az EU piacára irányul. A szerb elnök ugyanakkor hangsúlyozta a reformok jelentőségét is. 

Nagyon fontos számunkra, hogy összhangba hozzuk magunkat azokkal a szabályokkal, amelyeket az EU a tagjelöltek számára előír

– fogalmazott.

Szerbia elkötelezett az uniós integráció mellett

A tárgyalásokon szóba kerültek a jogállamisági kérdések, a médiapiaci szabályozás és a választási reform is. Vucsics szerint Szerbia már több törvényt elfogadott, és további jogszabályok következnek.

Már négy törvényt elfogadtunk, és a következő két kulcsfontosságú törvényt is el fogjuk fogadni, amelyek a kampányfinanszírozást és a politikai szervezetek működését érintik.

António Costa a sajtótájékoztatón megerősítette az Európai Unió elkötelezettségét Szerbia európai jövője mellett. Mint mondta, az uniós bővítés ma „geostratégiai szükségszerűség”, amely a béke, a stabilitás és a jólét szempontjából is kulcsfontosságú. Ugyanakkor hangsúlyozta: a folyamat „bizalomépítésen” alapul, és Szerbiának három fő területen kell előrelépnie – a regionális együttműködésben, az uniós kül- és biztonságpolitikához való igazodásban, valamint a belső reformok végrehajtásában.

Costa szerint az uniós csatlakozás teljes társadalmi mobilizációt igényel, és a haladás üteme Szerbián múlik: 

Mi támogatjuk önöket abban, hogy Szerbia közelebb kerüljön az európai unió tagsághoz. Ez közös célunk, de a haladás üteme a szerbiai politikai akarat erejétől függ

– erősítette meg az Európai Tanács elnöke.

Borítókép: Alekszandar Vucsics szerb elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke Belgrádban (Forrás: Képernyőkép) 

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