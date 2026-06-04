Brüsszel megerősítette Szerbia európai elköteleződését

Nagyon hálás vagyok António Costa európai tanácsi elnöknek ezért a látogatásért, a nyílt eszmecseréért és a jövőre vonatkozó elképzelések megvitatásáért
– fogalmazott a szerb államfő.
Ez rendkívül fontos nekünk mint olyan országnak, amely az európai úton van, és amely Európával nemcsak politikai és értékalapú kérdésekben osztozik, hanem – és ez a legfontosabb – gazdasági értelemben is szorosan összekapcsolódik
– tette hozzá.
A szerb elnök szerint az Európai Unió továbbra is kulcsfontosságú gazdasági partnere az országnak.
„A teljes árukereskedelem és szolgáltatáscsere Szerbia és az Európai Unió között 58 milliárd eurót tesz ki, ami messze a legnagyobb része az exportunknak és importunknak” – hangsúlyozta. Vucsics arra is rámutatott, hogy Szerbia exportjának jelentős része az EU piacára irányul. A szerb elnök ugyanakkor hangsúlyozta a reformok jelentőségét is.
Nagyon fontos számunkra, hogy összhangba hozzuk magunkat azokkal a szabályokkal, amelyeket az EU a tagjelöltek számára előír
– fogalmazott.
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