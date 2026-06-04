Brüsszel megerősítette Szerbia európai elköteleződését

Szerbia elkötelezett az uniós integráció mellett

A tárgyalásokon szóba kerültek a jogállamisági kérdések, a médiapiaci szabályozás és a választási reform is. Vucsics szerint Szerbia már több törvényt elfogadott, és további jogszabályok következnek.

Már négy törvényt elfogadtunk, és a következő két kulcsfontosságú törvényt is el fogjuk fogadni, amelyek a kampányfinanszírozást és a politikai szervezetek működését érintik.

António Costa a sajtótájékoztatón megerősítette az Európai Unió elkötelezettségét Szerbia európai jövője mellett. Mint mondta, az uniós bővítés ma „geostratégiai szükségszerűség”, amely a béke, a stabilitás és a jólét szempontjából is kulcsfontosságú. Ugyanakkor hangsúlyozta: a folyamat „bizalomépítésen” alapul, és Szerbiának három fő területen kell előrelépnie – a regionális együttműködésben, az uniós kül- és biztonságpolitikához való igazodásban, valamint a belső reformok végrehajtásában.