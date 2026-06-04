A Hírkereső milliárdos tulajdonosa mindig is elkötelezett baloldali volt

A változásnak elébe menve az üzletember összecsomagolt, és kétlaki életmódra váltott: részben Las Vegasban, részben Magyarországon folytatta életét. Ezt azzal indokolta, hogy már egyébként is több időt töltött az amerikai éjszakai élet fővárosában, mint Magyarországon. Elmondása szerint elsősorban az éjszakai életben aktív, és az üzleti világban passzív szereplőként tevékenykedik. Állítja, nem érdekli a pénz, mert már úgyis több van neki, mint amit el tudna költeni, az üzlethez pedig nem ért, ezért már nem foglalkozik üzleti ügyekkel.