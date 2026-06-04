A változásnak elébe menve az üzletember összecsomagolt, és kétlaki életmódra váltott: részben Las Vegasban, részben Magyarországon folytatta életét. Ezt azzal indokolta, hogy már egyébként is több időt töltött az amerikai éjszakai élet fővárosában, mint Magyarországon. Elmondása szerint elsősorban az éjszakai életben aktív, és az üzleti világban passzív szereplőként tevékenykedik. Állítja, nem érdekli a pénz, mert már úgyis több van neki, mint amit el tudna költeni, az üzlethez pedig nem ért, ezért már nem foglalkozik üzleti ügyekkel.
A Hírkereső milliárdos tulajdonosa mindig is elkötelezett baloldali volt
Holló Gábor, a Hírkereső nevű oldal tulajdonosa beismerte, hogy éveken keresztül manipulálta a különböző oldalak cikkeinek elérését. A jobboldali portálokét csökkentette, a baloldaliakét növelte annak érdekében, hogy a Fidesz veszítsen a választáson. Holló nemcsak a saját oldalát, de a Google-t és a Facebookot is manipulálni tudta.
Borítókép: Holló Gábor, a Hírkereső tulajdonosa (Forrás: Ellenpont)
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