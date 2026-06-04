A Kelenföldi pályaudvarnál sikerült elkapni több körözés alatt álló bűnözőt is, videón az akció

A rendőrség közölte azt is, hogy csütörtökön a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) kezdeményezésére egy összehangolt akciósorozat keretében a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. keretében működő FKF Köztisztasági Divízió és a Főkert Kertészeti Divízió munkatársai végeztek takarítást Etele téren, a kelenföldi villamosmegállókban, a környező buszvégállomásokon, valamint a vasúti és a metróaluljáróban.

A FÖRI Budapesti Utasbiztonsági Szolgálat közterület-felügyelői az újbudai közterület-felügyelettel együttműködve a megállókat és a környező utcákat ellenőrizték, kiemelt figyelmet fordítva a megállókban a tiltott dohányzás visszaszorítására.