A Kelenföldi pályaudvarnál sikerült elkapni több körözés alatt álló bűnözőt is, videón az akció

A kelenföldi vasútállomás régi aluljárójához a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) újabb térfigyelő kamerákat telepített.
A rendőrség közleményében emlékeztetett arra, hogy lakossági panaszokra reagálva egy hete állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosítanak a vasútállomás környékén. A XI. kerületi rendőrkapitányság járőrei önálló, valamint a közterület-felügyelőkkel közös szolgálatot látnak el, emellett a BRFK és a Készenléti Rendőrség is megerősítő erőket biztosít,
így éjjel-nappal vannak rendőrök a területen.
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