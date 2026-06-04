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„Szánalmas romhalmaz”: teljes felújítás vár az életveszélyes K-hídra

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Szinte minden tekintetben siralmas állapotban van a Sziget fesztivál idején igen nagy terhelésnek kitett óbudai K-híd. Most sok év halogatás után a felújítás mellett döntött a főváros. A munkálatok 2026 őszén elindulhatnak, és várhatóan 2027 év végére fejeződnek be.

Gábor Márton
2026. 06. 04. 12:57
Fotó: Krisztián Máté
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Szánalmas romhalmaznak nevezte a szakértő

Mint ismert, szinte minden tekintetben siralmas állapotban van a rendezvény idején igen nagy terhelésnek kitett K-híd. Ezt bizonyítja a műtárgy hídszemléjéről készült dokumentum is, amelyben Hajabács Ádám szakember azt írta:

a járda és a szegély közötti 15 centiméter széles acéllemez rögzítései elválnak, a lemezek leesnek a Dunába, a lemez és a járda nincs egy síkban. Szánalmas romhalmaz az egész. A bordáslemez alatt elektromos kábelek futnak.

 

K-Híd (Forrás: Budapest Közút)

A dokumentum azt is megjegyzi, hogy vannak olyan kábelek, lámpák a hídon, amelyek teljesen gazdátlanok.

A hídon vannak közvilágítási lámpák, de azokat senki nem üzemelteti, így nem is működnek. A bordáslemez szegély alatti elektromos kábeleket 2020 körül cserélték. További informatikai kábelek is vannak a hídon, üzemeltetője ismeretlen, valószínűleg a Sziget fesztivál használja

– olvasható a jelentésben. A szakember a hidat ugyanakkor veszélyesnek minősítette, és kijelentette, az átkelő nagyobb rendezvények lebonyolítására csak szigorú felügyelet alatt, a súlykorlátozás betartásával javasolt.

 

Siralmas állapotban a fővárosi hidak

Mint arról már beszámoltunk, a Karácsony Gergely vezette főváros késlekedésének köszönhetően a Petőfi híd mellett több nagy Duna-híd felújítása is milliárdos összegeket emészthet fel hamarosan. A Magyar Nemzet közérdekű adatigénylésére válaszolva a Budapest Közút a rendelkezésünkre bocsátotta az összes, a kezelésében található híd utolsó féléves szemléjének dokumentációját.

Forrás: Budapest Közút
Forrás: Budapest Közút

 A papírokból kiderült, hogy két éven belül négy fővárosi hídra

összesen 45,5 milliárd forintot kellene költenie a fővárosnak.

A szóban forgó műtárgyak között van a Petőfi híd mellett az Árpád híd, az Erzsébet híd és Szabadság híd is. A hídszemlék dokumentumaiból kiderült, hogy a Petőfi híd van a legrosszabb állapotban az összes dunai átkelő közül. Az október végén írt feljegyzésben a teljes hídra vonatkozó értékelésben azt írják, azonnali intézkedéseket kell végrehajtani a műtárggyal kapcsolatban, illetve kiemelték, hogy

hídfelújítási programban javasolják a híd mielőbbi felújítását.

A felújítás becsült költsége 40 milliárd forint lenne a Petőfi híd esetében.

Ennél jóval kisebb költségű beavatkozásra lenne szükség az Árpád híd esetében. A dokumentáció szerint a most 75 éves átkelő esetében nagyjából 4,3 milliárd forintra lenne szükség, amiből fel kellene újítani a híd korrózióvédelmét, a szigeteléseket, így elkerülve a műtárgy állapotának további romlását.

Forrás: Budapest Közút
Forrás: Budapest Közút

Mint a mellékelt képen is látszik, az Árpád híd állapota messze nem olyan rossz, mint a Petőfi hídé. Ugyanakkor a dokumentum szerint a többmilliárdos javításokat két éven belül végre kell hajtania a fővárosnak.

Szintén sok problémát fedezett fel a hídszemlét végző szakember az Erzsébet híd esetében is. A dokumentum tanúsága szerint a műtárgyra a további problémák elkerülése érdekében nagyjából egymilliárd forintot kellene költeni a fővárosnak az elkövetkezendő két évben. Az Árpád hídhoz hasonlóan a költségek nagy részét itt is korrózióvédelemre, illetve a kopó- és kötőrétegek felújítására kell fordítani, elkerülendő a hídtest állapotának további romlását.

Forrás: Budapest Közút
Forrás: Budapest Közút

A többi budapesti átkelőhöz képes még jó állapotban lévő Szabadság hídra már jóval kevesebb, de ugyancsak komoly összegeket kellene költenie a fővárosnak. A hídszemle szerint valamivel több mint 130 millió forintot kellene szánni rá a következő két évben. A legtöbb pénzt a burkolatok javítására, illetve a korrózióvédelemre kellene költenie a fővárosnak.

Borítókép: K-Híd (Fotó: Krisztián Máté)

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