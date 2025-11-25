Karácsony Gergely kommunikációs csapata politikai kifizetőhelyként működik
Vitézy Dávid szerint kevés esély van arra, hogy a közgyűlés megszavazza Tüttő Kata főpolgármester-helyettesi kinevezését, ami akár bírósági eljárást és főispáni döntést is eredményezhet. A fővárosi testület eközben az Üllői út forgalmi rendjének módosításáról és a Petőfi híd több ütemben megvalósuló, 2040-ig szóló felújításának előkészítéséről is tárgyal.
A Podmaniczky Mozgalom javaslatára a közgyűlésen szó lesz az Üllői úti kerékpársávok megváltoztatásáról is. A javaslat értelmében az Üllői útról a biciklisávokat szűkítenék, és két teljes sáv szélességű kerékpársáv helyett csak egy maradna meg, emellett pedig buszsávot terveznek kialakítani mindkét irányba, így megkönnyítve a főútvonalon a buszforgalmat.
Szintén a közgyűlésen tárgyalni fognak a Petőfi híd fejlesztésének megkezdéséről is. Az üggyel kapcsolatban Vitézy Dávid kiemelte: a közgyűlésben van közös akarat a híd felújításának megkezdésére.
Feltételként szabjuk a költségvetés elfogadásához, hogy a Petőfi híd felújításának tervezése kerüljön be a jövő évi költségvetésbe
– emelte ki a frakcióvezető. A Petőfi híd teljes felújítása nagyjából 45 milliárd forintba kerülne, erre ugyanakkor nincs pénze a fővárosnak. Éppen ezért olyan terv kidolgozására kérik fel a Budapesti Közlekedési Központot, amely szakaszosan, több részletben is végrehajtható, illetve nem tartalmazza a híd pesti és budai hídfője körül található közterületek felújítását.
Egy ilyen felújítás nagyjából 2040-ig hosszabbítaná meg a Petőfi híd élettartamát.
A frakcióvezető szerint amennyiben holnap elfogadja a Fővárosi Közgyűlés a híd tervezésének megindítását, nagyjából 2028-ra indulhat el a felújítás.
A P+R parkolók bővítésével kapcsolatban Vitézy Dávid kiemelte: mind a fővárosnak, mind pedig a kormánynak bővítenie kell a kapacitásokat. A frakcióvezető szerint
a kormány feladata, hogy az agglomerációban a már megtervezett parkolóházakat megépítse, a fővárosnak pedig Budapesten belül, néhány helyen van lehetősége a fejlesztésre.
Költségvetés
A holnapi ülés időpontjában küldi ki a Fővárosi Közgyűlés képviselőinek a főváros vezetés a jövő évi költségvetés tervezetét. Vitézy Dávid elmondta, konstruktívan állnak a költségvetéshez, ugyanakkor komoly feltételeket fognak szabni annak megszavazásához.
A frakcióvezető kiemelte, a választási programjában szereplő számos elemet is feltételként fognak szabni. Ilyen lesz az útfelújításokra szánt források megemelése, az állatvédelmi kapacitások bővítése, illetve források elkülönítése a Petőfi híd felújításának előkészítésére, valamint a BKK-rendészet fenntartására.
A költségvetés kapcsán Vitézy szerint szóba fog kerülni Karácsony Gergely kommunikációs stábjának költsége is. A frakcióvezető rámutatott: a főpolgármester jelenleg kommunikációs stáb címszó alatt politikai kifizetőhelyet működtet, és több prominens politikust, illetve közéleti személyiséget is fizetési listán tart.
A fővárosi kommunikációs stáb a Humanista mozgalom körül is felsejlik
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!