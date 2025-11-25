Karácsony Gergely kommunikációs csapata politikai kifizetőhelyként működik

A Podmaniczky Mozgalom javaslatára a közgyűlésen szó lesz az Üllői úti kerékpársávok megváltoztatásáról is. A javaslat értelmében az Üllői útról a biciklisávokat szűkítenék, és két teljes sáv szélességű kerékpársáv helyett csak egy maradna meg, emellett pedig buszsávot terveznek kialakítani mindkét irányba, így megkönnyítve a főútvonalon a buszforgalmat.

Dugó az Üllői úton (Fotó: Mirkó István)

Szintén a közgyűlésen tárgyalni fognak a Petőfi híd fejlesztésének megkezdéséről is. Az üggyel kapcsolatban Vitézy Dávid kiemelte: a közgyűlésben van közös akarat a híd felújításának megkezdésére.

Feltételként szabjuk a költségvetés elfogadásához, hogy a Petőfi híd felújításának tervezése kerüljön be a jövő évi költségvetésbe

– emelte ki a frakcióvezető. A Petőfi híd teljes felújítása nagyjából 45 milliárd forintba kerülne, erre ugyanakkor nincs pénze a fővárosnak. Éppen ezért olyan terv kidolgozására kérik fel a Budapesti Közlekedési Központot, amely szakaszosan, több részletben is végrehajtható, illetve nem tartalmazza a híd pesti és budai hídfője körül található közterületek felújítását.

Egy ilyen felújítás nagyjából 2040-ig hosszabbítaná meg a Petőfi híd élettartamát.

A frakcióvezető szerint amennyiben holnap elfogadja a Fővárosi Közgyűlés a híd tervezésének megindítását, nagyjából 2028-ra indulhat el a felújítás.

A P+R parkolók bővítésével kapcsolatban Vitézy Dávid kiemelte: mind a fővárosnak, mind pedig a kormánynak bővítenie kell a kapacitásokat. A frakcióvezető szerint

a kormány feladata, hogy az agglomerációban a már megtervezett parkolóházakat megépítse, a fővárosnak pedig Budapesten belül, néhány helyen van lehetősége a fejlesztésre.

Költségvetés

A holnapi ülés időpontjában küldi ki a Fővárosi Közgyűlés képviselőinek a főváros vezetés a jövő évi költségvetés tervezetét. Vitézy Dávid elmondta, konstruktívan állnak a költségvetéshez, ugyanakkor komoly feltételeket fognak szabni annak megszavazásához.