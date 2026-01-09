FidelitasFidelitas Országos VálasztmányOrbán Viktor

A tét nem kevesebb, mint a háborúból való kimaradás, az ország békéjének fenntartása

Nem fogjuk hagyni, hogy idegen érdekekek képviselői, baloldali politikusok mondják meg nekünk, hogy mit csináljunk, üzente a Fidelitas.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 01. 09. 22:39
A 2006-os országgyűlési választás tétje nem kevesebb, mint a háborúból való kimaradás, az ország békéjének fenntartása – olvasható a Fidelitas Országos Választmányának pénteken megtartott ülésén elfogadott politikai nyilatkozatában.

A Fidelitas országos választmányának ülése (Forrás: Facebook/Fidelitas)

„Az elmúlt négy év rávilágított, hogy csak mi, jobboldaliak állunk a béke oldalán. A velünk szemben álló politikai réteg azonnal, kérdés nélkül berántana minket a háborúba. A Brüsszelből vezérelt Tisza Párt politikusa, Ruszin-Szendi Romulusz büszkén, saját szájával ismertette ezt a tervet. Amit mindaddig csak sejtettünk, azt ő be is bizonyította; Magyar Péter és a Tisza Párt közvetlen veszélyt jelent a magyarok, a magyar fiatalok életére – olvasható a dokumentumban. A Fidelitas emlékeztetett: a tét nem ismeretlen, hiszen a háború kitörésekor, 2022-ben ugyanez a veszély fenyegette az országot. 

Akkor a magyarok már határozott hangon nemet mondtak a háborús őrületre és Brüsszel felkentjeit oda küldték, ahová valók, a történelem szemétdombjára

– hangsúlyozta a Fidelitas.

A szervezet kiemelte: Brüsszel célja nem változott, csak most Magyar Péternek hívják a kiszemelt helytartót. „A Tisza Párt EP-képviselőivel együtt ott ülnek az Európai Néppárt soraiban és Manfred Webernek behódolva a háború pénzelését támogatják. Látjuk folytatták, hogy Európa már háborús lázban ég. Az Európai Unió vezetése döntött; elköteleződtek a fegyverkezés mellett és a béke ellen. A háborús láz napról napra fokozódik, egyre több uniós ország vezeti be a kötelező sorkatonai szolgálatot” – szögezte le a Fidelitas. 

A politikai nyilatkozat emlékeztet: először Horvátországban vezették vissza a hadkötelezettséget, majd Németországban is elkezdték felmérni a fiatalok állapotát és hajlandóságát. Közben felkészül Franciaország, Dánia, és Nagy-Britannia is. 

Európa háborúra készül, ez nem kérdés. A kérdés az, hogy mi, magyarok ki tudunk-e maradni a háborúból

– emelték ki. A nyilatkozat szerint „a világpolitikában végbemenő gyors ütemű és nagy léptékű, irányadó változások, az egypólusúnak hitt liberális világrend összeomlása, az önmaga alapjait felszámoló Európa, a globális Kelet és Dél felemelkedése, összefoglalva: a XXI. század feltartóztathatatlan világrendszerváltása minden dinamikus politikai szervezetet, így a Fidelitast is proaktivitásra ösztönzi”. Ezért a politikai nyilatkozattal egy időben a Fidelitas Választmánya elfogadta A Fidelitas külpolitikai stratégiájának prioritásai című nyilatkozatot. 

Mi, a Fidelitas tagjai a békét támogatjuk és azért fogunk dolgozni, hogy Magyarország egy békés és biztonságos ország maradhasson. Nem fogjuk hagyni, hogy idegen érdekekek képviselői, baloldali politikusok mondják meg nekünk, hogy mit csináljunk. Háború és béke kérdésében az orosz-ukrán háború kitörése óta következetesen ugyanazon a véleményen vagyunk; mihamarabbi tűzszünet és béke kell! A háború rombol, a béke épít. Jelen politikai nyilatkozattal kijelentjük, hogy a Fidelitas támogatja Orbán Viktort és a Fidesz-KDNP-t a 2026. tavaszán esedékes országgyűlési választáson

– olvasható a dokumentumban.

Borítókép: A Fidelitas országos választmányának ülése (Forrás: Facebook/Fidelitas)


A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

