kéri lászlótisza pártmigráció

Magyar Péter tanácsadója szerint be kell engedni a migránsokat

Megdöbbentően erős migrációpárti nyilatkozatot talált az Ellenpont Kéri Lászlótól, Magyar Péter tanácsadójától. A baloldali politológus, Gyurcsány Ferenc egykori tanácsadója, akit Radnai Márk „az első tiszásnak” nevezett, feleslegesnek nevezte a déli határzárat.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 01. 09. 21:48
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Bár Kéri László mindeddig tagadta, hogy köze lenne Magyar Péterékhez, a napokban lefotózták, amint kisétál a Tisza pártirodájából. Az esetről fotókat közlő Ripost arról írt, hogy a politológus heti rendszerességgel jár eligazításra Tóth Péter kampányfőnökhöz, aki elmondja neki, mit kell mondania. 

(Forrás: Ripost)

Az Ellenpont szerint ezzel egyértelművé vált, hogy az évtizedek óta a baloldalt segítő tanácsadó jelenleg a Tiszának dolgozik. A „képzés” egyik oka minden bizonnyal az, hogy Kéri László túl sokszor leplezte le nyilatkozataival a Tisza Pártot. A lap most egy újabb ilyen megnyilvánulást talált Kéritől, aki 

ezúttal a migrációval kapcsolatban osztotta meg extrém nézeteit.

A politológus tavaly októberben Rónai Egon Konkrétan című műsorában első problémaként a migrációt hozta fel, majd ezzel a lendülettel gyakorlatilag feleslegesnek nevezte a déli határzárat. Egész pontosan úgy fogalmazott Magyar Péter tanácsadója, hogy

a migránskérdés nincs azzal megoldva, hogy a magyar kormány kerítést épített.

A tiszás szakértő ezután sem finomkodott, és levezette, hogy a demográfiai változások miatt Magyarországnak fel kellene adnia a jelenlegi, szigorú bevándorláspolitikáját. Ez pedig azt jelenti, hogy szerinte idővel be kell engedni a migránsokat a kontinensre és így az országba:

Európa elöregszik. Európában 30 év múlva 30-40 millióval kevesebben élnek majd, mint most. Az Alsó-Mediterráneum népessége ezzel párhuzamosan 60-70 millióval növekszik. (…) Ezzel Magyarországot és egész Európát olyan demográfiai kihívás éri, ami miatt egész másképp kell a migránsproblémáról beszélni

– fejtette ki Magyar Péter tanácsadója.

Borítókép: Az „első tiszás”, Kéri László (Forrás: képernyőkép)


További játékainkhoz kattintson ide!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekvilágháború

Berlin 80 éve és ma

Bayer Zsolt avatarja

Ma muszlimok tömege imádja Allahot ugyanott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu