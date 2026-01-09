Magyar Péter tanácsadója szerint be kell engedni a migránsokat

Bár Kéri László mindeddig tagadta, hogy köze lenne Magyar Péterékhez, a napokban lefotózták, amint kisétál a Tisza pártirodájából. Az esetről fotókat közlő Ripost arról írt, hogy a politológus heti rendszerességgel jár eligazításra Tóth Péter kampányfőnökhöz, aki elmondja neki, mit kell mondania.

(Forrás: Ripost)

Az Ellenpont szerint ezzel egyértelművé vált, hogy az évtizedek óta a baloldalt segítő tanácsadó jelenleg a Tiszának dolgozik. A „képzés” egyik oka minden bizonnyal az, hogy Kéri László túl sokszor leplezte le nyilatkozataival a Tisza Pártot. A lap most egy újabb ilyen megnyilvánulást talált Kéritől, aki

ezúttal a migrációval kapcsolatban osztotta meg extrém nézeteit.

A politológus tavaly októberben Rónai Egon Konkrétan című műsorában első problémaként a migrációt hozta fel, majd ezzel a lendülettel gyakorlatilag feleslegesnek nevezte a déli határzárat. Egész pontosan úgy fogalmazott Magyar Péter tanácsadója, hogy

a migránskérdés nincs azzal megoldva, hogy a magyar kormány kerítést épített.

A tiszás szakértő ezután sem finomkodott, és levezette, hogy a demográfiai változások miatt Magyarországnak fel kellene adnia a jelenlegi, szigorú bevándorláspolitikáját. Ez pedig azt jelenti, hogy szerinte idővel be kell engedni a migránsokat a kontinensre és így az országba:

Európa elöregszik. Európában 30 év múlva 30-40 millióval kevesebben élnek majd, mint most. Az Alsó-Mediterráneum népessége ezzel párhuzamosan 60-70 millióval növekszik. (…) Ezzel Magyarországot és egész Európát olyan demográfiai kihívás éri, ami miatt egész másképp kell a migránsproblémáról beszélni

– fejtette ki Magyar Péter tanácsadója.