Orbán Viktor: A kihívónk egy 26 tagból álló párt, ez áll velünk szemben + videó

Deák Dániel is reagált Kéri László tiszás szerepvállalására + videó

Hiába tagadtak, lebuktak.

Munkatársunktól
2026. 01. 06. 18:37
Amíg nemrégiben Deák Dánielt azzal támadták az ATV egyik műsorában, hogy valótlanul állítja Kéri Lászlóról, hogy tiszás, most mégis arról szólnak a hírek, hogy a baloldali szociológus hónapok óta rendszeres jár  eligazításra, vagyis „kampányfelkészítőre” a párt központi irodájába. 

Kéri László baloldali politológus. Forrás: Facebook

Ezek után már nem meglepő, hogy a régi balos Kéri László így el van ájulva Magyar Pétertől

– jegyezte meg a XXI. Század Intézet vezető elemzője, aki egyben felidézte Kéri egyik korábbi nyilatkozatát, amelyben Magyar Pétert Jézus Krisztushoz hasonlítja.

A megszokott baloldali narratívából persze Kéri László felesége Petschnig Mária Zita sem maradhat ki, aki már alig várja, hogy Magyarországon életbe lépjenek Magyar Péter megszorításai. A közgazdász egyik értekezése során például azt mondta:

„A 13. havi nyugdíj már nem kapcsolódik közvetlenül a munkavégzéshez. […] Jobb lenne egy igazságosabb rendszer, például egy átlagnyugdíjhoz kötött kifizetés.”

– Mi a tanulság? Ha a régi balos emberek jönnének vissza Magyar Péterrel, hoznák magukkal a megszorításokat és az adóemeléseket – összegzett Deák Dániel. 

 

Borítókép: Petschnig Mária Zita közgazdász és Kéri László politológus (Forrás: Facebook)

 

