„Kiszabadultunk” – írta közösségi oldalán közzétett fotójához Orbán Viktor, amelyen az látszik, hogy az éjszakai havazás után a miniszterelnök is hólapátot fogott otthonánál. Megjegyezte, nincs szebb egy havas reggelnél, ugyanakkor mindenkit arra kér, hogy vigyázzon magára, hiszen a hóhelyzet ma még fokozódni fog.
Orbán Viktor is hólapátot ragadott, majd fontos dologra figyelmeztetett
A hóhelyzet ma fokozódni fog, mindenki nagyon vigyázzon magára! – írta közösségi oldalán a miniszterelnök.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)
