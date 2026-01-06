Hóhelyzet: a java még csak most jön, de a munkagépek éjjel-nappal dolgoznak

Az M3-ason Hatvan és Budapest között, az M7-esen a Balaton melletti szakaszon és attól a határ felé elállt a havazás. A fő-, és mellékutak burkolata az ország szinte teljes területén latyakosak, hókásásak, helyenként havasak. Kivételt képeznek a délkeleti Csongrád-Csanád és Békés vármegyék, ahol vizes, sónedves. A havazással érintett területeken a látási viszonyok is korlátozottak, amely a forgalom jelentős lassulását vonja maga után. Fokozott figyelemmel és kellő óvatossággal induljanak útnak – hívja fel a figyelmet az Útinform.

Fotó: Fotó: Czímer Tamás, Heves Megyei Hírlap HMH

Balesetek is lassítják a haladást

A tájékoztatás szerint az M3-as autópályán, Mezőnagymihály térségében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy kamion keresztbe állt a pályán, ezért a 138-as km-nél csak a belső sáv járható.

Az M4-es autóúton, Törökszentmiklós közelében, a 128-as km-nél megpörgött egy teherautó és a belső sávban állt, ezért Kisújszállás irányába csak a külső sáv járható.

A 48-as főúton, Nagycsere és Haláp között, a 12-es km-nél két gépkocsi frontálisan ütközött. A fél útpályát lezárták, rendőrök irányítják a forgalmat.

Újabb kiterjedt havazás kezdődik

Erősen felhős vagy borult lesz az ég. Nyugat felől átmenetileg szűnik a havazás, majd a déli óráktól dél felől újabb hullámban érkezik kiterjedt csapadékzóna – északnyugaton a legkisebb a csapadék valószínűsége – írja a HungaroMet. Vastag hótakaró kialakulására a déli és keleti országrészben van nagyobb esély. Az északi, északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, napközben az Észak-Dunántúlon,

estefelé északkeleten a megerősödő szél hófúvást is okozhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -4 és +1 fok között várható. Késő estére -5 és 0 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedden napközben a déli területeken már nem kell ónos esőre számítani, estétől azonban a keleti határvidéken jelentős bizonytalanság mellett ismét előfordulhat időszakosan ónos eső.

A déli országrészben szerda reggelig akár több mint 20 cm friss hó is hullhat, így összességében arrafelé vastag, 20-30 cm-es hótakaró is összegyűlhet.

Havas, csúszós utakra kell számítani, a Magyar Közút folyamatosan dolgozik az utakon

Kedd reggelre a Nyugat-, és Közép-Dunántúlon elállt a havazás, már csak az Észak-, és a Dél-Dunántúli területeken szállingózik a hó. Pest, Nógrád és Bács-Kiskun vármegyékben havazik már. A Tisza vonalán és attól keletre még havazik. A délkeleti területeken, Békés vármegyében, Sarkad téréségében eső, havaseső esik.