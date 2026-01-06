útinformrendkívüli havazáshavazás

Hóhelyzet: a java még csak most jön, de a munkagépek éjjel-nappal dolgoznak

A fő-, és mellékutak az ország szinte teljes területén latyakosak, hókásásak, helyenként havasak, ami jelentősen lassítja a forgalmat. Több jármű keresztbe fordult az utakon. A déli óráktól újabb intenzív havazás kezdődik a teljes ország területén.

Forrás: Útinform, MTI, HungaroMet2026. 01. 06. 7:12
Fotó: Csapó Balázs
Az M3-ason Hatvan és Budapest között, az M7-esen a Balaton melletti szakaszon és attól a határ felé elállt a havazás. A fő-, és mellékutak burkolata az ország szinte teljes területén latyakosak, hókásásak, helyenként havasak. Kivételt képeznek a délkeleti Csongrád-Csanád és Békés vármegyék, ahol vizes, sónedves. A havazással érintett területeken a látási viszonyok is korlátozottak, amely a forgalom jelentős lassulását vonja maga után. Fokozott figyelemmel és kellő óvatossággal induljanak útnak – hívja fel a figyelmet az Útinform.

havazás hókotró hó 20211203 Kékestető 15 cm friss hó hullott a Mátrában, Kékestetőn Fotó: Czímer Tamás CT Heves Megyei Hírlap HMH
Fotó: Fotó: Czímer Tamás, Heves Megyei Hírlap HMH

 

Balesetek is lassítják a haladást 

A tájékoztatás szerint az M3-as autópályán, Mezőnagymihály térségében, a Vásárosnamény felé vezető oldalon egy kamion keresztbe állt a pályán, ezért a 138-as km-nél csak a belső sáv járható.

 Az M4-es autóúton, Törökszentmiklós közelében, a 128-as km-nél megpörgött egy teherautó és a belső sávban állt, ezért Kisújszállás irányába csak a külső sáv járható. 

A 48-as főúton, Nagycsere és Haláp között, a 12-es km-nél két gépkocsi frontálisan ütközött. A fél útpályát lezárták, rendőrök irányítják a forgalmat.

Újabb kiterjedt havazás kezdődik 

Erősen felhős vagy borult lesz az ég. Nyugat felől átmenetileg szűnik a havazás, majd a déli óráktól dél felől újabb hullámban érkezik kiterjedt csapadékzóna – északnyugaton a legkisebb a csapadék valószínűsége – írja a HungaroMet. Vastag hótakaró kialakulására a déli és keleti országrészben van nagyobb esély. Az északi, északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik, napközben az Észak-Dunántúlon, 

estefelé északkeleten a megerősödő szél hófúvást is okozhat.

A legmagasabb nappali hőmérséklet -4 és +1 fok között várható. Késő estére -5 és 0 fok közé csökken a hőmérséklet. Kedden napközben a déli területeken már nem kell ónos esőre számítani, estétől azonban a keleti határvidéken jelentős bizonytalanság mellett ismét előfordulhat időszakosan ónos eső.

 A déli országrészben szerda reggelig akár több mint 20 cm friss hó is hullhat, így összességében arrafelé vastag, 20-30 cm-es hótakaró is összegyűlhet.

 

Havas, csúszós utakra kell számítani, a Magyar Közút folyamatosan dolgozik az utakon

Kedd reggelre a Nyugat-, és Közép-Dunántúlon elállt a havazás, már csak az Észak-, és a Dél-Dunántúli területeken szállingózik a hó. Pest, Nógrád és Bács-Kiskun vármegyékben havazik már. A Tisza vonalán és attól keletre még havazik. A délkeleti területeken, Békés vármegyében, Sarkad téréségében eső, havaseső esik.

Lázár János építési és közlekedési miniszter közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a Magyar Közút hálózatán 322, az MKIF-nél 79 munkagép dolgozik a hóeltakarításban és síkosságmentesítésben. A két vállalat raktáraiban még mindig több mint 100 ezer tonna útszórósó, és több mint kétmillió liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre.

Ebben az időszakban szakembereik 12 órás váltott műszakban dolgoznak.

 

A vonatközlekedésben nincs jelentős fennakadás, a váltók tisztítása folyamatos, a váltófűtések vidéken rendben üzemelnek, Budapest térségében ugyanakkor több helyen javítást igényeltek. A váltóállítási nehézségek okozta – jellemzően 15-20 perc közötti – késéseken kívül jelentős forgalmi zavar nincs. Minden vonalon biztosított a közlekedés. Lázár János ugyanakkor kiemelte, fenntarták az I. fokú hókészenlétet a vasúton.

Az autóbuszos közlekedést továbbra is nehezíti a hó: Veresegyház, Vác, Gödöllő, Esztergom térségében előfordulnak járatkimaradások, járműhibák, Komárom-Esztergom, Borsod-Abaúj-Zemplén, Zala, Vas vármegyében pedig az útviszonyok miatt maradnak ki megállók, de minden település elérhető. 

A HÉV közlekedésben nincs fennakadás. A miniszter hangsúlyozta, a MÁV-csoport és a közútkezelők munkatársai azon dolgoznak, hogy minden közlekedő számára biztonságossá tegye az utazást a magyar utakon és a vasúton.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Csapó Balázs/Kisalföld)
 

