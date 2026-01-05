havazásközlekedésMagyar Közút

Nyolcszáz munkagép, váltott műszakok – a Magyar Közút felkészült, ha kell, hómarókat is bevetnek

A havazás időszakában a közútkezelő munkagépei folyamatosan végezték a síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkákat, egy-egy útszakaszra több alkalommal is visszatérve.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 20:53
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mintegy 31 ezer kilométer hosszúságú országos közúthálózatot üzemeltet. A téli üzemeltetési időszakban a társaság közel 800 munkagéppel és mintegy 2300 fő munkavállalóval látja el a hó- és síkosságmentesítési feladatokat. Ebben az időszakban a közútkezelő szakemberei 12 órás váltott műszakban dolgoznak – tudatta közleményben a társaság. 

Kiemelték, hogy az időjárási előrejelzések alapján több hullámban érkező, jelentősebb mértékű havazásra kell számítani. Ezért a Magyar Közút már a vasárnap éjjeli, illetve a hétfő hajnali órákban elvégezte a szükséges megelőző védekezési munkálatokat. A havazás a hétfő reggeli órákban az ország déli területein kezdődött meg, majd fokozatosan húzódott északi irányba. A délutáni órákra a Dunántúl déli részén, valamint a keleti országrész déli területein is szinte mindenhol havazott. A havazás időszakában a közútkezelő munkagépei folyamatosan végezték a síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkákat, egy-egy útszakaszra több alkalommal is visszatérve.

Az országos közúthálózaton jelenleg 362 munkagép dolgozik annak érdekében, hogy az utak járhatóságát és a közlekedés biztonságát biztosítsák. 2026. január 5-én 0.00 órától a jelenlegi időpontig a társaság összesen 6249 tonna útszóró sót és több mint 480 ezer liter kalcium-klorid oldatot használt fel. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jelenlegi készletei mintegy 77 ezer tonna útszóró sót és 1790 ezer liter kalcium-klorid oldatot tesznek ki. A rendelkezésre álló anyagkészlet a készenlétben álló személyi és gépi állománnyal együtt a következő napok feladatainak ellátásához megfelelő kapacitást biztosít.

Az előrejelzések alapján hófúvás kialakulására is számítani kell, ezért a társaság mérnökségein rendelkezésre álló 39 önjáró hómaró és 79 hómaró adapter menetpróbáját is elvégezték. Szükség esetén ezeket az eszközöket is bevetik.

A Magyar Közút a következő napokban is nyomon követi az időjárási előrejelzéseket, és azokhoz igazodva végzi a megelőző védekezési, valamint a havazás idején szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési feladatokat. Az aktuális út- és forgalmi helyzetről, az esetleges korlátozásokról, lezárásokról és terelésekről a közlekedők a www.utinform.hu oldalon tájékozódhatnak. Útnak indulás előtt és menet közben is javasolt rendszeresen ellenőrizni az információkat, és az út- és időjárási körülményeknek megfelelően, fokozott figyelemmel közlekedni.

Borítókép: Havazás Kékestetőn (Fotó: Heves Megyei Hírlap/Czímer Tamás)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

