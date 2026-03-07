„Ezért most elterelő akciót indítottak: Panyi Szabolcsot, a Soros-hálózat egyik jól ismert, külföldről fizetett »újságíróját« vetették be. Mindenféle bizonyíték nélkül három orosz ügynökről és orosz beavatkozásról írnak meséket” – emelte ki Deák Dániel.
Nagy a pánik a Tiszában
Nagy a pánik a Tiszában: látják, hogy a magyarok mennyire elutasítják, hogy Magyar Péter Brüsszel és Kijev oldalára áll, és ígéretet tett az olcsó orosz energiáról való leválásra – hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében Deák Dániel.
Mindent bevetnek tehát, abszurd meséket dobnak be, hogy eltereljék a figyelmet a valódi választási beavatkozásról: Zelenszkij olajblokádjáról, amiről még az ukrán elnök saját maga is nyíltan bevallotta, hogy kampánycélokból teszi, mert ukránpárti kormányt akar Magyarország élén Magyar Péter vezetésével
– fogalmazott a szakértő, hozzátéve:
Ez a beavatkozás, Magyar Péter pedig összejátszik ebben. Minden más mese!
Borítókép: Magyar Péter
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Saját embere bírálta Zelenszkijt az Orbán Viktort ért fenyegetés miatt
Zelenszkij ilyen jellegű megközelítése csak súlyosbítja az ország problémáit – hangsúlyozta Julia Mendel, az ukrán elnök korábbi szóvivője.
Félelmetes szavak: Európát fenyegeti Irán
Az európaiak „jogszerű célpontokká válnak”, ha csatlakoznak a háborúhoz – figyelmeztet Irán külügyminiszter-helyettese.
Közösen tervezhette meg a Barátság kőolajvezeték leállítását Zelenszkij és Magyar Péter
Az ukrán elnök már 2023-ban robbantással fenyegetőzött.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Újabb sikeres küldetés + videó
A magyar légierő 68 magyar és más nemzetiségű embert hozott ki Egyiptomból.
