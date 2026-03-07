Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Újabb sikeres küldetés + videó

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videóban úgy fogalmazott: „A Közel-Keleten kitört háború a rakétaveszély miatt közvetlenül befolyásolja az ott élők, illetve az oda nyaralási vagy egyéb céllal utazott magyarok mindennapjait.”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Újabb sikeres küldetés Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség