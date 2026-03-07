Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Újabb sikeres küldetés + videó

Rendkívüli

Operation Sand Rose – ezt a kódnevet viselte az a hadművelet, amelynek keretében a magyar légierő 68 magyar és más nemzetiségű embert hozott ki Egyiptomból – közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

2026. 03. 07. 11:20
Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Fotó: Szigetváry Zsolt Forrás: MTI Fotószerkesztõség
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videóban úgy fogalmazott: „A Közel-Keleten kitört háború a rakétaveszély miatt közvetlenül befolyásolja az ott élők, illetve az oda nyaralási vagy egyéb céllal utazott magyarok mindennapjait.”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Újabb sikeres küldetés Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Újabb sikeres küldetés Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

Ezért a magyar állam feladatának érzi segíteni az ilyen helyzetbe rekedt honfitársainkat és néhány szövetséges állam állampolgárát, akiket a külügyminisztérium segítségével szervezünk ezekre a járatokra

– fogalmazott a tárcavezető, megköszönve a légierő szolgálatát és a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársainak munkáját.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, Szaúd-Arábiából, illetve szükség szerint máshonnan is fognak indulni ilyen mentesítő járatok, a Magyar Honvédség, a Magyar Légierő készen áll erre.

A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!

– zárta bejelentkezését a honvédelmi miniszter.

 Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI)

