Szalay-Bobrovniczky Kristóf a videóban úgy fogalmazott: „A Közel-Keleten kitört háború a rakétaveszély miatt közvetlenül befolyásolja az ott élők, illetve az oda nyaralási vagy egyéb céllal utazott magyarok mindennapjait.”
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Újabb sikeres küldetés + videó
Operation Sand Rose – ezt a kódnevet viselte az a hadművelet, amelynek keretében a magyar légierő 68 magyar és más nemzetiségű embert hozott ki Egyiptomból – közölte a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán szombaton.
Ezért a magyar állam feladatának érzi segíteni az ilyen helyzetbe rekedt honfitársainkat és néhány szövetséges állam állampolgárát, akiket a külügyminisztérium segítségével szervezünk ezekre a járatokra
– fogalmazott a tárcavezető, megköszönve a légierő szolgálatát és a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársainak munkáját.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta, Szaúd-Arábiából, illetve szükség szerint máshonnan is fognak indulni ilyen mentesítő járatok, a Magyar Honvédség, a Magyar Légierő készen áll erre.
A békéhez erő kell, folytatjuk a munkát!
– zárta bejelentkezését a honvédelmi miniszter.
Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter (Fotó: MTI)
