Közösen tervezhette meg a Barátság kőolajvezeték leállítását Zelenszkij és Magyar Péter

„A Tisza Párt megalapítása után egyre szorosabb lett a kapcsolat az ukránok és Magyar Péter között. Ennek a folyamatnak a végén rendelték Münchenbe a Tisza Párt elnökét, ahol nyugati közvetítéssel egyeztethetett az ukrán elnökkel – ezután az ukránok egyértelművé tették, hogy nem indítják újra a Barátság vezetéket” – írta az Ellenpont.

Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen Fotó: AFP

A kétarcú Magyar Péter ezután egy delegáció tagjaként Kijevbe küldte emberét, a nullaszázalékos Momentum semmilyen politikai befolyással nem rendelkező frakcióvezető-helyettesét, Gelencsér Ferencet, aki szerint 20 percen keresztül csak a Barátság vezetékről beszéltek

– emlékeztetett a portál, hozzátéve: „Nyilvánvaló, hogy Magyar Péter abban érdekelt, hogy a Barátság vezetéken ne induljon újra a szállítás, ezzel ezer forint fölé nőjjön a benzin ára, és megszűnjön a rezsicsökkentés. Ezért működik együtt az Orbán Viktort halálosan megfenyegető Volodimir Zelenszkijjel.”