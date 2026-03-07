Közösen tervezhette meg a Barátság kőolajvezeték leállítását Zelenszkij és Magyar Péter

A Barátság kőolajvezetéken január vége óta áll a szállítás. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezdetben megpróbálta azzal magyarázni a leállást, hogy megsérült a vezeték, és nem tudják újraindítani, de erről gyorsan kiderült, hogy nem igaz.
Orbán Viktor és a magyar kormány határozott álláspontja, a kezdetektől, hogy pusztán politikai akarat húzódik meg az újra nem indítás mögött
– fogalmazott az Ellenpont.
Őszinte leszek: én nem javítanám meg. Ez az álláspontom, és ezt megosztottam az európai vezetőkkel is. Orosz olajról van szó. Vannak dolgok, amik megfizethetetlenek
– mondta Zelenszkij, aki egy másik, egy olasz lapnak adott interjújában is megerősítette: véleménye szerint Európa nem vásárolhat több energiát Oroszországtól, mert az Putyin háborús erőfeszítéseit támogatja. Hozzátette: abban hisz, hogy Orbán vereséget szenved a magyar választásokon, és utána „normális kapcsolatokat” alakíthatnak ki Magyarországgal, vagyis addig biztosan nem állhat helyre a szállítás a vezetéken.
Amerikai jelentésekből kiderült, hogy az ukrán elnök már 2023-ban tervezte, hogy felrobbantja a vezetéket.
Az oknyomozó portál emlékeztetett:
Szintén 2023-as a hír, hogy az Ukrtransnaftától kiszivárgott levelezés szerint maga Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is szorgalmazta, hogy amennyiben a magyar fél nem enged az ukrán dömpingárukkal szembeni korlátozásokból, „nyugodtan állítsák le a Barátságon a kőolajszállítást Magyarország felé”. Erre a bizottság idén is ráerősített: szerintük az Adria-vezeték teljes mértékben képes pótolni a Barátság kiesését – ez azonban nem igaz.
Az Ellenpont felhívta a figyelmet:
A magyar országgyűlésbe saját jogon soha be nem jutó Momentum érdekes szerephez jutott a 2026-as kampányban. A nullaszázalékos mikropárt hivatalosan is bejelentette, hogy nem indul a 2026-os választáson, és minden erejével a Tisza Párt kampányát segíti.
Hozzátették:
A Momentum politikusai, mint a szintén volt elnök Fekete-Győr András és a Tisza Párthoz köthető influenszerek – Molnár „noÁr” Áron vagy Vályi István – mostanra vállaltan, közösen mozgósítanak a Tisza mellett, sőt Félmillió Fiatal a Változásért néven mozgalmat is indítottak.
„A mostani »ukrán« történet kulcsszereplője azonban Gelencsér Ferenc, aki rendkívül aktív Kijevben: az elmúlt évben háromszor is fogadta őt Zelenszkij, és nyíltan Putyin csatlósának nevezte a magyar kormányfőt az ukrán médiában” – írta az Ellenpont, arra is ráirányítva a figyelmet, hogy „Gelencsér és a Momentum már 2022 óta többször találkozott az azóta kémkedés gyanújával Magyarországról kiutasított Ceber Roland Ivanoviccsal is, aki Magyar Péter kísérője és »testvére« is volt kijevi látogatása során. Ceberrel a teljes pártdelegáció leült 2023 végén: képviseltette magát Kele János és Cseh Katalin is.”
