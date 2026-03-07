Rendkívüli

Orbán Viktor: Van egy tervem, hogyan védjük ki az ukránok zsarolását – kövesse nálunk élőben + videó

elnökBarátság kőolajvezetékukrán

Közösen tervezhette meg a Barátság kőolajvezeték leállítását Zelenszkij és Magyar Péter

Már 2023 óta készült a Barátság kőolajvezeték leállítására Zelenszkij ukrán elnök és Brüsszel, ebbe később Magyar Pétert is bevonták. Egy kiszivárgott amerikai titkosszolgálati jelentés szerint Zelenszkij egyenesen fel akarta robbantani a vezetéket, de Ursula von der Leyen is arról beszélt, hogy nyugodtan állítsa le Ukrajna a vezetéket, amennyiben Magyarország nem oldja fel az ukrán dömpingárukkal szembeni akkori intézkedéseket – hangsúlyozta az Ellenpont.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 12:55
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„A Tisza Párt megalapítása után egyre szorosabb lett a kapcsolat az ukránok és Magyar Péter között. Ennek a folyamatnak a végén rendelték Münchenbe a Tisza Párt elnökét, ahol nyugati közvetítéssel egyeztethetett az ukrán elnökkel – ezután az ukránok egyértelművé tették, hogy nem indítják újra a Barátság vezetéket” – írta az Ellenpont.

Közösen tervezhette meg a Barátság kőolajvezeték leállítását Zelenszkij és Magyar Péter A képen: Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen Fotó: AFP
Magyar Péter, Manfred Weber és Ursula von der Leyen Fotó: AFP

A kétarcú Magyar Péter ezután egy delegáció tagjaként Kijevbe küldte emberét, a nullaszázalékos Momentum semmilyen politikai befolyással nem rendelkező frakcióvezető-helyettesét, Gelencsér Ferencet, aki szerint 20 percen keresztül csak a Barátság vezetékről beszéltek 

– emlékeztetett a portál, hozzátéve: „Nyilvánvaló, hogy Magyar Péter abban érdekelt, hogy a Barátság vezetéken ne induljon újra a szállítás, ezzel ezer forint fölé nőjjön a benzin ára, és megszűnjön a rezsicsökkentés. Ezért működik együtt az Orbán Viktort halálosan megfenyegető Volodimir Zelenszkijjel.”

A Barátság kőolajvezetéken január vége óta áll a szállítás. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kezdetben megpróbálta azzal magyarázni a leállást, hogy megsérült a vezeték, és nem tudják újraindítani, de erről gyorsan kiderült, hogy nem igaz.

Orbán Viktor és a magyar kormány határozott álláspontja, a kezdetektől, hogy pusztán politikai akarat húzódik meg az újra nem indítás mögött

– fogalmazott az Ellenpont.

Őszinte leszek: én nem javítanám meg. Ez az álláspontom, és ezt megosztottam az európai vezetőkkel is. Orosz olajról van szó. Vannak dolgok, amik megfizethetetlenek

– mondta Zelenszkij, aki egy másik, egy olasz lapnak adott interjújában is megerősítette: véleménye szerint Európa nem vásárolhat több energiát Oroszországtól, mert az Putyin háborús erőfeszítéseit támogatja. Hozzátette: abban hisz, hogy Orbán vereséget szenved a magyar választásokon, és utána „normális kapcsolatokat” alakíthatnak ki Magyarországgal, vagyis addig biztosan nem állhat helyre a szállítás a vezetéken.

Amerikai jelentésekből kiderült, hogy az ukrán elnök már 2023-ban tervezte, hogy felrobbantja a vezetéket.

Az oknyomozó portál emlékeztetett:

Szintén 2023-as a hír, hogy az Ukrtransnaftától kiszivárgott levelezés szerint maga Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is szorgalmazta, hogy amennyiben a magyar fél nem enged az ukrán dömpingárukkal szembeni korlátozásokból, „nyugodtan állítsák le a Barátságon a kőolajszállítást Magyarország felé”. Erre a bizottság idén is ráerősített: szerintük az Adria-vezeték teljes mértékben képes pótolni a Barátság kiesését – ez azonban nem igaz.

Az Ellenpont felhívta a figyelmet:

A magyar országgyűlésbe saját jogon soha be nem jutó Momentum érdekes szerephez jutott a 2026-as kampányban. A nullaszázalékos mikropárt hivatalosan is bejelentette, hogy nem indul a 2026-os választáson, és minden erejével a Tisza Párt kampányát segíti.

Hozzátették:

A Momentum politikusai, mint a szintén volt elnök Fekete-Győr András és a Tisza Párthoz köthető influenszerek – Molnár „noÁr” Áron vagy Vályi István – mostanra vállaltan, közösen mozgósítanak a Tisza mellett, sőt Félmillió Fiatal a Változásért néven mozgalmat is indítottak. 

„A mostani »ukrán« történet kulcsszereplője azonban Gelencsér Ferenc, aki rendkívül aktív Kijevben: az elmúlt évben háromszor is fogadta őt Zelenszkij, és nyíltan Putyin csatlósának nevezte a magyar kormányfőt az ukrán médiában” – írta az Ellenpont, arra is ráirányítva a figyelmet, hogy „Gelencsér és a Momentum már 2022 óta többször találkozott az azóta kémkedés gyanújával Magyarországról kiutasított Ceber Roland Ivanoviccsal is, aki Magyar Péter kísérője és »testvére« is volt kijevi látogatása során. Ceberrel a teljes pártdelegáció leült 2023 végén: képviseltette magát Kele János és Cseh Katalin is.”

Gelencsér, most már mint Magyar Péter küldöttje, 2026 február végi, egyórás kijevi találkozójából – a saját elmondása szerint – 20 percet kifejezetten a Barátság vezeték ügyének szenteltek, ahol a Momentum volt elnöke az ukrán elnökkel egyeztetett a technikai okokra hivatkozó narratíváról – írta az Ellenpont, kiemelve: a Momentum volt vezetője ezúttal a U4U Parlamenti Hálózattal érkezett az ukrán fővárosba az ország megtámadásának négyéves évfordulóján.

Magyarországot érintő megállapodásokat kötöttek

  • Energiaembargó és tranzit: a hálózat teljes embargót követel az orosz energiaimportra. Ez közvetlenül érinti Magyarország jelenlegi ellátási szerkezetét – a Barátság leállása miatt pedig fájóan aktuális.
  • EU-bővítési céldátumok: a nyilatkozat sürgeti, hogy Ukrajna már 2027-ben, de legkésőbb 2030-ig váljon az Európai Unió teljes jogú tagjává, és elutasítja, bünteti (!) a tárgyalások további hátráltatását. Idézzük: az Ukrajna EU-csatlakozási tárgyalásainak akadályozására irányuló erőfeszítéseket a továbbiakban nem szabad tolerálni. Bármely tagállam, amely az agresszor Oroszországgal folytatott kapcsolatai érdekében eltéríti az EU alapvető érdekeit, megérdemli az EU-Szerződés 7.2. cikkének alkalmazását.
  • Másodlagos szankciók: elítélik továbbá Fehéroroszország, Irán, Észak-Korea, Kína, Kuba és más országok „folyamatos bűnrészességét” Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborújában.

Már a Politico is megírta, hogy Magyar Péterék rendszeresen egyeztetnek és koordinálnak az ukránokkal. A hírek szerint a Tisza elnökét már a februári müncheni biztonságpolitikai fórumon, német közvetítéssel tájékoztatták az ukránok a vezeték tervezett leállításáról

 – hívta fel a figyelmet a portál, amelynek részletes elemzése itt olvasható. 

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojelekmaffia

Nyomul az ukrán politikai maffia

Sümeghi Lóránt avatarja

Sem a gyilkos hajlamúaknak, sem pedig az azokat támogató ellenzékieknek nincs helyük a közéletben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu