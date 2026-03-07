Rendkívüli

Orbán Viktor: Van egy tervem, hogyan védjük ki az ukránok zsarolását – kövesse nálunk élőben + videó

Magyar PéterUkrajnaZelenszkijarany

Beindult a mémgyár az ukrán aranykonvoj hírére

Magyar Péter sem úszta meg.

Magyar Nemzet
2026. 03. 07. 11:51
ukrán aranykonvoj Facebook
Miután csütörtökön a hatóságok elfogtak egy ukrán pénz- és aranyszállítmányt, az internetezők fantáziája is beindult. Több kreatív mém is született az Ausztriából Ukrajnába tartó vagyonról. A kreatív vicceket sem Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, sem Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nem úszta meg.

Forrás: Facebook

 Bár az ukrán elnököt kifigurázó kép is beszédes, az igazi pofont Magyar Péter kapta, akinek korábbi droggal kapcsolatos kijelentéseit fogalmazták át.

Forrás: Facebook

A Barátság kőolajvezeték elzárása is szóba került.

Forrás: Facebook

Sőt, arról is készült egy alkotás, hogy Magyarországgal nem lehet packázni.

Fotó: Facebook

Mint arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a kormány azonnali magyarázatot követel Ukrajnától az elmúlt hónapokban Magyarországon átszállított hatalmas készpénz- és aranymennyiség ügyében. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint komoly kérdéseket vet fel, hogy banki tranzakciók helyett miért szállítanak át az országon több száz millió dollárnyi készpénzt és aranyat, ráadásul ukrán titkosszolgálati kötődésű személyek kíséretében. A tárcavezető szerint „jogosan adódik a kérdés, hogy nem az ukrán háborús maffia pénzéről van-e szó”.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzmosás bűncselekmény gyanújával folytat büntetőeljárást, miután csütörtökön hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori titkosszolgálati tábornokot állítottak elő, akik két páncélozott pénzszállító autóval negyvenmillió dollárt, 35 millió eurót és kilenc kilogramm aranyat szállítottak Ausztriából Ukrajnába Magyarországon keresztül.


Borítókép: A lefoglalt pénz (Forrás: Facebook)

