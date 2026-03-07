Fontos irányjelzők

Lapunk publicistájának legfrissebb blogbejegyzése.
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A RÉGI JOBB VOLT – Zelenszkij úgy fenyegeti Orbán Viktort, ahogy 1939-ben Hitler fenyegette a zsidókat.
Két ócska, szemét sz…rjankó…
Itt vagyunk. Mert itt kell lennünk…
Kezdjük talán a hálával! Ugyanis ez annyira szürreális és felfoghatatlan, hogy Orwell és Ionescu egymás vállán zokog most a mennyekben.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!