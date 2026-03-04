Rendkívüli

Orbán Viktor interjút ad Rónai Egonnak – Kövesse nálunk élőben!

vízsivatagi levegőbőlberkeley egyetemomar yaghilevegő

Mentőöv lehet kétmilliárd ember számára a Nobel-díjas tudós találmánya

Olyan gépet épített Omar Yaghi 2025-ös kémiai Nobel-díjas, ami vizet nyer ki a levegőből.

Bíró Zoltán István
2026. 03. 04. 14:16
Omar Yaghi Forrás: Atoco
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy Nobel-díjas vegyész bemutatta a napenergiával működő gépet, amely képes naponta akár ezer liter tiszta ivóvíz kinyerésére a száraz sivatagi levegőből. Ez a találmány óriási áttörés lehet, amely átalakíthatja a világ vízhiány elleni küzdelmét.

Omar Yaghi professzor, a Berkeley Egyetem kémikusa fémorganikus vázak (MOF) felhasználásával fejlesztette ki a rendszert. Ezek az anyagok rendkívül porózusak, és még alacsony páratartalmú környezetben is képesek megkötni a vízgőzt. A hálózatoktól teljes mértékben független, kizárólag napfény által táplált technológia aszályos régiók, katasztrófa sújtotta közösségek és távoli települések számára készült, ahol a hagyományos vízellátási infrastruktúra megbízhatatlan vagy teljesen hiányzik.

Hogyan nyeri ki a vizet sivatagi levegőből?

A találmány középpontjában a MOF-ok, azaz fémcsomópontokból és szerves molekulákból felépülő kristályos anyagok állnak. Belső felületük olyan hatalmas, hogy egyetlen grammnyi anyag pórusainak felülete is futballpálya méretéhez hasonlítható.

Éjszaka, amikor a hőmérséklet csökken, a MOF anyag adszorbeálja a vízgőzt a levegőből (a vízmolekulák a pórusos anyag felszínéhez tapadnak), még akár húszszázalékos páratartalom mellett is. Napközben a napfény gyengéden felmelegíti az anyagot, felszabadítva a benne rejlő nedvességet. A gőz ezután folyékony vízzé kondenzálódik, amelyet összegyűjtenek és ivóvízzé szűrnek.

„Megvan a tudomány” – mondja Yaghi.

Amire most szükségünk van, az a bátorság, amely méltó a feladat nagyságához.

A kaliforniai Death Valley-ben tesztelt prototípusok szerény méretben kezdtek, de a rendszer húszlábas szállítókonténerre való méretezése rendkívüli módon megnövelte a termelést, és alkalmassá tette a közösségi szintű ellátásra.

Válasz a globális vízhiányra

Az innováció kritikus pillanatban érkezik. Az Egyesült Nemzetek Szervezete szerint világszerte nagyjából 2,2 milliárd embernek nincs biztonságosan kezelt ivóvize, és további milliárdok évente legalább egy hónapig súlyos vízhiánnyal néznek szembe. Az ENSZ legújabb értékelései szerint a bolygó a globális vízcsőd korszakába lép.

Yaghi készüléke decentralizált alternatívát kínál a hagyományos vízforrásokkal, például az energiaigényes sótalanítással szemben, amely környezetre káros sóoldat-hulladékot termelhet. Mivel a MOF-alapú rendszer a környezetből nyert napenergiával működik, nincs szükség hálózati áramra vagy fosszilis tüzelőanyagokra.

„Akkor is működhetne, amikor a hagyományos infrastruktúra meghibásodik” – mondta Davon Baker, egy karibi környezetvédelmi tisztviselő, aki érdeklődését fejezte ki a hurrikán sújtotta szigeteken is jól alkalmazható technológia iránt. „A hálózaton kívüli, kizárólag környezeti energiát használó működés különösen vonzó a kiszolgáltatott közösségek számára.”

Yaghi személyesen elkötelezett. Jordániában született palesztin menekült családban, és sivatagi közösségben nőtt fel, ahol nem volt folyóvíz. A Nobel-díj átvételekor tartott beszédében felidézte, hogyan terjedt suttogva a hír gyermekkora környékén, hogy „jön a víz”, s a helyiek miként rohantak megtölteni a tárolóedényeket.

Yaghi azért alapította az Atoco vállalatot, hogy kereskedelmi forgalomba hozza a technológiát, és partnerségeket keressen a szélesebb körű elterjesztés érdekében. Szakértők szerint ha a gyártási költségek csökkenthetők, a rendszer rugalmas kiegészítője lehet a meglévő vízellátási infrastruktúrának, különösen Afrika, a Közel-Kelet és Ázsia száraz régióiban.

Ahogy az aszályok súlyosbodnak, és a szélsőséges időjárási események megzavarják a vízrendszereket, egyre sürgetőbb a decentralizált és klímabarát megoldások keresése. Milliárdok számára ez valóban több lehet, mint pusztán tudományos áttörés. Mentőövet jelenthet.

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekukrajna

Megcsináljuk

Kondor Katalin avatarja

Észre kellene venni már, hogy a demokrácia nevetséges szóvá vált. Az unió székeiben háborúpárti bábok, jól fizetett bábok ülnek, a globalizmus bábjai.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.