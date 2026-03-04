Mentőöv lehet kétmilliárd ember számára a Nobel-díjas tudós találmánya

Egy Nobel-díjas vegyész bemutatta a napenergiával működő gépet, amely képes naponta akár ezer liter tiszta ivóvíz kinyerésére a száraz sivatagi levegőből. Ez a találmány óriási áttörés lehet, amely átalakíthatja a világ vízhiány elleni küzdelmét.

Omar Yaghi professzor, a Berkeley Egyetem kémikusa fémorganikus vázak (MOF) felhasználásával fejlesztette ki a rendszert. Ezek az anyagok rendkívül porózusak, és még alacsony páratartalmú környezetben is képesek megkötni a vízgőzt. A hálózatoktól teljes mértékben független, kizárólag napfény által táplált technológia aszályos régiók, katasztrófa sújtotta közösségek és távoli települések számára készült, ahol a hagyományos vízellátási infrastruktúra megbízhatatlan vagy teljesen hiányzik.

Hogyan nyeri ki a vizet sivatagi levegőből?

A találmány középpontjában a MOF-ok, azaz fémcsomópontokból és szerves molekulákból felépülő kristályos anyagok állnak. Belső felületük olyan hatalmas, hogy egyetlen grammnyi anyag pórusainak felülete is futballpálya méretéhez hasonlítható.

Éjszaka, amikor a hőmérséklet csökken, a MOF anyag adszorbeálja a vízgőzt a levegőből (a vízmolekulák a pórusos anyag felszínéhez tapadnak), még akár húszszázalékos páratartalom mellett is. Napközben a napfény gyengéden felmelegíti az anyagot, felszabadítva a benne rejlő nedvességet. A gőz ezután folyékony vízzé kondenzálódik, amelyet összegyűjtenek és ivóvízzé szűrnek.

„Megvan a tudomány” – mondja Yaghi.

Amire most szükségünk van, az a bátorság, amely méltó a feladat nagyságához.

A kaliforniai Death Valley-ben tesztelt prototípusok szerény méretben kezdtek, de a rendszer húszlábas szállítókonténerre való méretezése rendkívüli módon megnövelte a termelést, és alkalmassá tette a közösségi szintű ellátásra.

Válasz a globális vízhiányra

Az innováció kritikus pillanatban érkezik. Az Egyesült Nemzetek Szervezete szerint világszerte nagyjából 2,2 milliárd embernek nincs biztonságosan kezelt ivóvize, és további milliárdok évente legalább egy hónapig súlyos vízhiánnyal néznek szembe. Az ENSZ legújabb értékelései szerint a bolygó a globális vízcsőd korszakába lép.