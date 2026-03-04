Rendkívüli

Zöldmezős beruházásában 5G mobilhálózatot épít Észak-Macedóniában a 4iG

Zöldmezős beruházásában 5G mobilhálózatot épít Észak-Macedóniában a 4iG

A 4iG Csoport tagvállalata, a One Macedonia Telecommunications DOOEL és az Ericsson négy évre szóló szerződést írtak alá Észak-Macedónia zöldmezős 5G Standalone hálózatának kiépítésére.

2026. 03. 04. 16:27
Antonio Passarella, az Ericsson Közép-Európáért és Észak-Balkánért felelős vezetője és Brano Djurović, a One Macedonia ügyvezető igazgatója az ünnepélyes aláíráson Fotó: 4iG
A 4iG Csoport macedón tagvállalata, a One Macedonia és az Ericsson a 2026-os Mobile World Congress (MWC) keretében szállítói és szolgáltatási szerződést írtak alá Észak-Macedónia egyik legfejlettebb, zöldmezős 5G (SA - Standalone) mobilhálózatának kiépítésére. Az Ericsson exkluzív technológiai partnerként vesz részt a 4iG 100 millió eurós észak-macedóniai beruházási stratégiájának részeként megvalósuló fejlesztésben, melynek keretében négy év alatt több mint 500, 5G bázisállomás létesül – közölte szerdán a 4iG. 

A Barcelonában most aláírt, 2026 és 2029 közötti időszakra vonatkozó szerződés fontos mérföldkő a 2025. szeptemberi előzetes szándéknyilatkozatot követően, hiszen ezzel hivatalosan is elindul a teljes körű hálózatkiépítés Észak-Macedóniában. 

A megállapodás kiterjed a rádiós hozzáférési hálózat (RAN) és a maghálózati (Core) berendezések szállítására, a kapcsolódó szoftveres megoldások biztosítására, valamint a teljes körű implementációra és hosszú távú műszaki támogatásra. A januári frekvenciaszerzést követően a megállapodás felgyorsítja a 4iG Csoport észak-macedóniai beruházási programjának végrehajtását.

A társaság hangsúlyozta: a One Macedonia hálózata a régió egyik legmodernebb 5G infrastruktúrája lesz. Zöldmezős beruházásként a rendszer a korábbi technológiák korlátai nélkül épülhet fel, ami nagy sebességű adatkapcsolatot, ultra-alacsony késleltetést, magas hálózati stabilitást és kiemelkedő energiahatékonyságot tesz lehetővé. Az architektúra jövőálló digitális platformot biztosít nemcsak a lakossági felhasználók, hanem a vállalati és közintézményi szereplők számára is.

A hálózat kiépítése a 2026. január 23-án elnyert frekvencialicencben meghatározott ütemterv szerint valósul meg: 2027 márciusáig legalább egy városban, 2029 márciusáig a főbb közlekedési útvonalakon, 2031 márciusáig valamennyi városban, 2033-ra pedig országosan elérhetővé válik az 5G szolgáltatás.

A mai nappal a stratégiai tervezés fázisából a megvalósítás szakaszába léptünk. Nem egy meglévő hálózatot korszerűsítünk, hanem egy teljesen új, biztonságos és jövőálló digitális alapot építünk Észak-Macedónia számára. Az Ericssonnal kötött partnerség biztosítja, hogy infrastruktúránk megfeleljen a legmagasabb európai teljesítmény- és biztonsági követelményeknek 

– hangsúlyozta Brano Djurović, a One Macedonia ügyvezető igazgatója.

„A zöldmezős 5G Standalone hálózat kiépítése egyedülálló lehetőséget teremt egy rugalmas, biztonságos és magas szinten skálázható infrastruktúra kialakítására már az első naptól kezdve. Büszkék vagyunk arra, hogy támogathatjuk a One Macedoniát és a 4iG Csoportot egy olyan hálózat megvalósításában, amely Észak-Macedónia digitális fejlődésének alapját képezi” – nyilatkozta Antonio Passarella, az Ericsson Közép-Európáért és Észak-Balkánért felelős vezetője.

A megállapodás magában foglal egy eszközszállítási szerződést az Ericsson AB-vel (Svédország), valamint egy szolgáltatási szerződést az Ericsson Macedonia vállalattal (Szkopje), ötvözve a globális technológiai szakértelmet a helyi megvalósítási kapacitásokkal. 

