Zöldmezős beruházásában 5G mobilhálózatot épít Észak-Macedóniában a 4iG

A 4iG Csoport macedón tagvállalata, a One Macedonia és az Ericsson a 2026-os Mobile World Congress (MWC) keretében szállítói és szolgáltatási szerződést írtak alá Észak-Macedónia egyik legfejlettebb, zöldmezős 5G (SA - Standalone) mobilhálózatának kiépítésére. Az Ericsson exkluzív technológiai partnerként vesz részt a 4iG 100 millió eurós észak-macedóniai beruházási stratégiájának részeként megvalósuló fejlesztésben, melynek keretében négy év alatt több mint 500, 5G bázisállomás létesül – közölte szerdán a 4iG.

A Barcelonában most aláírt, 2026 és 2029 közötti időszakra vonatkozó szerződés fontos mérföldkő a 2025. szeptemberi előzetes szándéknyilatkozatot követően, hiszen ezzel hivatalosan is elindul a teljes körű hálózatkiépítés Észak-Macedóniában.

A megállapodás kiterjed a rádiós hozzáférési hálózat (RAN) és a maghálózati (Core) berendezések szállítására, a kapcsolódó szoftveres megoldások biztosítására, valamint a teljes körű implementációra és hosszú távú műszaki támogatásra. A januári frekvenciaszerzést követően a megállapodás felgyorsítja a 4iG Csoport észak-macedóniai beruházási programjának végrehajtását.

A társaság hangsúlyozta: a One Macedonia hálózata a régió egyik legmodernebb 5G infrastruktúrája lesz. Zöldmezős beruházásként a rendszer a korábbi technológiák korlátai nélkül épülhet fel, ami nagy sebességű adatkapcsolatot, ultra-alacsony késleltetést, magas hálózati stabilitást és kiemelkedő energiahatékonyságot tesz lehetővé. Az architektúra jövőálló digitális platformot biztosít nemcsak a lakossági felhasználók, hanem a vállalati és közintézményi szereplők számára is.

A hálózat kiépítése a 2026. január 23-án elnyert frekvencialicencben meghatározott ütemterv szerint valósul meg: 2027 márciusáig legalább egy városban, 2029 márciusáig a főbb közlekedési útvonalakon, 2031 márciusáig valamennyi városban, 2033-ra pedig országosan elérhetővé válik az 5G szolgáltatás.

A mai nappal a stratégiai tervezés fázisából a megvalósítás szakaszába léptünk. Nem egy meglévő hálózatot korszerűsítünk, hanem egy teljesen új, biztonságos és jövőálló digitális alapot építünk Észak-Macedónia számára. Az Ericssonnal kötött partnerség biztosítja, hogy infrastruktúránk megfeleljen a legmagasabb európai teljesítmény- és biztonsági követelményeknek

– hangsúlyozta Brano Djurović, a One Macedonia ügyvezető igazgatója.