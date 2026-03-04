Egy választás, sokmillió remény a békére – ezt kínálja az Orbán-módszer

Európa valóságos kampánylázban ég, minden szem a magyar parlamenti választásra szegeződik. Ennél jobban kevés dolog mutatja azt, hogy amilyen kormány áll fel hazánkban, az évtizedekre meghatározza egy egész kontinens sorsát. Erről beszélt egyébként Orbán Viktor is Rónai Egonnak a Mérleg című műsorban.

Ugyanakkor azt is megmutatja, hogy Orbán Viktor személye és karaktere olyan szintre emelkedett az elmúlt harminc évben, hogy tőle függ egy kontinensnyi ember jövője. Ha ugyanis április után marad a nemzeti kormány, az reményt és erőt adhat a patriótáknak Európa-szerte, de reményt adhat a többi uniós országban élő csendes többségnek is, hiszen egyre inkább elegük van az embereknek az őrületből, amibe belekergették az országaikat a vezetőik.

Ha marad Orbán Viktor kormánya, kiváló példát látnak egyben arra is, hogy biztonságot és kiszámíthatóságot csak akkor kaphatnak, ha kimaradnak egy olyan háborúból, amihez semmi közük nem lett volna, csupán bele akarták keverni őket.

A nemzeti kormány győzelmével az emberek a remény és példa mellett bátorságot is kapnak, hiszen azt látják, hogy lehet és érdemes is nemet mondani a pökhendi elitnek, akik már a pezsgő- és kaviártengerben, a csillogó palotáikban és tengerparti villáikban elfelejtették, hogy a sorsuk minden esetben a nép kezében van. Ha rosszul vezeted az országot, mehetsz a politika kerti vécéjének mélyére, ahonnan még a többszörösen megbukott, enyveskezű túlélőbajnok Mark Rutte se tudna kimászni.

Ne legyenek illúzióink, a német kancellárt, a francia elnököt, a brüsszeli elitet veszettül nem érdekli, hogy az emberek milyen problémákkal és nehézségekkel küzdenek minden nap, miközben a megélhetésük egy csettintésre válhat semmivé a háborús pszichózis meg az ideológiától vezérelt politika zsákutcái miatt.

Nekik az a lényeg, hogy a zsebeiket dugig töltsék, hogy a háborún és emberek sanyarú sorsán nyerészkedjenek, pénzért és befolyásért cserébe lobbizzanak a nagy multicégeknek. Ebbe a sorba állt be Magyar Péter és a Tisza Párt is. Az európai baloldal ügyeletes üdvöskéje zsíros szerződésekért, néhány talicskányi pénzért és egy vágyálomért cserébe mindent eldobott és elárult, amiért érdemes élni. Rengeteg pénzt nyerne a háborúskodáson, az energiaárak robbanásszerű emelkedésén, mindezért cserébe pedig csak bólogatnia kell és aláírni papírokat. Minden bizonnyal az sem érdekelné Magyar Péter bandáját, hogy magyar emberek tízezreit vinnék egyszerű golyófogónak az ukrán frontra, hogy ezzel is elhúzzák a harcokat, és még több pénzt pumpáljanak ki a háborúból.