Merz egy másodosztályú és zsarolható kancellár

Európa legerősebb gazdaságának az SPD–Zöldek által elkezdett tönkretételét Merz folytatja.

Vida Ákos
A német CDU a napokban tartotta 38. pártgyűlését Stuttgartban. Az elvárások közepesek voltak, egyedül Friedrich Merz pártelnök újraválasztásának várható százalékáról folytak találgatások.

A tavalyi Bundestag-választások előtt Merz többek között azt is ígérte, hogy a baloldalnak vége és CDU konzervatív lelke visszatér, de mint a többi, ez az ígérete sem valósult meg. Sőt 

Merz kancellársága alatt az a vörös–zöld ideológia erősödött, amelynek palántáját Angela Merkel ültette el Németország földjébe, a Scholz-kormány nevelte fel és amelynek gyümölcsét most a Merz-kormány takarítja be: 

a nagyipar menekül az országból, a kis- és középvállalatok vagy csődbe mennek, vagy Közép-Európában látják a jövőjüket, a munkahelyüket elvesztők száma meghaladja a hárommilliót – a munkanélküliségi ráta már több mint hat százalék. A migráció mértéke a választási ígéretek ellenére sem csökken, továbbra is jönnek repülőkkel Pakisztánból az odamenekült afgánok, akiknek még a Zöldek ígérték meg a felvételt.

Mielőtt elkezdte beszédét, Merz köszöntötte korábbi riválisát, aki az első sorban foglalt helyet, hogy jól szemmel tartsa azt az utódját, akinek nem sok jót kíván: „Elsőként üdvözlöm a németországi CDU volt elnökét, sokéves szövetségi kancellárunkat, Angela Merkelt. Kedves Angela, szívélyesen üdvözöllek Stuttgartban!”

Beszédében Merz ismét nekitámadt Donald Trumpnak és Európa gazdasági és katonai önállósodását szorgalmazta, elfelejtve, hogy Németországban több mint harmincötezer amerikai katona állomásozik, az USA kulcsfontosságú európai logisztikai és parancsnoki központja számtalan katonai létesítménye ott található, a Ramstein légibázis például az amerikai légierő európai központja. Ennek tudatában Merz nem nagyon ugrálhat.

Állítása szerint vége van az eddigi nemzetközi rendnek, Amerika elvesztette vezetői képességeit. De akkor ki vezesse a nyugati világot? Csak nem az a Németország, amely az ökoszocialista ideológia nevében kasztrálta saját energiaellátását, iparát, lakosságát a világ legmagasabb áramáraival taszítja a csőd felé, 

s amelynek katonasága világszerte – iskolák, utak és hidak építésén kívül – nem sok mindent tudott létrehozni, amely sem létszámával, sem haditechnikai felkészültségével sem tudná megvédeni a hazáját. Az Amerika ellen bökdöső morális mutatóujjával Merz csak azt éri el, hogy az amerikaiak kerülik és elutasítják a német politikusokkal való találkozásokat, hívásaikat nem fogadják. A németek politikai emancipációja egyelőre egy helyben toporog.

A szólásszabadság határait ott húzta meg, „ahol az az emberi méltóság és az alaptörvény” ellen szólna. De 

ő sem szüntette meg a korábbi szélsőbaloldali kormány által bevezetett, a politikusok felségsértését védeni hivatott német Btk. 118. cikkelyét. Sem a számtalan, a közösségi oldalakat felügyelő és a kormány narratívája ellen felszólalókat üldöző NGO-kat és más „megbízható ellenőröket”.

 Mi több, újabb árulkodó, a másként gondolkodókat bíróság elé citáló szervezeteket alapítanak. Merz is szorgalmazza a 16 év alattiak kizárását a közösségi médiából, az alkotmányvédelmet politikai rendőrséggé is alakítani kívánó belügyminisztere, Alexander Dobrindt (CSU) veszélyes ötletével is egyetért. Noha ezt a világháború után a szövetségesek szigorúan megtiltották a németeknek – ezért van tizenhat tartományi rendőrség és tizenhat külön alkotmányvédelmi hivatal, egy Bundespolizeinak nevezett határőrség és egy szövetségi hírszerző szolgálat, amelyek munkáját és információs rendszereit a mai napig képtelenek voltak összehangolni.

Merz minden választási ígéretét megszegte és a szélsőbalos pártok harapófogójában vergődve, a CDU minden keresztény és demokratikus hagyományait megtaposva, kizárólag saját pozícióját és hatalmát akarja biztosítani. A baloldal nélkül semmilyen jelentős törvényt sem lenne képes átvinni a parlamentben. Merz egy másodosztályú és zsarolható kancellár.

 Noha ezt a kellemetlen és dicstelen helyzetet könnyen áthidalhatná az AfD-vel való koalícióval, Merz ismételten elhatárolódott az AfD-vel való bármilyen együttműködéstől: „Nem engedjük, hogy az úgynevezett Alternatíva Németországért tönkretegye országunkat.”

Az egykori exportvilágbajnok országnak az SPD–Zöldek által elkezdett tönkretételét Merz folytatja. Ezért is határolódik el továbbra is az atomenergia hasznosításától, de szeretné, hogy Németország a mesterséges intelligencia területén vezető szerepet játsszon. Ennek megfelelő, megfizethető energiaforrások és infrastruktúra nélkül azonban ez csak vágyálom marad.

Hamvazószerdán Trierben mondott beszédében

 ritkaságszámba menő őszinteséggel bevallotta, hogy „ez az energiafordulat, ha ezt most nem korrigáljuk, megöl bennünket. Túl sokba kerül. Ez rossz út, nem lehet mindent csak nappal és széllel megoldani”. 

Azt, hogy ez előtt a karneváli beszéde előtt mit ivott, nem tudjuk, de mindenesetre őszinteségi rohamot váltott ki belőle. Mert ez végre stimmelt. Az ész nélküli energiafordulat eddig ötszázmilliárd eurót emésztett fel!

Nem lehet Európa legnagyobb gazdaságát bizonytalan és méregdrága, de az ökoszocialista ideológia elképzeléseinek megfelelő energiaforrásokra alapozni. Pláne, ha az ily módon termelt áramot nem tudják oda szállítani, ahol a legnagyobb szükség lenne rá: Németország déli tartományaiba, Baden-Württembergbe és Bajorországba, ahol még működik az ipar. Az alapterhelés igényeinek kielégítésére több mint nyolcvan gázerőműre lesz szükség, ha nem indítják újra a még megmaradt két atomerőművet. De az LNG-gáz ára olyan magas, hogy az azzal előállított árammal képtelenség versenyképesen termelni. Ezért szubvencionálni fogják az ipar által felhasznált áramot, a lakosság meg belegebed a világ legdrágább energiaáraiba. Rezsicsökkentés német módra!

Idén ősszel a keletnémet tartományi választások után felmerül majd a kérdés: mit fognak tenni, ha valahol az AfD egyedül eléri az abszolút többséget? Ha ebben az esetben is valahogy meghiúsítják az AfD kormányalakítását, akkor Németország igazi diktatúra lesz.

Friedrich Merzet 2022-ben 95,3, 2024-ben 89,8 és most 2026. február 20-án 91,2 százalékkal választották meg a CDU elnökének. Ezt az eredményt úgy értékelik, hogy a párt erősen összezárta sorait a kancellár mögött. Hogy ez az egység mire lesz jó, az majd elválik. De fennáll a veszély, hogy együtt süllyednek el. A korábban szövetségi szinten 40 százalékos néppártot mára már az AfD két-három százalékkal megelőzte, és az SPD/Zöldek/Baloldal satujából nem is fog tudni kiszabadulni. A párt nevében található C (keresztény) és D (demokratikus) betűk ma már nem érvényesek, az U (unió) meg a blokkpártok unióját jelképezi, semmint egy valódi konzervatív tömörülést.

A szerző újságíró (München)

