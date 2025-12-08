idezojelek
Vélemény

Tűzfal a német demokrácia ellen

Elképesztő erővel és szervezéssel próbálják a blokkpártok a ma legnépszerűbb német pártot ellehetetleníteni.

Vida Ákos avatarja
Vida Ákos
Cikk kép: undefined
baloldalNémetországAfDválasztásbundestagdemokráciamédia 2025. 12. 08. 6:10
Fotó: BORIS ROESSLER
0

A modern politológiában a demokrácia nem csupán többségi döntéshozatalt jelent, hanem egy olyan eljárási rendet, amelyben a hatalom legitimitása a választásokból és a polgárok akaratából ered, ellenőrző mechanizmusokkal (fékek és ellensúlyok) a visszaélések ellen. A demokrácia kulcselemei közé tartozik többek között az emberi jogok védelme, a szólásszabadság, a jogállamiság elve, valamint a többpártrendszer és a szabad választások.

De ez a demokrácia ma Németországban máshogy néz ki. Nem is kicsit. Az emberi jogokat illetően lassan már szinte csak a migránsoknak vannak jogaik, mert a német őslakosságot azok elfogadására, tűrésére és eltartására kényszerítik. Hozzávetőleg 

egymillió illegális bevándorlónak kellene elhagynia az országot, de eszük ágában sincs, mert itt a segélyekből sokkal jobban élnek, mint hazájukban valaha. A jelenlegi kormány semmit sem tesz a hazatoloncolásuk érdekében. Ezeknek az ellátása évente legalább hatvanmilliárd euróba kerül.

A német jogállamiság meg addig áll a feje tetején, amíg az ügyészek politikai irányítás alatt állnak és kötelesek felettesük, az igazságügy-miniszter utasításait végrehajtani. Na ezért lehet milliárdos korrupciós ügyeket elsikálni.
Ami a fékeket és ellensúlyokat illeti, 

a negyedik hatalmi ágnak csúfolt média főbb szereplői Németországban nemcsak állami kézben, illetve irányítás alatt állnak, mint az ARD, a ZDF, hanem sokmilliós állami támogatásokkal megvásárolják a magántőke kezében lévő médiát is, hogy a kormánypropagandát szajkózzák és a lakosságot manipulálják.

 Az alternatív sajtó munkáját akadályozzák, riportereire ráheccelik a verőlegényeiket. Az NGO-knak titulált álcivil szervezeteket természetesen kormánypénzekkel tömik ki, amikor szükség van rájuk, akkor kivezénylik őket az utcákra, hogy egy ügy mellett vagy egy másik, nekik nem tetsző ügy ellen tüntessenek. A másként gondolkodó ellenzéket fizikailag is bántalmazzák, mint a szélsőbalos Antifa terrorszervezet oly gyakran teszi.

Ebben az ellenséges környezetben működik 2013 óta az AfD, egyre nagyobb sikerrel. Ma már lekörözte az összes többi pártot, és 27 százalékkal az első helyen áll. Hiába a rengeteg meghurcoltatás, szitkozódás, kellemetlenkedés, a parlamenti munkából való kiközösítés, a párt betiltását követelő rikácsolás, amely minden realitástól fényévekre van. 

Hiába támadja az egyesített baloldali blokk folyamatosan az AfD-t, bántalmazzák fizikailag és rúgják ki állásukból politikusait, gyújtják fel a parlamenti frakció ügyvezetőjének autóit hamburgi háza előtt immár ötödik alkalommal, hiába konstruálnak koncepciós pereket állítólagos ügynöki tevékenységek miatt. Minden egyes ilyen akció csak növeli az AfD népszerűségét.

Legutóbb, amikor a Hessen tartománybeli Giessenben az AfD új ifjúsági szervezetét készültek megalapítani, az egyesült baloldal több tízezer aktivistát buszoztatott a kisvárosba, hogy meghiúsítsák a párt alkotmány garantálta gyülekezési jogát, meggátolják a küldöttek bejutását abba a vásárcsarnokba, amelyet e célra kibéreltek és amelynek bérbeadóját is össztűz alá vették, hogy ne adja oda a csarnokot. De végül a giesseni gyűlésen Generation Deutschland néven megalapították a párt új ifjúsági szervezetét, amelynek elnöke a brandenburgi Jean-Pascal Hohm lett. (Az AfD korábbi, Junge Alternative für Deutschland ifjúsági egyesületét bizonyítottan szélsőjobboldaliként megbélyegezve ellehetetlenítették, és az AfD kénytelen volt megválni tőlük, hogy ne húzzák le magukkal a pártot a szélsőségesek közé, ami a betiltásukat követelők malmára hajtotta volna a vizet.)

Az új szervezetben csak AfD-tagok vehetnek részt, akik nem lelkesednek a genderideológia őrületéért, a tömeges bevándorlásért vagy a transzatlanti vazallusságért, hanem a nemzeti identitás, a hazafiság, a közbiztonság és a valódi népszuverenitás mellett állnak ki.

A tagfelvétel előtt mindenkivel elbeszélgetnek, hogy kiszűrjék az esetleges provokátorokat és beépített ügynököket. A szűrés nem sikerül túl jól, mert a gyűlésen felszólalt egy Alexander Eichwald nevű férfi, aki csak október 15-e után lépett be a pártba. Fellépése beszédstílusával, gesztikulációjával, hanghordozásával Hitlerre emlékeztetett, aminek következtében felmerült a gyanú, hogy provokátorként csempészték be a pártba, hogy azt mondhassák az AfD új ifjúsági szervezetéről, hogy lám, lám, nincs itt kérem semmi változás! Tino Chrupalla pártelnök másnap kezdeményezte a Hitler-imitátor provokátor kizárását a pártból.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A jelenetet a fősodratú média a szándékolt elítélés céljára használta fel, a türingiai belügyminiszter, Georg Maier és az alkotmányvédelem ottani vezetője, Stephan J. Kramer, akik az AfD legádázabb ellenségei, ismét az egész párt mielőbbi betiltását követelték. A kórushoz azonnal csatlakozott a berlini igazságügyi szenátornő, Felor Badenberg (CDU) is, aki egy esetleges AfD-kormány megalakulását követően elhagyná Németországot.

Ez az intermezzo is rámutat arra, hogy 

milyen erővel, szervezéssel és görcsös akarattal próbálják a blokkpártok a ma legnépszerűbb német pártot ellehetetleníteni. A giesseni ellentüntetés húszezer résztvevőjét a Német Szakszervezeti Szövetség mozgósította, amely közvetetten állami támogatást is élvez. Az ott szintén megjelent antifásokról meg már régen köztudott, hogy tüntetéspénzt kapnak, ha elmennek balhézni.

Az AfD-t folyamatosan azzal is vádolják, hogy oroszbarát, előretolt orosz helyőrség. Hogy ebben a vádaskodásban mennyi igazság van, azt Stephan Brandner, aki a legjobb szónok a német parlamentben, egy felszólalásában a következőkkel válaszolta meg: „Steinmeier, szövetségi elnök, vannak fotók Putyinnal. Ó, Gerhard Schröder, szövetségi kancellár, fotók Putyinnal. Manuela Schwesig, Christian Hirte, többször is említésre került. Mára már parlamenti államtitkár, Matthias Platzig, SPD, Brandenburg miniszterelnöke. Ralf Stegner, ott ül. Ma nem Azerbajdzsánban, Stegner úr, vagy Bakuban? Mi van a titkos orosz összeesküvéssel Bakuban? Végül is le mer ülni ide. Meséljen Bakuról. Több titkos találkozó Bakuban a kormány háta mögött. Remélem, hogy ők nem tudtak róla. Stegner úr, aki az élvonalban van. Söder, Merkel, Merz, mindazok, akik Putyinnál, az oroszoknál jártak. Tudja, nincs egyetlen AfD-politikus sem, aki valaha is járt volna Putyinnál. Nincs egyetlen fotó sem AfD-politikusokról, akik Putyinnál jártak volna. Mindig csak önök voltak.”

Több keletnémet tartományban az AfD egy-két éven belül akár egyedül is kormányt alakíthat, a következő szövetségi parlamenti választást pedig nagy valószínűséggel megnyeri.

 De addig a CDU/CSU tűzfalat le kell rombolni, hogy legyen kivel kormányozni, legyen kivel kivezetni a már három éve recesszióban vergődő egykori exportvilágbajnok Németországot a teljes hanyatlásból.

A szerző újságíró (München)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Fricz Tamás avatarja
Fricz Tamás
idezojelekEurópai Unió

Mára elfogadhatatlanná vált az unió

Ambrus-Jobbágyi Zsófia avatarja
Ambrus-Jobbágyi Zsófia
idezojelekiszlamista terrorizmus

Mi még szabadon gyönyörködhetünk advent gyertyáiban

Jeszenszky Zsolt avatarja
Jeszenszky Zsolt
idezojelekIsten

Az elit célja a totális tudatmódosítás

Ágoston Balázs avatarja
Ágoston Balázs
idezojelekkommunista

Régi-új baloldali családellenesség

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Magyar Nemzet
idezojelekspanyol foci

A Real Madrid három piros lapját Vinícius keveselte, Xabi Alonso dühét Arda Güler is bánta

Magyar Nemzet avatarja

Elszabadultak az indulatok a madridiak hazai veresége után.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu