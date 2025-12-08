Tűzfal a német demokrácia ellen

A modern politológiában a demokrácia nem csupán többségi döntéshozatalt jelent, hanem egy olyan eljárási rendet, amelyben a hatalom legitimitása a választásokból és a polgárok akaratából ered, ellenőrző mechanizmusokkal (fékek és ellensúlyok) a visszaélések ellen. A demokrácia kulcselemei közé tartozik többek között az emberi jogok védelme, a szólásszabadság, a jogállamiság elve, valamint a többpártrendszer és a szabad választások.

De ez a demokrácia ma Németországban máshogy néz ki. Nem is kicsit. Az emberi jogokat illetően lassan már szinte csak a migránsoknak vannak jogaik, mert a német őslakosságot azok elfogadására, tűrésére és eltartására kényszerítik. Hozzávetőleg

egymillió illegális bevándorlónak kellene elhagynia az országot, de eszük ágában sincs, mert itt a segélyekből sokkal jobban élnek, mint hazájukban valaha. A jelenlegi kormány semmit sem tesz a hazatoloncolásuk érdekében. Ezeknek az ellátása évente legalább hatvanmilliárd euróba kerül.

A német jogállamiság meg addig áll a feje tetején, amíg az ügyészek politikai irányítás alatt állnak és kötelesek felettesük, az igazságügy-miniszter utasításait végrehajtani. Na ezért lehet milliárdos korrupciós ügyeket elsikálni.

Ami a fékeket és ellensúlyokat illeti,

a negyedik hatalmi ágnak csúfolt média főbb szereplői Németországban nemcsak állami kézben, illetve irányítás alatt állnak, mint az ARD, a ZDF, hanem sokmilliós állami támogatásokkal megvásárolják a magántőke kezében lévő médiát is, hogy a kormánypropagandát szajkózzák és a lakosságot manipulálják.

Az alternatív sajtó munkáját akadályozzák, riportereire ráheccelik a verőlegényeiket. Az NGO-knak titulált álcivil szervezeteket természetesen kormánypénzekkel tömik ki, amikor szükség van rájuk, akkor kivezénylik őket az utcákra, hogy egy ügy mellett vagy egy másik, nekik nem tetsző ügy ellen tüntessenek. A másként gondolkodó ellenzéket fizikailag is bántalmazzák, mint a szélsőbalos Antifa terrorszervezet oly gyakran teszi.

Ebben az ellenséges környezetben működik 2013 óta az AfD, egyre nagyobb sikerrel. Ma már lekörözte az összes többi pártot, és 27 százalékkal az első helyen áll. Hiába a rengeteg meghurcoltatás, szitkozódás, kellemetlenkedés, a parlamenti munkából való kiközösítés, a párt betiltását követelő rikácsolás, amely minden realitástól fényévekre van.

Hiába támadja az egyesített baloldali blokk folyamatosan az AfD-t, bántalmazzák fizikailag és rúgják ki állásukból politikusait, gyújtják fel a parlamenti frakció ügyvezetőjének autóit hamburgi háza előtt immár ötödik alkalommal, hiába konstruálnak koncepciós pereket állítólagos ügynöki tevékenységek miatt. Minden egyes ilyen akció csak növeli az AfD népszerűségét.

Legutóbb, amikor a Hessen tartománybeli Giessenben az AfD új ifjúsági szervezetét készültek megalapítani, az egyesült baloldal több tízezer aktivistát buszoztatott a kisvárosba, hogy meghiúsítsák a párt alkotmány garantálta gyülekezési jogát, meggátolják a küldöttek bejutását abba a vásárcsarnokba, amelyet e célra kibéreltek és amelynek bérbeadóját is össztűz alá vették, hogy ne adja oda a csarnokot. De végül a giesseni gyűlésen Generation Deutschland néven megalapították a párt új ifjúsági szervezetét, amelynek elnöke a brandenburgi Jean-Pascal Hohm lett. (Az AfD korábbi, Junge Alternative für Deutschland ifjúsági egyesületét bizonyítottan szélsőjobboldaliként megbélyegezve ellehetetlenítették, és az AfD kénytelen volt megválni tőlük, hogy ne húzzák le magukkal a pártot a szélsőségesek közé, ami a betiltásukat követelők malmára hajtotta volna a vizet.)

Az új szervezetben csak AfD-tagok vehetnek részt, akik nem lelkesednek a genderideológia őrületéért, a tömeges bevándorlásért vagy a transzatlanti vazallusságért, hanem a nemzeti identitás, a hazafiság, a közbiztonság és a valódi népszuverenitás mellett állnak ki.

A tagfelvétel előtt mindenkivel elbeszélgetnek, hogy kiszűrjék az esetleges provokátorokat és beépített ügynököket. A szűrés nem sikerül túl jól, mert a gyűlésen felszólalt egy Alexander Eichwald nevű férfi, aki csak október 15-e után lépett be a pártba. Fellépése beszédstílusával, gesztikulációjával, hanghordozásával Hitlerre emlékeztetett, aminek következtében felmerült a gyanú, hogy provokátorként csempészték be a pártba, hogy azt mondhassák az AfD új ifjúsági szervezetéről, hogy lám, lám, nincs itt kérem semmi változás! Tino Chrupalla pártelnök másnap kezdeményezte a Hitler-imitátor provokátor kizárását a pártból.