Agyő, 2025!

Búcsúzunk az óévtől, ám nem igazán fájó szívvel. Az esztendő utolsó szakaszában szokás mérleget vonni a magunk mögött hagyott évről, ez esetben a 2025-ről. Mit mondjunk, a búcsú ezúttal nem tesz bennünket szomorúbbá, ha csak nem az öregedéstől félő emberekre gondolunk. Mert amúgy nincs mit sajnálni a lassan elmúló 2025-től, aligha véletlen, hogy nemigen mutatkozik meg bennünk az idő múlása miatti fájdalom. Miért is lenne bennünk ilyen? Hiszen cseppet sem fájdalmas a búcsú. Miért is sírnánk vissza akár egyetlen percig is a közelmúltat, amely tele volt háborús fenekedésekkel, ostoba politikai vitákkal, a még mindig pusztító titokzatos járványok fel-felbukkanásának veszélyeivel, tágabb életterünk, az Európai Unió szellemi és gazdasági mélyrepüléséről szóló hírekkel, s még hosszan sorolhatnánk, mi minden borzolta kedélyünket a hamarosan véget érő 2025. esztendőben.

Nem tudom pontosan megmondani – hiszen kinek a pap, kinek a papné –, de bizony ronda egy esztendő volt ez a lassan elmúló év, s nem csak a fentebb felsorolt néhány példa okán. Hanem azért is, mert Közép-Európa viszonylagos békéjének örültünk ugyan, de az uniós háborúpártiak szűnni nem akaró fenekedésének, amelyek máig tartanak, nem lehet örülni. Magam ez idáig nem tudtam megmagyarázni, miért jó nekünk benne lenni ebben a dicstelen társaságban, amely Európai Uniónak nevezi magát, ami ugyebár szövetséget, egyesülést, összekapcsolódást jelent az államok közt, csakhogy ennek hasznát nemigen tudjuk megfejteni, mi civilek. Merthogy nincs! Mi azt látjuk, hogy bizonyos kivételezett emberek uralják az unió mezőnyét mint főemberek, s fenntartják maguknak a jogot arra, hogy dölyfös, fensőbbséges, kioktató hangnemet használjanak, továbbá méretes hazugságokat terjesszenek mindenről, amiről csak kedvük tartja. Ők ezt nevezik demokráciának. Ráadásul háborúpártiságuk azt is üzeni, hogy kontinensünk biztonsága az ő kezükben van, ez pedig a rosszabbnál is rosszabb hír. Magyarán nem szűnik a háborús veszély, ezt minden nap elolvashatjuk az újságok híreiben. S egyelőre semmi sem utal arra, hogy Európa népeinek békét akarnának adni a békétlenek. Rosszkedvünk teléhez ez idő tájt még az is hozzájárul, hogy az Európai Unió a legképtelenebb ötletekkel is képes előállni, miképpen mostanság a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával kapcsolatos tervekkel, amely ugyancsak nem a békekötés jele.