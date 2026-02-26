idezojelek
Vélemény

Nem csodálkozhatunk a bércsodán

A munkaalapú társadalom a társadalmi jóllét és a gazdasági válságállóság záloga is.

Nagy Márton avatarja
Nagy Márton
Cikk kép: undefined
átlagbérekkormányközéposztályjövedelem 2026. 02. 26. 5:58
Fotó: nito
0

2010 után a magyar gazdaságpolitikai gondolkodásban rendszerváltoztatás zajlott le, az új szemléletmód új alapokra helyezte a társadalmi-gazdasági rendszert (is). A korábbi évtizedek tapasztalatai megmutatták, hogy önmagában a GDP növekedése nem jelent automatikusan társadalmi jólétet, ha annak eredményei nem jelennek meg a háztartások jövedelmében és életminőségében.

A tömeges munkanélküliség korában döntöttünk úgy, hogy munkaalapú gazdaságot kell felépítenünk, amelyben a reálbérek és a rendelkezésre álló jövedelmek alakulása válik az egyik legfontosabb mérőszámmá. Amennyiben ezek emelkednek, akkor a gazdasági növekedés valódi társadalmi jólétté válik (inkluzivitás), ha nem, akkor viszont a statisztikai adatok mögött nincs tartós stabilitás, olyan növekedésre pedig nincs „szükségünk”, ami nem jelenik meg az emberek zse­bé­ben. Ez a szemléletváltás azért is kardinális, mert a gazdasági és társadalmi rendszer beágyazottsága is azon múlik, hogy a családok, a nyugdíjasok, a szegényebbek érzik-e annak pozitív hatását. Az emberek mindennapi tapasztalatai – Európa legcsaládbarátabb adórendszere, Európa legalacsonyabb rezsije, a nyugdíjak visszaépítése stb. – teszik láthatóvá, hogy a gazdaság valóban működik-e számukra.

A kiindulópontunk a foglalkoztatás bővítése volt: 2010 óta közel egymillió új munkahely jött létre, a foglalkoztatottak száma történelmi csúcson áll, az inaktívak aránya rekordalacsony. A foglalkoztatási ráta 75 százalék fölé emelkedett, négy százalékponttal haladva meg az uniós átlagot, így Magyarország az EU mezőnyének első felébe került.

Ez a változás nem pusztán statisztikai: a szélesebb alapú munkapiac stabilabb adóbevételeket és nagyobb gazdasági ellenálló képességet is jelent. Minél többen dolgoznak, mindenkire annál kevesebb teher jut és annál kisebb lesz a társadalmi kiszolgáltatottság. De talán a legfontosabb: a munkahely és az emelkedő bér megnyitja a lehetőséget a középosztályba történő felzárkózásra.

A teljes foglalkoztatottsággal beindultak a gazdaságunk új jóléttermelő motorjai, és a feszesedő munkapiac dinamizálódó bérnövekedést kezdett kitermelni. 2010 óta az átlagkeresetek reálértéke mintegy 80 százalékkal nőtt. 

A háztartások bruttó reáljövedelmének változása 2019 negyedik és 2025 harmadik negyedéve között (egy főre vetítve) Magyarországon kiugróan magas uniós összevetésben, ebben még Lengyelországot is előzzük. 

Eközben a medián kereset az átlagkeresetnél is gyorsabban emelkedik, ami azt jelzi, hogy a jövedelemnövekedés széles társadalmi rétegeket érint, az alacsonyabb és közepes jövedelműek bére gyorsabban növekszik, mint a legmagasabb keresetűeké. Nem szétszakadás történik, hanem a középosztályba lépnek be egyre többen.

VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ezt igazolja az is, hogy a jelenlegi ciklusban minden kereseti decilisben látható reálkereset-emelkedés, a csökkenő nettó reálkeresetűek aránya pedig jóval az elmúlt öt év átlaga alatt maradt 2025 első három negyedévében. Ki kell emelni, hogy minden más csoportot messze meghaladó reálkereset-növekedés történt a legalacsonyabb decilisben 2021 óta. Olyan inkluzív, azaz bevonó gazdaságot építettünk tehát a teljes foglalkoztatással, a családok támogatásaival, a célzott béremelésekkel és a minimálbér-emelésekkel, amelyben elmondható, hogy mindenki mindig léphet egyet előre, de aki messzebbről indul – és keményen dolgozik –, az akár még nagyobbat, mint a többiek.

A munkaalapú gazdasági működésmód következtében létrejött szintlépést jelzi, hogy az elmúlt években külső válságok sora csapott le Magyarországra, de a belgazdaság önálló, stabil lábbá vált, ami kormányzati támogatással képes volt ellensúlyozni a külső sokkokat. Így az a meglepőnek látszó helyzet állt elő, hogy a GDP és a keresetek növekedési üteme részben szétvált. A külső gazdasági sokkok – energiaválság, inflációs hullámok – idején is a kormány intézkedéseinek köszönhetően sikerült fenntartani a reálbérek emelkedését, ami azt mutatja, hogy a jövedelempolitika tudatosan és rendkívül sikeresen erősíti a háztartások stabilitását, ez pedig visszahat a gazdaság egészére, megmentve azt a recessziótól. Ez persze nem jelenti azt, hogy hosszabb távon is a belső fogyasztás kell, hogy a gazdasági növekedés első számú bázisa kell legyen, hanem inkább azt, hogy képes a gazdasági „immunrendszerként” működni olyan kedvezőtlen külső környezeti események idején, mint például a mostani elhúzódó háború és a német gazdaság gyengélkedése.

Ennek oka, hogy ha a háztartások jövedelme nő, úgy bővül a kereslet, ami a beruházásokat és a termelékenységi javulást is ösztönzi. A feszes munkapiac tehát olyan húzóerő, ami a magas bérek mellett a beruházási szintet is megtámaszthatja.

Ez a munkapiaci fejlődési folyamat a tudatos gazdaságpolitikánk eredménye, de ezt közvetlen módon segítik a dinamikus minimálbér-emelések is. 2026-ban a minimálbér tizenegy, a garantált bérminimum hét százalékkal emelkedett, ami az EU egyik legnagyobb növekedési üteme. Az effektív minimálbér euróban számolva a régiós mezőny közepén áll, és 2022–2026 között a negyedik leggyorsabban nőhet reálértékben az EU-ban. A jelenlegi árfolyam mellett 2028-ra reális az ezer eurós minimálbér (és 2028 végére az egymilliós átlagkereset a versenyszférában), ami a bérfelzárkózás új szintjét jelentheti, miközben célként tűztük ki azt is, 

hogy ötmillióra emeljük a foglalkoztatottak létszámát.

A tapasztalatok szerint a megfelelően beállított minimálbér nemhogy nem csökkenti a foglalkoztatást, hanem javíthatja a hatékonyságot, kikényszerítve a magasabb hozzáadott értékű gazdaságba való átmenetet. A magasabb bér csökkenti a fluktuációt, mérsékli a betanítási költségeket és ösztönzi a munkahelyi képzéseket. A versenyképes cégek könnyebben felszívják a munkaerőt a kevésbé hatékony vállalatoktól, így a foglalkoztatási szint összességében stabil marad. Ez azt jelenti, hogy a hazánkban működő – bátor és reális – béremelést célzó kormányzati politika nemcsak szociális, hanem gazdasági eszköz is: a termelékenységet és az innovációt is befolyásolja, miközben magas árat szab az egyre szűkösebb munkaerőnek, amit így segít felértékelni, ezáltal hozzájárul, hogy a gazdaságunk mindinkább ésszel, mint erővel működjön.

A magyar modell azért is különleges, mert a foglalkoztatás bővülése, a reálbérek emelkedése és a költségvetési stabilitás egyszerre valósult meg.

Kevés ország képes úgy növekedni, hogy a bővülés életszínvonal-emelkedéssé váljon, és úgy bért emelni, hogy a gazdaság egyensúlyban maradva ellenállóbb legyen a külső sokkokkal szemben – de Magyarországon ezt is sikerült elérnünk. De már-már különlegesnek mondható, hogy egy országban a bérek tartósan a gazdasági növekedésnél gyorsabb ütemben bővüljenek, az pedig unikális, hogy egymásra halmozódó válságok nyomása alatt a bérnövekedés fennmaradjon, sőt, stabilizáló tényezővé lépjen elő. Ezt tagadni már semmiképpen nem lehet, a minap a kormánykritikus Telex gazdasági rovataként működő G7 portálon is azt olvashattuk, hogy „a hazai bérek már hozzák a közép-európai szintet”, illetve a „magyar bérek emelkedésének mértéke az uniós viszonylatban szintén aránylag gyors ütemű keresetnövekedéssel jellemezhető visegrádi térségen belül is kiemelkedő.”

A bérrobbanás ráadásul nem áll meg: 2026-ban a bruttó reálkeresetek növekedése várhatóan öt százalék körül alakulhat, amit az átlagkeresetek emelkedése, a sikeresen leszorított infláció és a béremelkedést célzó kormányzati intézkedések (fegyverpénz, közigazgatási ágazati béremelések) együtt támogatnak. 

A nettó bérek a családi adókedvezmények emelése és az édesanyák szja-mentességének kiterjesztése miatt még gyorsabban nőhetnek, a háztartások rendelkezésre álló jövedelme pedig ennél is nagyobb ütemben bővülhet. Nemzetközi összevetésben is erős a teljesítmény: 2010 és 2026 között, valamint 2022 és 2026 között is Magyarországon nőhet a második leggyorsabban a háztartások reáljövedelme az EU-ban.

A bemutatott folyamatok azért lehetségesek, mert a munka megbecsülése nem a növekedés ellen hat, hanem annak egyik feltétele: a stabil jövedelem stabil társadalmat és kiszámítható gazdasági környezetet teremt, így a válságálló képességet javítja. Egyszerűen fogalmazva: ha van munka, az embernek van identitása és a gazdaságnak van lelke. Egy olyan érett, tudásalapú gazdaságban, mint Magyarország, a következő négy évben a munkaalapú társadalomra alapozva eljuthatunk oda, hogy a teljes foglalkoztatás elérése után új hajtóerőket szabadíthatunk fel: növekedésünk mindinkább családalapú és innovációvezérelt lesz.

A szerző Magyarország nemzetgazdasági minisztere

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Borbély Zsolt Attila avatarja
Borbély Zsolt Attila
idezojelekuszítás

Dobrev Gyurcsány nyomdokain

Huth Gergely avatarja
Huth Gergely
idezojelekszabadság

Legyőzzük a bolsevik szörnyeteget

Novák Miklós avatarja
Novák Miklós
idezojelekeredmény alakulás

Innen dicsőség, onnan hazaárulás

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekemlékirat

Nyugtalan idők nyugtalan tanúja

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekbarátság vezeték

Nyista áram, lehet náci tempóban őrjöngeni

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az orosz olaj átcímkézve továbbra is ömlik a képmutató, hazug Nyugat-Európába.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu