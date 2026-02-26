Nem csodálkozhatunk a bércsodán

2010 után a magyar gazdaságpolitikai gondolkodásban rendszerváltoztatás zajlott le, az új szemléletmód új alapokra helyezte a társadalmi-gazdasági rendszert (is). A korábbi évtizedek tapasztalatai megmutatták, hogy önmagában a GDP növekedése nem jelent automatikusan társadalmi jólétet, ha annak eredményei nem jelennek meg a háztartások jövedelmében és életminőségében.

A tömeges munkanélküliség korában döntöttünk úgy, hogy munkaalapú gazdaságot kell felépítenünk, amelyben a reálbérek és a rendelkezésre álló jövedelmek alakulása válik az egyik legfontosabb mérőszámmá. Amennyiben ezek emelkednek, akkor a gazdasági növekedés valódi társadalmi jólétté válik (inkluzivitás), ha nem, akkor viszont a statisztikai adatok mögött nincs tartós stabilitás, olyan növekedésre pedig nincs „szükségünk”, ami nem jelenik meg az emberek zse­bé­ben. Ez a szemléletváltás azért is kardinális, mert a gazdasági és társadalmi rendszer beágyazottsága is azon múlik, hogy a családok, a nyugdíjasok, a szegényebbek érzik-e annak pozitív hatását. Az emberek mindennapi tapasztalatai – Európa legcsaládbarátabb adórendszere, Európa legalacsonyabb rezsije, a nyugdíjak visszaépítése stb. – teszik láthatóvá, hogy a gazdaság valóban működik-e számukra.

A kiindulópontunk a foglalkoztatás bővítése volt: 2010 óta közel egymillió új munkahely jött létre, a foglalkoztatottak száma történelmi csúcson áll, az inaktívak aránya rekordalacsony. A foglalkoztatási ráta 75 százalék fölé emelkedett, négy százalékponttal haladva meg az uniós átlagot, így Magyarország az EU mezőnyének első felébe került.

Ez a változás nem pusztán statisztikai: a szélesebb alapú munkapiac stabilabb adóbevételeket és nagyobb gazdasági ellenálló képességet is jelent. Minél többen dolgoznak, mindenkire annál kevesebb teher jut és annál kisebb lesz a társadalmi kiszolgáltatottság. De talán a legfontosabb: a munkahely és az emelkedő bér megnyitja a lehetőséget a középosztályba történő felzárkózásra.

A teljes foglalkoztatottsággal beindultak a gazdaságunk új jóléttermelő motorjai, és a feszesedő munkapiac dinamizálódó bérnövekedést kezdett kitermelni. 2010 óta az átlagkeresetek reálértéke mintegy 80 százalékkal nőtt.

A háztartások bruttó reáljövedelmének változása 2019 negyedik és 2025 harmadik negyedéve között (egy főre vetítve) Magyarországon kiugróan magas uniós összevetésben, ebben még Lengyelországot is előzzük.

Eközben a medián kereset az átlagkeresetnél is gyorsabban emelkedik, ami azt jelzi, hogy a jövedelemnövekedés széles társadalmi rétegeket érint, az alacsonyabb és közepes jövedelműek bére gyorsabban növekszik, mint a legmagasabb keresetűeké. Nem szétszakadás történik, hanem a középosztályba lépnek be egyre többen.