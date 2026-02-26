Hármas amerikai-orosz-ukrán csúcs jöhet, a lehetséges helyszínről cikkezik a sajtó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint az ukrán felet Rusztem Umerov képviseli Genfben, aki Amerika részéről Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel egyeztet majd. Az Egyesült Államok béketörekvései nyomán idén már Abu-Dzabiban és Genfben is sor került orosz–ukrán megbeszélésekre, ám ezek eddig nem vezettek áttöréshez. Zelenszkij elmondta: a csütörtöki egyeztetésen az ukrajnai újjáépítési elképzelések részleteit tekintik át és előkészítik a márciusra tervezett, moszkvai delegációval folytatandó tárgyalást. Hozzátette, hogy Umerov megbízást kapott egy esetleges orosz–ukrán fogolycsere kérdésének megvitatására is.

Kijev azt szeretné, ha az orosz féllel a jövő héten megtarthatnák a következő tárgyalási fordulót. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Witkoff is jelezte, hogy tíz napon belül létrejöhet egy háromoldalú egyeztetés Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével. A helyszínről jelenleg folyik az egyeztetés.

Mint arról lapunk korábban beszámolt, Volodimir Zelenszkij Donald Trump amerikai elnökkel telefonon egyeztetett.