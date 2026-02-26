Csütörtökön Svájcban egyeztet az ukrán és az amerikai delegáció. A genfi találkozó fő témái között a háborút követő újjáépítés, valamint egy lehetséges fogolycsere szerepelhet, valamint a márciusi háromoldalú (orosz–ukrán– amerikai ) tárgyalást fogják előkészíteni – írja az Origo.
Hármas amerikai-orosz-ukrán csúcs jöhet, a lehetséges helyszínről cikkezik a sajtó
Svájcban találkozik az ukrán és az amerikai küldöttség, hogy új lendületet adjanak a békefolyamatnak és előkészítsék a márciusra tervezett háromoldalú egyeztetést. A genfi tárgyaláson szóba kerülhet az ukrajnai újjáépítés ügye, valamint egy lehetséges fogolycsere kérdése is. Volodimir Zelenszkij tájékoztatása szerint Rusztem Umerov képviseli Kijevet, míg amerikai részről Steve Witkoff és Jared Kushner lesz jelen. Zelenszkij és Trump ezt megelőzően telefonon tárgyaltak.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint az ukrán felet Rusztem Umerov képviseli Genfben, aki Amerika részéről Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel egyeztet majd. Az Egyesült Államok béketörekvései nyomán idén már Abu-Dzabiban és Genfben is sor került orosz–ukrán megbeszélésekre, ám ezek eddig nem vezettek áttöréshez. Zelenszkij elmondta: a csütörtöki egyeztetésen az ukrajnai újjáépítési elképzelések részleteit tekintik át és előkészítik a márciusra tervezett, moszkvai delegációval folytatandó tárgyalást. Hozzátette, hogy Umerov megbízást kapott egy esetleges orosz–ukrán fogolycsere kérdésének megvitatására is.
Kijev azt szeretné, ha az orosz féllel a jövő héten megtarthatnák a következő tárgyalási fordulót. Ahogy arról lapunk is beszámolt, Witkoff is jelezte, hogy tíz napon belül létrejöhet egy háromoldalú egyeztetés Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével. A helyszínről jelenleg folyik az egyeztetés.
Mint arról lapunk korábban beszámolt, Volodimir Zelenszkij Donald Trump amerikai elnökkel telefonon egyeztetett.
Borítókép: Genfben ül tárgyalóasztalhoz az amerikai és az ukrán delegáció, azzal a céllal, hogy előkészítsenek egy háromoldalú találkozót Oroszország részvételével (Fotó: AFP)
Hatalmas a pusztítás: újabb orosz támadás indult Ukrajna ellen + videó
Lakóházak gyulladtak ki és helyi infrastruktúrához kapcsolódó épületek sérültek meg.
Élesedik a feszültség: Amerika felől érkezőket lőttek le a kubaiak
A kubai belügyminisztérium közölte, hogy vizsgálatot folytat a körülmények teljes tisztázása érdekében.
Friedrich Merz nagy reményekkel utazott Pekingbe
Kína hatást gyakorolhat Oroszországra?
Mindent a háborúnak rendelne alá Brüsszel és Magyar Péter
A külföldi támogatásért cserébe feladná Magyarország szuverenitását a Tisza Párt.
