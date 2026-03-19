A tánc ereje tölti meg Budapestet tavasszal

Budapest ismét a kortárs tánc egyik legizgalmasabb találkozóhelyévé válik április 26. és május 10. között, érkezik a 26. Budapest Táncfesztivál. A rendezvény idén is átfogó képet ad a kortárs tánc sokszínű világáról: neves társulatok, izgalmas magyar alkotások és interaktív programok találkoznak a Nemzeti Táncszínház színpadain. A Budapest Táncfesztiválon a mozdulat, a képzelet és az energia valódi közösségi élménnyé válik.

2026. 03. 19. 5:40
A fesztivál a nemzetközi táncélet meghatározó alkotóit hozza el Budapestre Fotó: DIDIER PHILISPART
A Budapest Táncfesztivál minden évben a nemzetközi táncélet meghatározó alkotóit hozza Budapestre, és idén sincs ez másként. A nyitóestet a Szerb Nemzeti Színház Good Vibrations produkciója adja: Jacopo Godani koreográfiája a klasszikus balett technikáját ötvözi markáns kortárs mozgásnyelvvel, míg a második részben Ravel legendás Bolero című műve szólal meg új, kortárs értelmezésben.

A Budapest Táncfesztivál sajtótájékoztatóján Fotó: Kaszner Nikolett

A Budapest Táncfesztivál fellépői

Május elején a magyar közönség is láthatja a megújult London City Ballet társulatát, amely Momentum című estjével érkezik Budapestre. A nemzetközi program csúcspontjaként és a fesztivál záróprodukciójaként érkezik a Compagnie Hervé Koubi, a francia származású, algériai gyökerekkel rendelkező koreográfus társulata. Az estet tizennégy férfi táncos rendkívüli fizikalitása és közösségi energiája határozza meg.

Az idei program egyik különleges ívét a magyar produkciók adják. – 

Idén a magyar előadásokon keresztül egy pszichedelikus mesevilágot szeretnénk megteremteni

– fogalmazott Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója. Az Inversedance – Fodor Zoltán Társulata új produkciója, az Alma – A sötét birodalom Berg Judit műveiből merít inspirációt, és egy sötétebb tónusú mesei univerzumba vezeti a nézőket. A Győri Balett A halál és a lányka című, Szöllősi Krisztina rendezésében készült beavató táncszínházi előadása Franz Schubert zenéjének atmoszférájában az élet és elmúlás kérdéseit vizsgálja. A FrenÁk Társulat Antoine de Saint-Exupéry klasszikus műve, A kis herceg nyomán hoz létre különleges színpadi világot F_EvER címen. Az előadás egy álomszerű éjszakai utazásra hívja a nézőket, ahol a jóságba és az emberségbe vetett hit kerül a középpontba. A magyar produkciók sorát a Gradient Kortárs Balett Debrecen kétfelvonásos estje zárja.

A fesztivál programját határon túli magyar társulat is gazdagítja: a Nagyvárad Táncegyüttes Boldogságkeresők című, sűrű atmoszférájú, intenzív, testközpontú fizikai színházi előadása Füst Milán drámája és a Rekviem egy álomért című film inspirációjából született, a társulat prózai és tánctagozatának közös alkotásaként.

A 26. Budapest Táncfesztiválon a fiatal alkotók is teret kapnak: a kistermi programokban két double bill est prezentálja a kortárs koreográfia új generációját. Az esteken mások mellett Vasas Erika, Fejes Ádám, Wéninger Dalma munkái láthatók.

 A produkciókat közönségtalálkozók és beszélgetések is kísérik. A tánc világnapján nagyszabású gálaestet rendeznek, ahol átadják a szövetség szakmai díjait, valamint az Imre Zoltán Alapítvány és az Ifj. Nagy Zoltán Alapítvány elismeréseit. A fesztivál egyik különleges programja A tánc 30 árnyalata című interaktív táncismereti előadás lesz Ertl Péter vezetésével.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Zsigmond Barna Pál
idezojelekeurópai tanács

Békepárti fordulatra van szükség!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Nem engedjük, hogy kiszolgáltassák hazánkat Brüsszelnek vagy Kijevnek.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
