A tánc ereje tölti meg Budapestet tavasszal

A Budapest Táncfesztivál minden évben a nemzetközi táncélet meghatározó alkotóit hozza Budapestre, és idén sincs ez másként. A nyitóestet a Szerb Nemzeti Színház Good Vibrations produkciója adja: Jacopo Godani koreográfiája a klasszikus balett technikáját ötvözi markáns kortárs mozgásnyelvvel, míg a második részben Ravel legendás Bolero című műve szólal meg új, kortárs értelmezésben.

A Budapest Táncfesztivál sajtótájékoztatóján Fotó: Kaszner Nikolett

A Budapest Táncfesztivál fellépői

Május elején a magyar közönség is láthatja a megújult London City Ballet társulatát, amely Momentum című estjével érkezik Budapestre. A nemzetközi program csúcspontjaként és a fesztivál záróprodukciójaként érkezik a Compagnie Hervé Koubi, a francia származású, algériai gyökerekkel rendelkező koreográfus társulata. Az estet tizennégy férfi táncos rendkívüli fizikalitása és közösségi energiája határozza meg.

Az idei program egyik különleges ívét a magyar produkciók adják. –

Idén a magyar előadásokon keresztül egy pszichedelikus mesevilágot szeretnénk megteremteni

– fogalmazott Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója. Az Inversedance – Fodor Zoltán Társulata új produkciója, az Alma – A sötét birodalom Berg Judit műveiből merít inspirációt, és egy sötétebb tónusú mesei univerzumba vezeti a nézőket. A Győri Balett A halál és a lányka című, Szöllősi Krisztina rendezésében készült beavató táncszínházi előadása Franz Schubert zenéjének atmoszférájában az élet és elmúlás kérdéseit vizsgálja. A FrenÁk Társulat Antoine de Saint-Exupéry klasszikus műve, A kis herceg nyomán hoz létre különleges színpadi világot F_EvER címen. Az előadás egy álomszerű éjszakai utazásra hívja a nézőket, ahol a jóságba és az emberségbe vetett hit kerül a középpontba. A magyar produkciók sorát a Gradient Kortárs Balett Debrecen kétfelvonásos estje zárja.

A fesztivál programját határon túli magyar társulat is gazdagítja: a Nagyvárad Táncegyüttes Boldogságkeresők című, sűrű atmoszférájú, intenzív, testközpontú fizikai színházi előadása Füst Milán drámája és a Rekviem egy álomért című film inspirációjából született, a társulat prózai és tánctagozatának közös alkotásaként.

A 26. Budapest Táncfesztiválon a fiatal alkotók is teret kapnak: a kistermi programokban két double bill est prezentálja a kortárs koreográfia új generációját. Az esteken mások mellett Vasas Erika, Fejes Ádám, Wéninger Dalma munkái láthatók.

A produkciókat közönségtalálkozók és beszélgetések is kísérik. A tánc világnapján nagyszabású gálaestet rendeznek, ahol átadják a szövetség szakmai díjait, valamint az Imre Zoltán Alapítvány és az Ifj. Nagy Zoltán Alapítvány elismeréseit. A fesztivál egyik különleges programja A tánc 30 árnyalata című interaktív táncismereti előadás lesz Ertl Péter vezetésével.