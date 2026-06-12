Öt nap után változott a Monacói Nagydíj végeredménye – egy dobogós nagy bánatára
Miközben a pilóták ma már Barcelonában száguldoznak, még a Forma–1-es Monacói Nagydíj szerepel a hírekben, ugyanis öt nappal a leintés után megszületett a döntés, amelyre az Alpine már nagyon várt. A francia csapat a vasárnapi futam után fellebbezett Pierre Gasly büntetései ellen, amelyek következtében elbukta harmadik helyét a pilóta. Most viszont visszakapta, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) igazat adott az Alpine-nak, így Isack Hadjar elbúcsúzhat a harmadik helyétől, az első dobogójától a Red Bull színeiben.
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