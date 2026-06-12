szankciós csomagOroszországorosz-ukrán háborúhal

Von der Leyen már megint benézte: az újabb szankciós tervek jobban fájhatnak a németeknek, mint Oroszországnak

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Az Európai Unió új szankciós csomagja most először az orosz halászati termékeket is célba veheti, ami különösen érzékenyen érintheti Németországot, az orosz hal egyik legnagyobb uniós piacát. A szakértők szerint a lépés inkább Európában okozhat zavarokat, mint Oroszországban, hiszen a kieső mennyiség gyorsan talál majd magának más felvevőpiacot. A kérdés most az, hogy az új korlátozás valóban érdemben gyengíti-e majd Oroszországot, vagy ismét találnak módot a szankciók megkerülésére.

Magyar Nemzet
2026. 06. 12. 12:52
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
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Jöhet a 21. szankciós csomag?

Az EU 21. szankciós csomagja még javaslati szinten van, és több forrás szerint a tagállamok egyhangú jóváhagyása után léphet majd életbe. A csomag tartalma több nagy blokkba rendezhető: energia, pénzügyek, kereskedelem, katonai-ipari export és most először a halászat is belekerült. A csomag alapján többek között 

  • fix plafont vezetnének be az orosz olajvásárlásokra, 
  • mintegy 30 – orosz árnyékflottához tartozó – tankerhajót vennének fel a szankciós listára, továbbá 
  • az Oroszországgal együttműködő bankok, kriptoszolgáltatók és energiakereskedőkkel szemben is bővítenék a megszorításokat,
  • új exporttilalmak lépnének életbe az orosz hadipar számára fontos anyagokra (fémek, ötvözetek),
  • beutazási tilalom lépne életbe minden olyan személyre, aki az orosz hadseregben szolgált a háború kezdete óta.

Van értelmük a szankcióknak?

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az orosz–ukrán háború több mint 1500 napja tart, ami nagy megterhelést jelent az orosz gazdaságnak. Az elemzők álláspontja szerint Oroszország a létszámbeli fölényre támaszkodik mint a háború fő erőforrására, ugyanakkor Ukrajna előnye a drónok és a közepes hatótávolságú csapásmérő eszközök alkalmazásában rejlik. Sorra érik dróntámadások az orosz olajlétesítményeket, ami azért lényeges, mert a szakértői vélekedés szerint Oroszország elsősorban olajbevételeiből finanszírozza a háborút. Ezt pedig remekül kiegészíti az EU szankciós stratégiája, amelynek az uniós vezetők szerint egy célja van, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítsék Oroszországot.

 Az egyetlen probléma a szankciókkal, hogy Oroszország rendre talál módot azok kijátszására. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

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