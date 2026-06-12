Von der Leyen már megint benézte: az újabb szankciós tervek jobban fájhatnak a németeknek, mint Oroszországnak

Jöhet a 21. szankciós csomag?
Az EU 21. szankciós csomagja még javaslati szinten van, és több forrás szerint a tagállamok egyhangú jóváhagyása után léphet majd életbe. A csomag tartalma több nagy blokkba rendezhető: energia, pénzügyek, kereskedelem, katonai-ipari export és most először a halászat is belekerült. A csomag alapján többek között
- fix plafont vezetnének be az orosz olajvásárlásokra,
- mintegy 30 – orosz árnyékflottához tartozó – tankerhajót vennének fel a szankciós listára, továbbá
- az Oroszországgal együttműködő bankok, kriptoszolgáltatók és energiakereskedőkkel szemben is bővítenék a megszorításokat,
- új exporttilalmak lépnének életbe az orosz hadipar számára fontos anyagokra (fémek, ötvözetek),
- beutazási tilalom lépne életbe minden olyan személyre, aki az orosz hadseregben szolgált a háború kezdete óta.
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