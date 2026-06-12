Von der Leyen már megint benézte: az újabb szankciós tervek jobban fájhatnak a németeknek, mint Oroszországnak

Van értelmük a szankcióknak?

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az orosz–ukrán háború több mint 1500 napja tart, ami nagy megterhelést jelent az orosz gazdaságnak. Az elemzők álláspontja szerint Oroszország a létszámbeli fölényre támaszkodik mint a háború fő erőforrására, ugyanakkor Ukrajna előnye a drónok és a közepes hatótávolságú csapásmérő eszközök alkalmazásában rejlik. Sorra érik dróntámadások az orosz olajlétesítményeket, ami azért lényeges, mert a szakértői vélekedés szerint Oroszország elsősorban olajbevételeiből finanszírozza a háborút. Ezt pedig remekül kiegészíti az EU szankciós stratégiája, amelynek az uniós vezetők szerint egy célja van, hogy tárgyalóasztalhoz kényszerítsék Oroszországot.

Az egyetlen probléma a szankciókkal, hogy Oroszország rendre talál módot azok kijátszására.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)